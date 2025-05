चर्को घामका कारण हुने ‘ट्यानिङ’ हटाउने ८ घरेलु उपाय

गर्मीमा चर्को घामको कारणले गर्दा ट्यानिङ(छाला डढ्ने) हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, घाममा केही समय बाहिर निस्कँदा पनि ट्यानिङ सुरु हुन्छ । शरीरको जुन भागमा बढी घाम लाग्छ, त्यो भाग ट्यानिङ हुन्छ । त्यसैले यो मौसममा छालाको विशेष हेरचाह आवश्यक हुन्छ । ट्यानिङको समस्याबाट छुटकारा पाउन यी ८ उपाय अपनाउन सकिन्छ । १‍. कागती र मह प्याक कागतीमा प्राकृतिक ब्लिचिङ एजेन्ट हुन्छ । यसबाहेक यसमा भिटामिन सी पनि राम्रो मात्रामा पाइन्छ । महले भने छालालाई मोइस्चराइज गर्छ । हात र खुट्टाको ट्यानिङ हटाउन एक चम्चा कागतीको रस र एक चम्चा मह मिसाएर लगाउने । १५–२० मिनेटपछि मनतातो पानीले धुने । यसलाई हप्तामा ३ पटक प्रयोग गर्नुपर्छ । यसरी हप्तामा ३ पटक प्रयोग गर्दा ट्यानिङ बिस्तारै कम हुन थाल्छ । २. बेसन र दहीको पेस्ट ट्यानिङको दाग हटाउन बेसन प्रभावकारी हुन्छ । दहीले छाला सफा गर्छ । एक चम्चा दहीमा दुई चम्चा बेसन मिसाएर पेस्ट बनाउने । यसलाई हातमा लगाउने र सुकेपछि बिस्तारै रगडेर धुने । यो विधिले छालालाई एक्सफोलिएट गर्छ र ट्यानिङ हटाएर छालाको रङ सुधार गर्छ । ३. गोलभेँडा र दही पेस्ट गोलभेँडा र दहीबाट बनेको पेस्ट पनि ट्यान भएको ठाउँमा लगाउन सकिन्छ । यी दुवैमा छालालाई चम्किलो बनाउने गुणहरू हुन्छन् । यसका लागि, आधा गोलभेँडालाई कुटेर पेस्ट बनाउने । त्यसपछि त्यसमा दुई चम्चा दही मिसाउने र प्रभावित क्षेत्रहरूमा पेस्ट लगाउने सुकेपछि, यसलाई सादा पानीले धुने । ४. एलोभेरा जेल र गुलाबजल एलोभेरामा शीतलता प्रदान गर्ने गुणहरू हुन्छन्, जसले घामले पोलेको र ट्यानिङलाई कम पार्छ । एलोभेरा जेलमा गुलाबजल मिसाएर छालामा लगाउने । यसलाई रातभर छोड्ने र बिहान सादा पानीले धुने । यसलाई दैनिक प्रयोग गर्न सकिन्छ । ५.बेसन र बेसार एउटा भाडामा बेसन र थोरै बेसार मिसाउने । यसमा पानी वा दूध हालेर पेस्ट बनाउने र अनुहारमा लगाउने । यसले छालालाई निखार्छ र चम्किलो देखिन्छ । ६.आलुको रस आलुको रसलाई निकालेर यस रसलाई अनुहारमा कपासको मद्दतले लगाउने र १० देखि १२ मिनेटपछि धोएर हटाउने । आलुले ट्यानिङलाई मात्र कम गर्दैन, अनुहारका दाग–धब्बाहरूलाई पनि हल्का बनाउँछ । ७.सनस्क्रिनको नियमित प्रयोग ट्यानिङ हटाउनु भन्दा रोक्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि, जब बाहिर घाममा गइन्छ ३० एसपीएफ वा सोभन्दा बढीको सनस्क्रिन लगाउन बिर्सनु हुँदैन । साथै घामको प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट बच्न छालालाई कपडाले ढाक्ने वा छाताको प्रयोग गर्न सकिन्छ । ८.मोइस्चराइजर प्रयोग नुहाइसकेपछि छालालाई मोइस्चराइज गर्न बिर्सन हुँदैन । छालालाई मोस्चराइज गर्दा टयानिङको दाग बस्ने सम्भावना कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, कुनै पनि हल्का मोइस्चराइजर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

No ads found for this position

No ads found for this position