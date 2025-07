खासमा कस्तो प्रक्रिया हो अण्डादान ? नेपालमा कसरी व्यवस्थित गर्ने ?

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. काठमाडौंका केही आईभीएफ सेन्टरमा सीआईबीले छापामारी गरी केहीलाई नियन्त्रणमा लियो, जो पछि जमानतमा छुटेका छन्।

आईभीएफ सेन्टरहरूले नाबालिका किशोरीहरूबाट अण्डा लिएर गैरकानुनी व्यापार गरेको प्रहरीको आरोप छ।

नेपालमा अण्डादानसम्बन्धी स्पष्ट कानुन छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहायक प्रजनन प्रविधि ऐनको तयारी गरिरहेको छ। भर्खरै काठमाडौंका केही आईभीएफ सेन्टरमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले छापामारी केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लियो । उनीहरू प्रहरीको हिरासतबाट जमानतमा छुटिसकेका छन् यो खबरले निकै बजार ततायो । प्रहरीको आरोप छ, ती आईभीएफ सेन्टरले नाबालिका किशोरीहरूबाट अण्डा लिएर गैरकानुनी तरिकाले व्यपार गर्‍यो । यस सन्दर्भमा अण्डा दान के हो, यसको सान्दर्भिकता, वैज्ञानिक, कानुनी र नैतिक पक्षहरू के हुन्छन् ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ? नेपालको अवस्था के छ ? एक पल्ट केलाउने प्रयास गरौं । अण्डा दान न त रगत दानजस्तो सजिलो प्रक्रिया हो, न त मिर्गौला दानजस्तो जटिल । रगत दान गर्दा खास कुनै तयारी आवश्यक पर्दैन । यो शरीरले स्वाभाविक रूपमा पुनः उत्पादन गर्ने तत्व हो, जसले स्वास्थ्यमा खासै असर गर्दैन । अर्कोतर्फ, मिर्गौला दान भने जीवनभरका लागि एउटा महत्वपूर्ण अंग गुमाउनु हो, जुन प्रायः आफ्नै नातेदारलाई मात्र दिइन्छ । दाताले जीवनभर आफ्नो स्वास्थ्यप्रति बढी सावधानी अपनाउनुपर्छ ।अण्डा दान न त एकदमै सजिलो, न त अत्यन्त जटिल हुन्छ । अण्डा दानका लागि विशेष हर्मोन इन्जेक्सन, नियमित जाँच र सानो शल्यक्रिया आवश्यक हुन्छ । जसले शारीरिक र भावनात्मक दुवै असर पार्न सक्छ । अण्डा दान एक जिम्मेवार र सचेत निर्णय हो । अण्डा बन्ने प्रक्रियाको कुरा गर्दा, प्रत्येक महिला जन्मजातै सीमित संख्यामा अण्डासहित जन्मिन्छिन्, जुन संख्या जीवनभर पुनः उत्पादन हुँदैन । अण्डाको विकास वास्तवमा महिलाको भ्रूणवस्थामै सुरु भइसकेको हुन्छ । जब उनी आमाको गर्भभित्र करिब २०औं हप्तामा पुग्छिन्, त्यतिबेला भ्रूणको अण्डाशयमा ६–७ लाखजति अण्डा कोश बन्न थाल्छन्। यी कोशहरू मायोसिस(कोष विभाजन प्रक्रिया) को पहिलो चरणमा पुगेर प्राइमरी अण्डकोश बन्छन् र त्यसै अवस्थामा रोकिन्छन् । जन्मको समयमा तीमध्ये धेरैजसो नष्ट भइसकेका हुन्छन् र करिब १–२ लाख मात्र बाँकी रहन्छन्। जन्मपछि कुनै नयाँ अण्डा निर्माण हुँदैन, बरु बचेका अण्डाहरू पनि उमेरसँगै क्रमशः प्राकृतिक रूपमा नष्ट हुँदै जान्छन् । किशोरावस्थामा पहिलो मासिक धर्म सुरु हुँदासम्म करिब ४० हजार अण्डा बाँकी रहन्छन्, तर सम्पूर्ण प्रजननकालमा करिब ४००–५०० अण्डाहरू मात्र निस्कन्छन् । हरेक महिनावारीको