‘घुर्ने समस्याले थाहै नपाई भित्रभित्रै शरीरका भागहरू बिगार्न सक्छ’ (भिडियो)

काठमाडौं । हामी मध्ये कतिपयमा सुत्दा घुर्ने समस्या हुन्छ । प्रायको घरमा एक न एकजना घुर्ने व्यक्ति हुन्छन् ।
धेरैलाई लाग्छ, यो एउटा बानी मात्र हो । अनि, यसरी घुर्नुको बेफाइदा अरूलाई सुत्न डिस्टर्ब गर्नु मात्रै हो ।
तर, घुर्नु एक स्वास्थ्य समस्या रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । घुर्ने बानीले कतिपय अवस्थामा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्ने नाक, कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ प्रा.डा. दिपक रेग्मी बताउछँन् ।
घुर्ने समस्या किन हुन्छ ? यो कस्तो समस्या हो ? कस्ता व्यक्ति बढी घुर्छन् ? यी विषयमा प्रा.डा. रेग्मीसँग अनलाइनखबरका लागि मनिषा थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
सुत्दा घुर्नुलाई हामीले सामान्य बानी मात्रै मान्छौं । खासमा यो कस्तो समस्या हो ?
हामीलाई सामान्य लागे पनि घुर्ने बानी गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ । यो आफूलाई थाहा नहुने तर भित्रभित्रै मन र शरीरको भागहरू बिगार्न सक्ने समस्या हो ।
घुरेका बेला व्यक्तिको सुताइको प्रकृति भिन्न खालको हुन्छ । व्यक्ति भित्रभित्रै छट्पटिरहेको हुन्छ । तर आफूलाई थाहा हुँदैन । घुर्दा नाक बन्द भई मुखबाट सास फेरिन्छ ।
यसरी मुखबाट सास फेर्दा कहिलेकाहीँ नाक पूरै बन्द भई सास रोकिने अवस्था आउनसक्छ । एकैछिन सास रोकिए पछि झसंग ब्यूँझिन्छ । यो अवस्थालाई चिकित्सकीय भाषामा ‘अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया’ भन्ने गरिन्छ ।
यस्तो किन हुन्छ ? मुख्य कारण के हो ?
यो समस्या मुख्यतया दुई कारणले हुन्छ । एउटा मस्तिष्कसँग सम्बन्धित ‘सेन्ट्रल’ कारण हो भने अर्को नाक, घाँटी र श्वासनलीमा कुनै अवरोध भएर हुने ‘पेरिफेरल’ कारण हो ।
पेरिफेरल कारणमा एउटा न्याजल क्याभिटी भित्र हुन्छ । नाकको दायाँ र बायाँ प्वालको भित्रपट्टी केही समस्या भयो भने हुन्छ ।
अर्को नाकको पछाडिको भागमा ‘न्याजोफेरिङ्स’ हुन्छ । त्यसमा मासु पलायो वा केही समस्या भयो भने पनि घुर्ने हुनसक्छ ।
अर्को जिब्रोको फेद र टन्सिलको एरियामा ‘ओरोफेरिङ्स’ भन्ने हुन्छ । त्यसमा केही अवरोध हुँदा पनि सुत्दा घुर्ने हुन्छ ।
श्वासनलीको मुख ल्यारिङ्स वा भोकल कर्ड भनिन्छ । कुनै कारणवश यसमा अवरोध आएमा पनि यस्तो समस्या हुनसक्छ ।
नाकको दुलोभित्र सानो मासुको डल्लो हुन्छ । त्यो भाग ठूलो भएको हुनसक्छ । अर्को नाकमा हुने एलर्जीको कारणले पनि हुनसक्छ । नाकको एलर्जीको कारण नाकमा मासु पलाउन सक्छ । जसले वायुमार्ग बन्द गर्न सक्छ ।
घुर्ने समस्या भएकाहरू आफूले घुरेको थाहा पाउँदैनन् । अनि यसलाई समस्या नठान्ने कारण अस्पताल जाने वा चिकित्सकलाई भेट्नेबारे सोच्दैनन् । यस्तोमा के गर्ने ?
