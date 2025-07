एड्रेनल ग्रन्थी के हो ? कसरी हुन्छ यसमा क्यान्सर ?

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. एड्रेनल ग्रन्थी शरीरको पछाडि मिर्गौलाको माथिल्लो भागमा अवस्थित साना ग्रन्थीहरू हुन् जसले महत्वपूर्ण हर्मोनहरू उत्पादन गर्छन्।

एड्रेनल ग्रन्थीमा ट्युमर बन्न सक्छ जुन बेनाइन वा म्यालिग्नेन्ट हुन सक्छ र क्यान्सरले अन्य अङ्गमा फैलिन सक्छ। हामीमध्ये धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, शरीरको पछाडि, मिर्गौलाको माथिल्लो भागमा दुईवटा साना ग्रन्थीहरू हुन्छन् । जसलाई, एड्रेनल ग्रन्थी भनिन्छ । समोसा जस्तै आकार भएका यी अंगहरू यति साना देखिन्छन् कि, आँखाले देख्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर, यिनले गर्ने कार्य शरीरको सन्तुलनका लागि अति नै महत्वपूर्ण हुन्छन् । यी ग्रन्थीहरूलाई सुप्रा-रेनल ग्रन्थी पनि भनिन्छ । एड्रेनल ग्रन्थी मुख्यत: दुई भागमा विभाजित हुन्छ-बाहिरी तह कोर्टेक्स र भित्री तह मेडुल्ला । यी तहहरूबाट कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एड्रेनालिन, नोरएड्रेनालिन, डीएचईए, स्टेरोइड र क्याटेकोलामाइनजस्ता अति महत्त्वका हर्मोनहरू उत्पादन हुन्छन् । यी हर्मोनहरूले शरीरको रक्तचाप, चिनीको मात्रा, रोगसँग लड्ने क्षमता, मेटाबोलिज्म, तनाव नियन्त्रण र मानसिक सन्तुलन जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरूमा भूमिका खेल्छन् । एड्रेनल ग्रन्थीको ट्युमर र क्यान्सर एड्रेनल ग्रन्थीमा पनि ट्युमर बन्न सक्छ । तर, सबै ट्युमर घातक हुँदैनन् । यदि कुनै ट्युमरले शरीरलाई क्षति नपुर्‍याउने खालको हो भने त्यसलाई बेनाइन ट्युमर भनिन्छ । यस्ता ट्युमरहरू प्रायः अर्को अङ्गमा सर्दैनन् । र, सीमित असर गर्छन् । यदि ट्युमर घातक खालको भए क्यान्सरको स्वरूप लिन्छ भने जसलाई म्यालिग्नेन्ट ट्युमर भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा ट्युमरले अन्य अङ्गमा समेत आक्रमण गर्न सक्छ, अन्यत्र फैलिन सक्छ र बिरामीको जीवनलाई नै संकटमा पार्न सक्छ । क्यान्सर कसरी हुन्छ ? एड्रेनल ग्रन्थीको कोशिकाहरूको डीएनएमा विकृति उत्पन्न भएपछि ती कोशिकाहरू अनियन्त्रित रूपमा बढ्न थाल्छन् । यस्तो अनियन्त्रित वृद्धि नै क्यान्सरको लक्षण हो । धेरैजसो अवस्थामा एड्रेनल ट्युमर घातक हुँदैनन् । तर, केही दुर्लभ अवस्थाहरूमा क्यान्सरको रुप लिन्छ । कतिपय अवस्थामा अन्य अङ्गमा भएको क्यान्सर एड्रेनल ग्रन्थीमा सर्न सक्छ, जसलाई मेटास्टाटिक एड्रेनल क्यान्सर भनिन्छ । उदाहरणका लागि फोक्सो, स्तन, मिर्गौला, मलद्वार वा आन्द्राको क्यान्सर एड्रेनल ग्रन्थीसम्म फैलिन सक्छ । यस्तो क्यान्सरलाई सेकेन्डरी एड्रेनल क्यान्सर पनि भनिन्छ । क्यान्सरको कारक एड्रेनल ग्रन्थीको क्यान्सर केही विशेष अनुवांशिक रोगहरू भएका व्यक्तिहरूमा बढी देखिने गर्छ । जस्तैः लीन्च सिन्ड्रोम । आन्द्रा, पाठेघर, पेट आदिमा क्यान्सर हुने सम्भावना बढाउने अनुवांशिक रोग । ली–फ्राउमेनी सिन्ड्रोम । धेरै प्रकारका ट्युमरको जोखिम बढाउने दुर्लभ अवस्था । ञमल्टिपल इन्डोक्राइन नियोप्लासिया । यो भनेको शरीरका विभिन्न हर्मोन उत्पादन गर्ने ग्रन्थीहरूमा ट्युमर बन्ने प्रवृत्तिले गर्दा देखिने सम्भावना रहन्छ । बालबालिकामा असमान अंग विकास र ट्युमरको जोखिम बढाउने अवस्था । क्यान्सरका लक्षण एड्रेनल ग्रन्थीको क्यान्सरका लक्षणहरू सुरुवाती चरणमा प्रष्ट नदेखिए पनि केही लक्षणहरू निम्न प्रकारका हुन सक्छन् । – पछाडिको भाग विशेषगरी पिठ्यूँ तल दुखाइ हुनु – पेटको नाभी वरिपरि असहज पीडा हुनु – खाना खान मन नलाग्ने र तौल अकस्मात घट्नु – लगातार उच्च रक्तचाप – रगतमा चिनीको मात्रा अनियन्त्रित हुनु – छालामा गिर्खा वा कालो दाग देखिनु – मांसपेशी कमजोर हुँदै जानु – महिलामा महिनावारी अनियमित हुनु – अनुहारमा कपाल उम्रनु – टाउकाको कपाल झर्नु – पुरुषमा स्तन ठूलो हुनु वा अण्डकोष सुक्नु कसरी थाहा पाउने ? यदि लक्षणहरू देखिन थाले भने चिकित्सकले शारीरिक परीक्षणपछि विभिन्न विधिबाट क्यान्सरको पहिचान गर्छन् । – पेटको अल्ट्रासाउन्ड, सिटी स्क्यान । – रगत, पिसाब र हर्मोनको परीक्षण – बायोप्सी अर्थात् मासुको नमुना लिएर सूक्ष्म परीक्षण । क्यान्सर प्रमाणित भएपछि त्यो क्यान्सर अन्य अङ्गहरूमा फैलिएको छ कि छैन भन्ने जाँच पनि गर्न आवश्यक हुन्छ । उपचार कस्तो हुन्छ ? एड्रेनल ग्रन्थीको क्यान्सरको उपचार रोगको अवस्था, क्यान्सरको प्रकार र शरीरमा फैलिएको अवस्थाको आधारमा गरिन्छ । यदि क्यान्सर प्रारम्भिक चरणमा छ भने ग्रन्थी नै निकाल्ने शल्यक्रिया सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । यो क्यान्सरमा कोशिकाहरू मार्न प्रयोग गरिने औषधि उपचार केमोथेरापी आवश्यक हुनसक्छ । उच्च शक्ति भएको किरणमार्फत क्यान्सरको कोशिकामा आक्रमण गर्ने विधि रेडियो थेरापी आवश्यक हुन्छ । कतिपय बिरामीलाई आवश्यकता हेरी शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई क्यान्सरसँग लड्न सशक्त बनाउने उपचार पद्धति इम्युनोथेरापी दिइन्छ ।

No ads found for this position

No ads found for this position