तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानमा महिला पत्रकारको निःशुल्क आँखा जाँच

- तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानले महिला पत्रकारको निःशुल्क आँखा परीक्षण र विशेष सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
- डा. रीता गुरुङले डिजिटल स्क्रिनको अत्यधिक प्रयोगले महिला पत्रकारमा आँखाको समस्या हुने बताउनुभयो।
२८ साउन, काठमाडौं । तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानले महिला पत्रकारको आँखा जाँच तथा विशेष सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । बुधबार तिलगंगास्थित प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चार माध्यमका महिला पत्रकारहरूको उपस्थिति थियो ।
उनीहरूको निःशुल्क आँखाको परीक्षण गरियो । साथै आँखा स्वास्थ्य तथा आँखा जोगाउने उपाउबारे विशेषज्ञहरूसँग अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. रीता गुरुङले डिजिटल स्क्रिनको अत्यधिक प्रयोग र वातावरणीय जोखिमले महिला पत्रकारहरूमा आँखाको समस्या हुने बताइन् । नियमित आँखा परीक्षण र सचेतनाले दीर्घकालीन दृष्टि समस्याबाट बच्न सकिने उनले बताइन् ।
कार्यक्रम क्योर ब्लाइन्डनेस प्रोजेक्टको सहयोगमा आयोजना गरिएको हो । दृष्टि गुमाएका वा जोखिममा परेका व्यक्तिहरूलाई उपचार सेवा पु¥याउने योजना अनुुरुप प्रोजेक्टले लामो समयदेखि तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।
क्योर ब्लाइन्डनेस पुनम भण्डारीले नेपालमा ३ लाखभन्दा बढी मानिसलाई असर पु¥याउने र करिब १० लाख मानिस जोखिममा राख्ने अन्धोपनको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
महिला पत्रकारहरूसँगको यो पहलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई समेत सशक्त बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. रीता गुरुङले बताइन्।
