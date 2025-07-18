+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

अस्पतालमा दिइने सुईको आविष्कार कसरी भयो ? जानौं इतिहास

२०८२ साउन २७ गते १६:५३ २०८२ साउन २७ गते १६:५३

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
अस्पतालमा दिइने सुईको आविष्कार कसरी भयो ? जानौं इतिहास

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरिन्जको आधुनिक स्वरूप सन् १८५३ मा अलेक्जेन्डर वुड र चार्ल्स प्रावाजले विकास गरेका थिए।
  • सन् १९५० को दशकमा कोलिन मर्डोकले पहिलो डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिन्ज आविष्कार गरे।
  • विश्व सिरिन्ज बजार २०२४ सम्ममा करिब १७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ।

सिरिन्ज एक महत्त्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण हो, जसले औषधि, खोप वा रक्त जस्ता तरल पदार्थलाई शरीरमा प्रवेश गराउने वा बाहिर निकाल्ने काम गर्छ । बिरामीको उपचारमा यो उपकरणको उपयोगिता धेरै छ । सिरिन्जको इतिहास र विकासको कथा निकै रोचक छ । यो चिकित्सा विज्ञानको प्रगतिसँग जोडिएको छ ।

सिरिन्जको प्रारम्भिक इतिहास

सिरिन्जको अवधारणा छैटौँ शताब्दीमा सुरु भएको मानिन्छ, यद्यपि त्यस समयमा यो आधुनिक स्वरूपमा थिएन । प्राचीन समयमा जनावरको पिसाबको थैली र हड्डीको ट्युबबाट बनाइएका प्रारम्भिक सिरिन्जहरू प्रयोग गरिन्थे। यी उपकरणहरू आधारभूत थिए र मुख्यतः तरल पदार्थ स्थानान्तरण गर्न प्रयोग हुन्थे । बिस्तारै, वैज्ञानिकहरूले यिनलाई मानव प्रयोगका लागि उपयुक्त बनाए ।

आधुनिक सिरिन्जको जन्म

सिरिन्जको आधुनिक स्वरूपको विकास १९औँ शताब्दीमा भएको हो । सन् १८५३ मा, स्कटल्याण्डका चिकित्सक अलेक्जेन्डर वुड र फ्रान्सका चार्ल्स प्रावाजले काँच र धातुबाट बनेका सिरिन्जहरू विकास गरे । यी सिरिन्जहरूमा खोक्रो सुई जोडिएको हुन्थ्यो, जसले औषधिलाई सिधै रक्तनलीमा पुर्‍याउन सक्थ्यो । अलेक्जेन्डर वुडले मर्फिन इन्जेक्सनका लागि यो सिरिन्ज प्रयोग गरे, जसले दुखाइ व्यवस्थापनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्यायो । यो नै आधुनिक सिरिन्जको पहिलो व्यावहारिक स्वरूप मानिन्छ ।

प्रारम्भिक सिरिन्जहरू पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने थिए, तर सङ्क्रमणको जोखिम उच्च हुन्थ्यो । यी सिरिन्जहरूलाई उमालेर वा रासायनिक रूपमा कीटाणुरहित गर्नुपर्ने प्रक्रिया समय खर्च हुने र जोखिमपूर्ण थियो ।

डिस्पोजेबल सिरिन्जको आविष्कार

सन् १९५० को दशकमा, न्यूजिल्याण्डका फार्मासिस्ट कोलिन मर्डोकले पहिलो डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिन्जको आविष्कार गरे । यो सिरिन्ज सस्तो, हलुका र एकल प्रयोगका लागि उपयुक्त थियो । यसले सङ्क्रमणको जोखिमलाई उल्लेखनीय रूपमा घटायो र विश्वव्यापी खोप अभियानहरूमा ठूलो योगदान दियो । यो आविष्कारले चिकित्सा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो ।

सेफ्टी सिरिन्ज र अटो-डिसेबल सिरिन्ज

सन् १९८० को दशकमा, एचआईभी/एड्स र हेपाटाइटिस जस्ता रक्तजन्य रोगहरूको फैलावटले सिरिन्जको सुरक्षालाई लिएर चिन्ता बढायो । यसले सेफ्टी सिरिन्जको विकासलाई प्रेरित गर्‍यो । यस्ता सिरिन्जहरूमा सुई स्वतः बन्द हुने वा ढाक्ने प्रणाली हुन्छ, जसले स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीलाई सुईको चोटबाट बचाउँछ ।

सन् १९९० को दशकमा, विश्व स्वास्थ्य संगठनको पहलमा अटो–डिसेबल सिरिन्जहरूको प्रयोग बढ्यो । यी सिरिन्जहरू एक पटक प्रयोग गरेपछि स्वतः लक हुन्छन्, जसले पुनःप्रयोगलाई असम्भव बनाउँछ । यो विशेष गरी विकासशील देशहरूमा सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी साबित भयो ।

आधुनिक समयमा, प्रीफिल्ड सिरिन्जहरूको प्रयोग बढ्दो छ, विशेष गरी खोप र इन्सुलिन जस्ता औषधिहरूका लागि । यी सिरिन्जहरूमा औषधि पहिल्यै भरिएको हुन्छ, जसले प्रयोगलाई सजिलो र सुरक्षित बनाउँछ । साथै, नयाँ प्रविधिहरू जस्तै स्मार्ट सिरिन्ज र माइक्रोनिडल सिरिन्जहरूले चिकित्सा क्षेत्रमा थप सुधार ल्याइरहेका छन् ।