समयमा लगभग १५–२० अण्डा परिपक्व हुन खोज्छन् तर तीमध्ये एउटा मात्र अण्डा बाहिर निस्कन्छ । बाँकी अण्डाहरू मरेर जान्छन् । उमेरसँगै अण्डाको संख्या र गुणस्तर दुवै घट्दै जान्छ, ३० वर्षपछि तीव्र रूपले गिरावट आउँछ र ४० वर्षमा करिब ३ प्रतिशत मात्र अण्डा बाँकी हुन्छन् । अन्ततः महिनावारी रोकिएसँगै महिलाको प्रजनन क्षमता पूर्णरूपमा समाप्त हुन्छ । यही वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा ढिलो सन्तान जन्माउन चाहने महिलाले उमेरमै सोचेर अण्डा जम्मा गरेर राख्नु उपयुक्त हुन्छ भनिएको हो । अण्डा दान गर्दा पनि उपयुक्त उमेरमा दान गर्नु समाजसेवी कार्य हो । जब महिलाले आफ्नो सन्तानप्रतिको चाहना पूरा गरिसकेकी हुन्छिन्, त्यो पछि अण्डा दान गर्नु उत्तम हुन्छ। यस्तो दानले निःसन्तान महिलाहरूलाई आमा बन्ने अवसर प्रदान गरेर उनीहरूको जीवनमा आशा र खुसी ल्याउन मद्दत गर्छ। तर, अण्डा दानजस्तो संवेदनशील विषयलाई उचित कानुनी व्यवस्थाबिना सञ्चालन गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ । अण्डादानलाई व्यवस्थित गरिएका मुलकको अभ्यास हेर्दा अण्डा दानसम्बन्धी स्पष्ट नियम, उमेर सीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा र गोपनीयताको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नेपालमा भने हालसम्म यसमा स्पष्ट कानुन छैन । यद्यपि, हाल सहायक प्रजनन् प्रविधि (सम्बन्धी) सम्बन्धी कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेको बताइन्छ । विशेषगरी, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीहरूलाई उनीहरूको सहमति भए पनि यस प्रक्रियामा सहभागी गराउनु कानुनी र नैतिक रूपमा अस्वीकार्य हुनुपर्छ। तसर्थ, अण्डा दानलाई समाजसेवा र विज्ञानको संयोजनका रूपमा स्वीकार गर्दा पनि यसलाई सुरक्षित, नैतिक र कानुनी ढंगले अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक छ । अण्डादान कसरी गरिन्छ ? अण्डा दान प्रक्रियामा पहिलो चरणमा २१–३२ वर्ष उमेर समूहका स्वस्थ महिलाहरूको चयन गरिन्छ । यसपछि उनीहरूमा एन्टी-मुलेरियन हर्मोन, फोलिकल-स्टिमुलेटिङ हार्मोन र एचआईभी, हेपाटाइटिसजस्ता रोग छ, छैन परीक्षण गरिन्छ । दोस्रो चरणमा अण्डा उत्पादन बढाउन ८ देखि १२ दिनसम्म हर्मोन इन्जेक्सन (जस्तै, गोनल-एफ वा मेनोपुर) दिइन्छ । ट्रान्सभ्याजिनल अल्ट्रासाउन्डबाट अण्डाको वृद्धि निगरानी गरिन्छ । तेस्रो चरणमा सिडेशन दिएर योनिमार्ग हुँदै नलीबाट अण्डा निकालिन्छ, जुन प्रक्रिया करिब २०–३० मिनेट लाग्छ । यसमा सानो मात्रामा जोखिम (पेट फुल्ने, रक्तस्त्राव) हुनसक्छ । अन्तिम चरणमा अण्डालाई शुक्राणुसँग ल्याबमा मिलाएर निषेचन गरिन्छ । भ्रूण ३ देखि ५ दिनमा विकास गरी ब्लास्टोसिस्ट चरणमा पुगी क्याथेटरबाट सजिलै गर्भाशयमा रोपण गरिन्छ। अण्डादान फाइदा र जोखिमहरू अण्डा दान एक जैविक प्रक्रिया हो, जसमा स्वस्थ र प्रजननसक्षम युवतीले आफ्ना अण्डाहरू बाँझोपनको समस्या भएका महिलालाई दान गर्छिन् । दान गरिएका अण्डालाई आईभीएफ प्रविधिबाट