हो, घुर्ने मान्छेलाई आफू घुर्छु भन्ने थाहा हुँदैन । घुर्दाघुर्दै छिनछिनमा निद्रा बिग्रेको पनि थाहा हुँदैन । यस्तोमा उनीहरू अस्पताल जान मन गर्दैनन् ।
उनीहरूमा बिहान उठ्दा यसका विभिन्न लक्षण देखिए पनि घुर्ने समस्याकै कारण भनेर थाहा हुँदैन । अनि अवस्था गम्भीर भएपछि मात्र अस्पताल पुग्छन् । यो ठूलो चुनौती बनेको छ । यसको लागि सचेतना फैलाउन आवश्यक छ ।
यदि सम्झाउन सकिएन भने घुरिरहेको बेला एउटा भिडियोको सानो क्लिप बनाएर देखाउन पनि सकिन्छ । यसकै आधारमा अस्पताल लान सम्झाउन सकिन्छ ।
घुर्ने बानी भएका व्यक्तिमा देखिने लक्षणहरू के–के हुन्छन् ?
यस्तो समस्या भएका व्यक्तिहरू बिहान उठ्दा मुख सुख्खा भएको महसुस गर्छन्, घाँटी दुख्छ, ताजगी महसुस हुँदैन । धेरैजसोको आँखा सुन्निएको, थाकेको वा सुजन देखिन्छ । दिनभर निद्रा लाग्ने, विशेषगरी
खाना खाइसकेपछि सुत्न मन लाग्ने लक्षण देखिन्छ । यस्तो अवस्था ‘एक्सेसिभ डे टाइम स्लीपिनेस’ हो ।
घुर्ने समस्या कतिबेला गम्भीर बन्नसक्छ ?
घुर्ने समस्यालाई हेलचेक्राई गरेर नबसौं । किनभने रातभरि घुर्दा खेरि अक्सिजनको माग बढ्छ । तर, अक्सिजनको मात्रा कमी हुन सक्छ । अनि अक्सिजन शरीरमा कमी भयो भने के हुन्छ ? शरीरमा कार्बन डाइअक्साइड बढ्न सक्छ ।
त्यो बढेको कार्बन डाइअक्साइडले मुटुलाई पनि असर गर्न सक्छ । अनि रातभरि निन्द्रा डिस्टर्ब भएको मान्छेले बिहान गएर आफ्नो कर्मथलोमा काम पनि त एकदम प्रोडक्टिभिटीको साथ गर्न सकिँदैन ।
कहिलेकाहीँ रातको समयमा निद्रामै सास रोकिने कारणले ज्यान जान सक्ने अवस्था पनि आउँछ । राति सुत्दा खेरि सुतेको सुतै भएको साथीहरुको समाचार पनि हामीले पढ्छौं सुन्छौं । उनीहरुको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्दा असाध्यै घुर्ने बानी रहेको सुन्न पाइन्छ ।
यस्तो समस्या सबैमा हुन्छ त ? कस्ता व्यक्तिमा बढी देखिन्छ ?
मोटोपन मुख्य कारण हो । मोटा व्यक्ति, ठूलो घाटी भएका, गाला फुलेका, भुडी ठूलो भएका मानिसमा बढी देखिन्छ । तर, कहिलेकाहीँ पातला व्यक्तिमा पनि यो समस्या देखिन्छ, खासगरी सेन्ट्रल कारणका आधारमा । बच्चाहरूमा एडेनोइड ग्रन्थि ठुलो हुँदा पनि यस्तो समस्या देखिन्छ ।
घुर्ने समस्याले स्वास्थ्यमा मात्र सामाजिक र व्यक्तिगत सम्बन्धमा कस्तो असर पार्छ ?
सुत्नेसँगैको व्यक्तिलाई रातभर डिस्टर्ब हुन्छ । सुत्ने साथीलाई पनि रातभरि डिस्टर्ब हुन्छ । त्यसले गर्दा सम्बन्धहरु पनि बिग्रिन्छ । यही घुर्ने कारणले कतिजनाहरु साथीहरुको सम्बन्ध विच्छेद भएको घटनाहरु पनि हामीले सुन्छौं ।
भोलिपल्ट उठ्दा ताजगी अनुभव नहुने, आलस्य हुने, काममा जाँगर नहुने हुँदा कार्यक्षमतामा पनि ह्रास आइरहेको हुन्छ ।
यस्तो समस्या पत्ता लगाउन के गर्न सकिन्छ ? कुन – कुन परीक्षण आवश्यक पर्छ ?