सिरिन्ज बजारको विस्तार

सिरिन्जको विश्वव्यापी बजारले चिकित्सा विज्ञान र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ । २०२४ सम्ममा विश्व सिरिन्ज बजारको आकार करिब १७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसमा डिस्पोजेबल, प्रिफिल्ड र विशेष मेडिकल सिरिन्जहरू सबै समावेश छन् । बजार स्वास्थ्य सेवाको वृद्धि, खोपको माग र सुरक्षित इन्जेक्सन प्रविधिको विकासले अगाडि बढाएको हो ।

यो वृद्धिका प्रमुख कारणहरू निम्न छन् :

खोप अभियानहरू : कोभिड–१९ महामारीले खोप र सिरिन्जको माग र उत्पादनलाई तीव्र बनायो ।

दीर्घ रोगहरू : मधुमेह, क्यान्सर र अन्य रोगहरूको उपचारमा सिरिन्जको प्रयोग बढ्दो छ ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार : विकासशील देशहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढेसँगै सिरिन्जको माग बढेको छ ।

 

सुई
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

अस्पतालमा दिइने सुईको आविष्कार कसरी भयो ? जानौं इतिहास

अस्पतालमा दिइने सुईको आविष्कार कसरी भयो ? जानौं इतिहास

कुन उमेरमा गर्भधारण गर्दा के-के हुन्छ फाइदा, बेफाइदा ?

कुन उमेरमा गर्भधारण गर्दा के-के हुन्छ फाइदा, बेफाइदा ?

डा. सचिनकुमार यादव

डा. सचिनकुमार यादव प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ

अस्पतालैपिच्छे रहेका विकास समिति पुनर्संरचना गर्नुपर्छ

अस्पतालैपिच्छे रहेका विकास समिति पुनर्संरचना गर्नुपर्छ

तराइमा जापानीज इन्सेफ्लाइटिसको प्रकोप : ३ जनाको मृत्यु, ३३ संक्रमित

तराइमा जापानीज इन्सेफ्लाइटिसको प्रकोप : ३ जनाको मृत्यु, ३३ संक्रमित

मानसिक स्वास्थ्यका लागि अदृश्य औषधि

मानसिक स्वास्थ्यका लागि अदृश्य औषधि

डा. दीर्घराज जोशी

डा. दीर्घराज जोशी औषधि रसायन विज्ञ

सर्पले मस्तिष्कबाट जति नजिक टोक्यो त्यति छिटो शरीरमा विष फैलिन्छ

सर्पले मस्तिष्कबाट जति नजिक टोक्यो त्यति छिटो शरीरमा विष फैलिन्छ

ट्रेन्डिङ

‘धेरैजसो देशमा विवाहित र कम्तीमा एक सन्तान भएकी महिलाबाट डिम्बदान गराइन्छ’

‘धेरैजसो देशमा विवाहित र कम्तीमा एक सन्तान भएकी महिलाबाट डिम्बदान गराइन्छ’
रेबिज फोबियाले तरंगित काठमाडौं

रेबिज फोबियाले तरंगित काठमाडौं
‘बुढ्यौली रोक्ने एन्टी-एजिङ सुई नेपालमा त्यति प्रयोग गरिँदैन, सिफारिस पनि गर्दैनौं’

‘बुढ्यौली रोक्ने एन्टी-एजिङ सुई नेपालमा त्यति प्रयोग गरिँदैन, सिफारिस पनि गर्दैनौं’
कुष्ठरोगीको आत्मसम्मान बढाउने जंगबहादुरको त्यो कदम

कुष्ठरोगीको आत्मसम्मान बढाउने जंगबहादुरको त्यो कदम
युरिक एसिडको समस्या भएका व्यक्तिले के खाने के नखाने ?

युरिक एसिडको समस्या भएका व्यक्तिले के खाने के नखाने ?
चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि २४ जना सर्टलिस्टमा, को–को परे ?

चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि २४ जना सर्टलिस्टमा, को–को परे ?

वेबस्टोरिज

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

फिचर

सबै
अस्पतालमा दिइने सुईको आविष्कार कसरी भयो ? जानौं इतिहास
मेडिकल उपकरण

अस्पतालमा दिइने सुईको आविष्कार कसरी भयो ? जानौं इतिहास

कुन उमेरमा गर्भधारण गर्दा के-के हुन्छ फाइदा, बेफाइदा ?
प्रसूति तथा स्त्रीरोग

कुन उमेरमा गर्भधारण गर्दा के-के हुन्छ फाइदा, बेफाइदा ?

डा. सचिनकुमार यादव

डा. सचिनकुमार यादव प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ
अस्पतालैपिच्छे रहेका विकास समिति पुनर्संरचना गर्नुपर्छ
स्वास्थ्य समाचार

अस्पतालैपिच्छे रहेका विकास समिति पुनर्संरचना गर्नुपर्छ

मानसिक स्वास्थ्यका लागि अदृश्य औषधि
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)

मानसिक स्वास्थ्यका लागि अदृश्य औषधि

डा. दीर्घराज जोशी

डा. दीर्घराज जोशी औषधि रसायन विज्ञ
सर्पले मस्तिष्कबाट जति नजिक टोक्यो त्यति छिटो शरीरमा विष फैलिन्छ
स्वास्थ्य समाचार

सर्पले मस्तिष्कबाट जति नजिक टोक्यो त्यति छिटो शरीरमा विष फैलिन्छ

रोग मौलिक हुन सक्छ र उपचार पनि
स्वास्थ्य समाचार

रोग मौलिक हुन सक्छ र उपचार पनि