शुक्राणुसँग निषेचन गरिन्छ र भ्रूण बनाएर ग्रहणकर्ताको गर्भाशयमा राखिन्छ । यस प्रक्रियाले निसन्तान दम्पतीलाई सन्तान प्राप्तिको आशा दिन्छ । ४० वर्षपछि पनि गर्भधारण सम्भव गराउने विकल्प दिन्छ । यदि दाता रोगमुक्त छ भने बच्चाको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने सम्भावना रहन्छ। यस्ता माध्यमबाट दाताले अरूलाई आमा बन्न सहयोग गरी समाजमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छिन् । तर, यस प्रक्रियामा केही जोखिम पनि छन्-जस्तै, हर्मोनको प्रयोगले अण्डाशय फुल्ने र शरीरमा पानी जम्ने समस्या आउन सक्छ । भावनात्मक रूपमा पनि दातालाई आफ्नो जैविक सन्तानलाई कहिल्यै नदेख्ने पीडा हुन सक्छ । कानुनी रूपमा बच्चाको नागरिकता, दाताको पहिचान र गोपनीयता सम्बन्धी अन्योल रहन सक्छ । साथै, गरिब र असहाय युवतीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर शोषण गरिने सम्भावनाले चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ, जसले गर्दा यो प्रक्रिया अत्यन्त सावधानीपूर्वक, पारदर्शी र नियमनसहित सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ। अण्डादानलाई किन तत्काल बन्द गर्नुहुँदैन ? कुनै एकआईभीएफ सेन्टरले गल्ती गर्‍यो वा गरेन भन्ने कुरा अनुसन्धानपछि निष्कर्ष निस्किएला । तर, एक–दुई घटनालाई आधार मानेर सबै आईभीएफ क्लिनिकहरू वा अण्डा दान प्रक्रियालाई अवैध वा अनैतिक ठहर गर्नु नितान्त गलत र गैरजिम्मेवार ठहर्छ । नेपाल जस्तो देशमा बच्चा जन्माउन नसक्ने अधिकांश महिलाले सामाजिक अवहेलना खेप्नु पर्ने हुन्छ । उनीहरूले शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा अनेक पीडा भोगिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा अण्डा दान र आईभीएफ सेवा जीवन बदल्ने आशाको स्रोत हुन सक्छन् । अर्को तर्फ क्यान्सरको उपचार गराइरहेका, थैलेसिमिया, हिमोफिलिया जस्ता आनुवंशिक रोग भएका, उमेर ढल्किसकेका र उमेर नै नपुगी अण्डाशय काम नलाग्ने भएका महिलाले सन्तानको चाहना गर्दा पनि अण्डादानको भूमिका अत्यन्तै सान्दर्भिक हुन्छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा कानुन छैन भनेर अण्डादान तत्काल बन्द गर्नु ती खालका महिलाहरूको आशामा निर्ममतापूर्वक प्रहार गर्नु हो । त्यसैले तत्काल कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्नु अत्यावश्यक छ । तर कानुन नबन्दा यो सेवामा पूर्णप्रतिबन्ध लगाउनु सही निर्णय हुँदैन । बरु सरकारले निगरानी, पारदर्शिता, र न्यूनतम मापदण्ड बनाएर यो प्रक्रिया नियमन गर्नु आवश्यक छ । अण्डादान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन कस्तो छ ? अण्डा वा डिम्ब दान सम्बन्धी नियमहरू विभिन्न देशहरूमा फरक-फरक छन् । भारतमा सहायक प्रजनन प्रविधि (नियमन) ऐन, २०२१ ले अण्डादान प्रक्रियालाई स्पष्ट र कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गरेको छ । यस कानुनअनुसार २३ देखि ३५ वर्ष उमेरका मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ महिलाहरूले मात्र अण्डा दान गर्न पाउँछन् । दाताको गोपनीयता, सहमति फिर्ता गर्ने अधिकार र उचित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिएको छ । साथै, अण्डादानको व्यापारिकरण गर्न पाइँदैन तर अण्डा दान गर्दा लाग्ने खर्चजस्तै मेडिकल परीक्षण, यात्रा र बसोबासको व्यवस्था उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकामा प्रत्येक राज्यको आफ्नै नियम–कानुन हुन्छन् । प्रायः सबै राज्यले अण्डा दानलाई अनुमति दिएका छन्, तर त्यसमा कडाइका साथ नियमन र संरक्षणका मापदण्ड पनि लागू गरिएको हुन्छ । युरोपमा केही देशले मात्र पूर्णरूपमा रोक लगाए पनि धेरै देशमा अण्डा दान गर्न अनुमति दिइएको छ । बेलायतमा सरकारबाट अनुमोदित सबै क्लिनिकहरूमा अण्डादान गर्न पाइन्छ, सन् २००५ देखि दाता गोप्य हुनुपर्छ भन्ने छैन, व्यावसायिक दान निषेध गरिएको छ र अधिकतम भण्डारण अवधि १० वर्ष मात्र छ । स्पेनमा डिम्बदान कानुनी र व्यापक रूपमा स्वीकृत छ । दाताको नाम गोप्य रहन्छ । एक दाताबाट ६ जना बच्चा जन्माउन पाइन्छ । सबै प्रकारका व्यक्तिहरू (विवाहित, अविवाहित, समलिङ्गी वा विषमलिङ्गी) ले सेवा लिन सक्छन् । बेल्जियममा दाता गुप्त वा चिनिने व्यक्तिबाट गर्न सकिन्छ । दातालाई क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ । एक दाताले ६ जना रिसिपिएन्टसम्मलाई सेवा दिन सक्छ । धेरै अवस्थामा सरकारी बीमा प्रणालीले खर्च व्यहोर्छ । जर्मनी, इटाली, स्विट्जरल्यान्ड र अष्ट्रियामा व्यावसायिक दान प्रतिबन्धित छ । जर्मनी र स्विट्जरल्यान्डमा दान पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ । इटालीमा मात्र विवाहित विषमलिङ्गी जोडीहरूलाई अनुमति छ। नेपालमा कस्तो कानुन चाहिन्छ ? नेपालमा हालसम्म अण्डादान सम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुन छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहायक प्रजनन प्रविधि ऐनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ । यस्तो संवेदनशील जैविक प्रक्रियालाई सुरक्षित, नैतिक र पारदर्शी बनाउन कानुनी सुधार अत्यावश्यक छ । दाताको न्यूनतम उमेर सीमा, स्वास्थ्य बीमा, न्यायसंगत मुआब्जाको मापदण्ड र दाता–ग्रहणकर्ताबीचको गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, एउटा दाताबाट अधिकतम ६ पटकसम्म मात्र अण्डा निकाल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । एकै दाताबाट धेरैलाई दान दिएर सन्तान जन्माउँदा एकै व्यक्तिका सन्तानबीच नै भविष्यमा विवाह वा अन्य जैविक सम्बन्ध हुने जोखिम हुनसक्छ । अण्डा दानसम्बन्धी वैज्ञानिक तथा नैतिक बुझाइ बढाउन कार्यशाला, सञ्चार अभियान र धार्मिक तथा समुदायका अगुवासँग संवाद अपरिहार्य छ। चिकित्सकीय हिसाबले, यो सेवा केवल लाइसेन्स प्राप्त अस्पतालबाट मात्र दिनु पर्छ र दातालाई अनिवार्य रूपमा मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध गराइनुपर्छ । (लेखक हाल जानकी मेडिकल कलेज्, जनकपुरमा कार्यरत छन् ।)

