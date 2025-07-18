+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

एक हप्ताभित्र वार्षिक कार्ययोजना बुझाउन मातहतका निकाय र अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

२०८२ साउन २९ गते १७:०७ २०८२ साउन २९ गते १७:०७

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
एक हप्ताभित्र वार्षिक कार्ययोजना बुझाउन मातहतका निकाय र अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मातहतका सबै संघीय अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई एक हप्ताभित्र व्यावसायिक योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
  • मन्त्रालयले व्यावसायिक योजनाको आधारमा स्वास्थ्य संस्थासँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ जसले जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
  • प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, 'कार्य सम्पादन सम्झौताले हरेक संस्थाको वार्षिक कार्ययोजना र प्रगतिको स्पष्ट मापन गर्न सहयोग पुग्नेछ।'

२९ साउन, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मातहतका सबै संघीय अस्पतालहरू र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई एक हप्ताभित्र व्यावसायिक योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले मातहतका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा विभागहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने, योजनाबद्ध रूपमा कार्यहरू अघि बढाउने र समयमै बजेट कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले परिपत्र जारी गरेको हो।

मातहतका कार्यालयबाट प्राप्त हुने व्यावसायिक योजनाको आधारमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूबीच कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयले गरेको छ। यो सम्झौताले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई थप जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नु र हरेक संस्थालाई आफ्नो लक्ष्यप्रति जिम्मेवार बनाउनु हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘कार्य सम्पादन सम्झौताले हरेक संस्थाको वार्षिक कार्ययोजना र त्यसको प्रगतिको स्पष्ट मापन गर्न सहयोग पुग्नेछ।’

विगतका बजेट भाषणमा समावेश भएका अधिकांश स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा नआएको र बजेट खर्च हुन नसकेको गुनासो आउने गरेका थिए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत पटक-पटक यस्ता विषयलाई औंल्याउँदै आएको छ। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले यसपटक आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सक्रियता देखाएको प्रवक्ता बुढाथोकीको भनाइ छ ।

यसअघि पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० मा प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थाका लागि व्यावसायिक कार्य योजना आवश्यक पर्ने उल्लेख थियो । यद्यपि, हाल सञ्चालनमा रहेका सबै संघीय संस्थाहरूलाई एकैपटक व्यावसायिक योजना पेश गर्न परिपत्र गरिएको यो नै पहिलो पटक भएको मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

विभिन्न सरकारी निकायमा कार्य सम्पादन सम्झौताको अभ्यास पहिलेदेखि नै हुँदैआएको छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न लागिएको बुढाथोकीले बताए। यो सम्झौताले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आफ्नो स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्न र समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई सुदृढ पार्न मद्दत गर्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयल
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

एक हप्ताभित्र वार्षिक कार्ययोजना बुझाउन मातहतका निकाय र अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

एक हप्ताभित्र वार्षिक कार्ययोजना बुझाउन मातहतका निकाय र अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

के आयुर्वेदिक र एलोप्याथिक औषधि सँगै खान मिल्छ ?

के आयुर्वेदिक र एलोप्याथिक औषधि सँगै खान मिल्छ ?

डा. सन्तोष घिमिरे

डा. सन्तोष घिमिरे जनरल फिजिसियन

लामो समय चिनी खाइएन भने के हुन्छ ?

लामो समय चिनी खाइएन भने के हुन्छ ?

आईसीयूमा मृत्युसँग लडिरहेकी आमालाई जब बच्चाले घर फर्किन भन्यो

आईसीयूमा मृत्युसँग लडिरहेकी आमालाई जब बच्चाले घर फर्किन भन्यो

‘मान्छे आफू मात्रै बाँच्ने स्वभावको होइन, अंगदान भन्दा ठूलो धर्म के होला ?’

‘मान्छे आफू मात्रै बाँच्ने स्वभावको होइन, अंगदान भन्दा ठूलो धर्म के होला ?’

दृष्टिदोष : नवीनतम उपचार विधिबाट चस्मालाई बाइ बाइ

दृष्टिदोष : नवीनतम उपचार विधिबाट चस्मालाई बाइ बाइ

अजितकुमार ठाकुर

अजितकुमार ठाकुर दृष्टि विशेषज्ञ

ट्रेन्डिङ

‘धेरैजसो देशमा विवाहित र कम्तीमा एक सन्तान भएकी महिलाबाट डिम्बदान गराइन्छ’

‘धेरैजसो देशमा विवाहित र कम्तीमा एक सन्तान भएकी महिलाबाट डिम्बदान गराइन्छ’
रेबिज फोबियाले तरंगित काठमाडौं

रेबिज फोबियाले तरंगित काठमाडौं
‘बुढ्यौली रोक्ने एन्टी-एजिङ सुई नेपालमा त्यति प्रयोग गरिँदैन, सिफारिस पनि गर्दैनौं’

‘बुढ्यौली रोक्ने एन्टी-एजिङ सुई नेपालमा त्यति प्रयोग गरिँदैन, सिफारिस पनि गर्दैनौं’
कुष्ठरोगीको आत्मसम्मान बढाउने जंगबहादुरको त्यो कदम

कुष्ठरोगीको आत्मसम्मान बढाउने जंगबहादुरको त्यो कदम
युरिक एसिडको समस्या भएका व्यक्तिले के खाने के नखाने ?

युरिक एसिडको समस्या भएका व्यक्तिले के खाने के नखाने ?
चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि २४ जना सर्टलिस्टमा, को–को परे ?

चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि २४ जना सर्टलिस्टमा, को–को परे ?

वेबस्टोरिज

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिचर

सबै
के आयुर्वेदिक र एलोप्याथिक औषधि सँगै खान मिल्छ ?
औषधि ज्ञान

के आयुर्वेदिक र एलोप्याथिक औषधि सँगै खान मिल्छ ?

डा. सन्तोष घिमिरे

डा. सन्तोष घिमिरे जनरल फिजिसियन
लामो समय चिनी खाइएन भने के हुन्छ ?
आहार तथा पोषण

लामो समय चिनी खाइएन भने के हुन्छ ?

आईसीयूमा मृत्युसँग लडिरहेकी आमालाई जब बच्चाले घर फर्किन भन्यो

आईसीयूमा मृत्युसँग लडिरहेकी आमालाई जब बच्चाले घर फर्किन भन्यो

‘मान्छे आफू मात्रै बाँच्ने स्वभावको होइन, अंगदान भन्दा ठूलो धर्म के होला ?’
स्वास्थ्य समाचार

‘मान्छे आफू मात्रै बाँच्ने स्वभावको होइन, अंगदान भन्दा ठूलो धर्म के होला ?’

दृष्टिदोष : नवीनतम उपचार विधिबाट चस्मालाई बाइ बाइ
नेत्ररोग

दृष्टिदोष : नवीनतम उपचार विधिबाट चस्मालाई बाइ बाइ

अजितकुमार ठाकुर

अजितकुमार ठाकुर दृष्टि विशेषज्ञ
चिन्ताले पार्छ शरीरमा यस्ता प्रभाव, कति घातक ?
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)

चिन्ताले पार्छ शरीरमा यस्ता प्रभाव, कति घातक ?

डा. सुमनप्रसाद अधिकारी

डा. सुमनप्रसाद अधिकारी वरिष्ठ नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