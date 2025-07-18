अस्पतालमा दिइने सुईको आविष्कार कसरी भयो ? जानौं इतिहास

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
सिरिन्ज एक महत्त्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण हो, जसले औषधि, खोप वा रक्त जस्ता तरल पदार्थलाई शरीरमा प्रवेश गराउने वा बाहिर निकाल्ने काम गर्छ । बिरामीको उपचारमा यो उपकरणको उपयोगिता धेरै छ । सिरिन्जको इतिहास र विकासको कथा निकै रोचक छ । यो चिकित्सा विज्ञानको प्रगतिसँग जोडिएको छ ।
सिरिन्जको प्रारम्भिक इतिहास
सिरिन्जको अवधारणा छैटौँ शताब्दीमा सुरु भएको मानिन्छ, यद्यपि त्यस समयमा यो आधुनिक स्वरूपमा थिएन । प्राचीन समयमा जनावरको पिसाबको थैली र हड्डीको ट्युबबाट बनाइएका प्रारम्भिक सिरिन्जहरू प्रयोग गरिन्थे। यी उपकरणहरू आधारभूत थिए र मुख्यतः तरल पदार्थ स्थानान्तरण गर्न प्रयोग हुन्थे । बिस्तारै, वैज्ञानिकहरूले यिनलाई मानव प्रयोगका लागि उपयुक्त बनाए ।
आधुनिक सिरिन्जको जन्म
सिरिन्जको आधुनिक स्वरूपको विकास १९औँ शताब्दीमा भएको हो । सन् १८५३ मा, स्कटल्याण्डका चिकित्सक अलेक्जेन्डर वुड र फ्रान्सका चार्ल्स प्रावाजले काँच र धातुबाट बनेका सिरिन्जहरू विकास गरे । यी सिरिन्जहरूमा खोक्रो सुई जोडिएको हुन्थ्यो, जसले औषधिलाई सिधै रक्तनलीमा पुर्याउन सक्थ्यो । अलेक्जेन्डर वुडले मर्फिन इन्जेक्सनका लागि यो सिरिन्ज प्रयोग गरे, जसले दुखाइ व्यवस्थापनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्यायो । यो नै आधुनिक सिरिन्जको पहिलो व्यावहारिक स्वरूप मानिन्छ ।
प्रारम्भिक सिरिन्जहरू पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने थिए, तर सङ्क्रमणको जोखिम उच्च हुन्थ्यो । यी सिरिन्जहरूलाई उमालेर वा रासायनिक रूपमा कीटाणुरहित गर्नुपर्ने प्रक्रिया समय खर्च हुने र जोखिमपूर्ण थियो ।
डिस्पोजेबल सिरिन्जको आविष्कार
सन् १९५० को दशकमा, न्यूजिल्याण्डका फार्मासिस्ट कोलिन मर्डोकले पहिलो डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिन्जको आविष्कार गरे । यो सिरिन्ज सस्तो, हलुका र एकल प्रयोगका लागि उपयुक्त थियो । यसले सङ्क्रमणको जोखिमलाई उल्लेखनीय रूपमा घटायो र विश्वव्यापी खोप अभियानहरूमा ठूलो योगदान दियो । यो आविष्कारले चिकित्सा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो ।
सेफ्टी सिरिन्ज र अटो-डिसेबल सिरिन्ज
सन् १९८० को दशकमा, एचआईभी/एड्स र हेपाटाइटिस जस्ता रक्तजन्य रोगहरूको फैलावटले सिरिन्जको सुरक्षालाई लिएर चिन्ता बढायो । यसले सेफ्टी सिरिन्जको विकासलाई प्रेरित गर्यो । यस्ता सिरिन्जहरूमा सुई स्वतः बन्द हुने वा ढाक्ने प्रणाली हुन्छ, जसले स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीलाई सुईको चोटबाट बचाउँछ ।
सन् १९९० को दशकमा, विश्व स्वास्थ्य संगठनको पहलमा अटो–डिसेबल सिरिन्जहरूको प्रयोग बढ्यो । यी सिरिन्जहरू एक पटक प्रयोग गरेपछि स्वतः लक हुन्छन्, जसले पुनःप्रयोगलाई असम्भव बनाउँछ । यो विशेष गरी विकासशील देशहरूमा सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी साबित भयो ।
आधुनिक समयमा, प्रीफिल्ड सिरिन्जहरूको प्रयोग बढ्दो छ, विशेष गरी खोप र इन्सुलिन जस्ता औषधिहरूका लागि । यी सिरिन्जहरूमा औषधि पहिल्यै भरिएको हुन्छ, जसले प्रयोगलाई सजिलो र सुरक्षित बनाउँछ । साथै, नयाँ प्रविधिहरू जस्तै स्मार्ट सिरिन्ज र माइक्रोनिडल सिरिन्जहरूले चिकित्सा क्षेत्रमा थप सुधार ल्याइरहेका छन् ।
सिरिन्ज बजारको विस्तार
सिरिन्जको विश्वव्यापी बजारले चिकित्सा विज्ञान र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ । २०२४ सम्ममा विश्व सिरिन्ज बजारको आकार करिब १७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसमा डिस्पोजेबल, प्रिफिल्ड र विशेष मेडिकल सिरिन्जहरू सबै समावेश छन् । बजार स्वास्थ्य सेवाको वृद्धि, खोपको माग र सुरक्षित इन्जेक्सन प्रविधिको विकासले अगाडि बढाएको हो ।
यो वृद्धिका प्रमुख कारणहरू निम्न छन् :
खोप अभियानहरू : कोभिड–१९ महामारीले खोप र सिरिन्जको माग र उत्पादनलाई तीव्र बनायो ।
दीर्घ रोगहरू : मधुमेह, क्यान्सर र अन्य रोगहरूको उपचारमा सिरिन्जको प्रयोग बढ्दो छ ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार : विकासशील देशहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढेसँगै सिरिन्जको माग बढेको छ ।