सबैभन्दा पहिले नाकको इन्डोस्कोपी गरेर अवरोध कहाँ छ भनेर हेर्नुपर्छ । यसबाट नाकको दुलोभित्र सानो मासुको डल्लो हुन्छ । त्यो भाग ठुलो भएको हुनसक्छ ।
यदि अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया भएको शंका छ भने (स्लिप स्टडी पोलिसोमनोग्राफी) गर्नुपर्छ । यो एक स्लिप स्टडी हो । यसबाट रातभर सुत्दा सास कति पटक रोकियो, अक्सिजन कति घट्यो, मुटुको चाल कस्तो भयो भन्ने सम्पूर्ण विवरण आउँछ । यसले उपचारमा ठुलो मद्दत गर्छ ।
त्यो बेलामा श्वास प्रश्वास कस्तो थियो ? सबै समस्याहरुको सूचना स्लीप स्टिडीको ग्याजेटबाट पत्ता लाइन्छ । त्यो अनुसार यसको ग्रेडिङ गरिन्छ । हल्का, मध्यम र गम्भीर ग्रेड अनुसार अगाडि कसरी बढ्ने भनेर
नाक, कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञले सल्लाह हुन्छ ।
उपचार के हुन्छ ?
सुरुमा तौल घटाउने उपाय सबैभन्दा प्रभावकारी हो । १० केजी तौल घटाउँदा लगभग ३० प्रतिशत समस्या कम हुन्छ । यदि नाक, टन्सिल वा अन्य ब्लकेज देखियो भने शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । केही अवस्थामा चिकित्सकले दिएको ‘सीपीएपी मेसिन’ लगाएर सुत्नुपर्छ, जसले राति सास फेर्न सजिलो बनाउँछ ।
सीपीएपी कस्तो खालको मेडिकल उपकरण हो ? यसले के काम गर्छ ?
यो एउटा विशेष किसिमको स्वास्थ्य उपकरण हो, जुन विशेषगरी घुर्ने समस्या भएका व्यक्तिहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ । सुत्ने बेलामा केही मानिसको घाँटीको पछाडिको भाग साँघुरो हुन्छ वा बन्द हुन्छ, जसले गर्दा सास लिन गाह्रो हुन्छ वा सास नै रोकिन्छ ।
यो मेसिनले यस्तो समस्या समाधान गर्न नाक वा मुखमार्फत निरन्तर हल्का दबाब दिई हावा प्रवाहमा जोड दिन्छ, जसले श्वासप्रश्वासको मार्ग खुला रहन्छ । यसले गर्दा निन्द्रामा सास नरोकिने, घुर्रघुर्र नगर्ने र आरामदायी निन्द्रा पर्न सक्ने अवस्था बनाउँछ ।
कहिलेकाहीँ सुताईको अवस्था नमिलेर पनि घुरिन्छ भन्ने सुनिन्छ, यो कत्तिको सत्य हो ? के यसले समस्या गर्छ ?
हो, कहिलेकाहीँ सुत्ने तरिका (पोस्टरल स्लीप) को कारणले पनि सामान्य घुराई हुन सक्छ । अग्लो सिरानी वा टाउकोको अवस्था गडबड हुँदा, अलिकति टाउको बटारियो अथवा सुत्न अप्ठ्यारो भयो भने पनि घुर्न सक्छ ।
यस्तोमा सुत्ने तरिका सुधारेर समस्या कम गर्न सकिन्छ । त्यो सामान्य अवस्था त्यस्तो बेलामा आफ्नो टाउकोलाई सिधा मात्रै गरियो भने काम भइहाल्छ । कहिलेकाहिँ चाहिँ अग्लो सिरानी लिएर सुत्ने साथीहरु पनि घाँटी अलिकति तल झुकेर घुर्ने समस्याहरु हुन सक्छ । तर, दिनहुँ यो समस्या भएमा अस्पताल जानै पर्छ ।
बजारमा पाइने घुराई रोक्ने ग्याजेटहरूप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
अनलाइन वा बजारमा विभिन्न ग्याजेटहरू पाइन्छन्, जसले केहीलाई सहुलियत दिन सक्छन् । तर, ती सबै प्रभावकारी र सुरक्षित छन् भन्ने होइन । समस्या गम्भीर भएमा सस्तो ग्याजेटमा विश्वास गर्नु हुँदैन । चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, घुर्ने समस्या हुनेहरुको लागि मुख्य सन्देश के छ ?
घुर्ने बानी सामान्य छैन । यसलाई हल्काफुल्का ठानेर बस्न हुँदैन । समयमै इएनटी विशेषज्ञसँग परामर्श लिनुपर्छ । उपचार सजिलो छ, तर ढिला गरियो भने ज्यानै जोखिममा पर्न सक्छ । आफ्नो स्वास्थ्य र सम्बन्ध जोगाउन सधैं सजग रहनुपर्छ ।
