+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मेगा प्रोजेक्टलाई मेगा-कोष : वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत समृद्धिको नयाँ यात्रा

कोषले लगानी गर्ने आयोजनाहरू उच्च प्रतिफल दिने खालका हुनुपर्छ भनिए पनि सबै ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू तत्कालै नाफामा जाँदैनन् । यदि कोषले केही ठूला तर घाटामा जाने आयोजनामा लगानी गर्‍यो भने त्यसले कोषको समग्र वित्तीय स्वास्थ्यलाई नै धराशायी बनाउन सक्छ ।

0Comments
Shares
राजन कुमार झा राजन कुमार झा
२०८२ भदौ १० गते ८:२९

दशकौंदेखि हामी नेपालीले एउटै सपना देखिरहेका छौं, चिल्ला राजमार्ग र सुरुङमार्गले जोडिएको देश, विकासको रेलले ल्याएको समृद्धि, पर्याप्त बिजुलीले उज्यालिएका हरेक गाउँघर, औद्योगीकरणको जगमा उभिएर आत्मनिर्भर बनेको एक समृद्ध राष्ट्र, अथाह खनिज सम्पदाको समुचित उपयोग गरी सम्पन्नताको शिखर चुमेको र अत्याधुनिक विमानस्थलबाट विश्वसँग जोडिएको नेपाल । यी सपना केवल कल्पनामात्र होइनन्, बरु एक यस्तो भविष्यको प्रतिज्ञा हुन् जसलाई हामीले लामो समयदेखि पर्खिरहेका छौं ।

तर, यथार्थको धरातलमा उभिएर हेर्दा यी सपना र हाम्रो वर्तमान अवस्थाबीच एउटा गहिरो र भयावह खाडल छ, जसलाई ‘पूर्वाधार लगानीको खाडल’ भनिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्र र अर्थतन्त्र एकअर्काका परिपूरकका रूपमा छन् । पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा गरिएको सही लगानी र विकासले भारत र अमेरिका लगायत विकसित राष्ट्रहरूमा आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याएको छ । विभिन्न अध्ययन अनुसार, आगामी एक दशकभित्र पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई १ सय खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विशाल लगानी आवश्यक पर्छ, जुन हाम्रो देशको हालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को लगभग दोब्बर हो । यति ठूलो आवश्यकता हुँदाहुँदै हाल वार्षिक मुस्किलले २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँमात्र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ ।

यो निराशाजनक परिस्थिति र लगानीको भयावह अन्तरले हाम्रो विकास यात्रा दशकौंदेखि बन्धक बनाएको छ । यही अवस्था चिर्न र पूर्वाधार वित्तीयकरणमा एक क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन नेपाल सरकारले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१’ प्रस्तुत गरेको छ । यो विधेयक केवल एउटा कानुनको मस्यौदा नभई, हाम्रो परम्परागत विकास मोडेलको सीमित स्वीकार गर्दै लगानीका नवीन स्रोत र उपाय खोज्ने एक साहसिक र दूरगामी प्रयास हो । यसै विधेयकले प्रस्ताव गरेको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोष’ मार्फत यो खाडल पुर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आवश्यकताको पृष्ठभूमि

कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि वित्तीय प्रणालीको क्षमता समयसँगै बढ्नुपर्छ । नेपालमा पनि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकको आवश्यकता यसै सन्दर्भमा महसुस गरिएको हो, किनकि हाम्रो परम्परागत वित्तीय प्रणाली ठूला पूर्वाधार र विकास परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्नमा सीमित देखिएको छ । यसका प्रमुख कारणलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ :

सरकारी बजेटको सीमितता

वार्षिक १८–१९ खर्बको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा चालू खर्च (तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासन) मा जान्छ । बाँकी पूँजीगत बजेट सयौँ साना योजनामा छरिँदा देशको मुहार फेर्ने ठूला र रूपान्तरणकारी आयोजनाले पर्याप्त स्रोत पाउन सक्दैनन् । ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, स्मार्ट सिटी वा ठूला विमानस्थल जस्ता योजनालाई केवल सरकारी बजेटले मात्रै धान्न सक्दैन । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण समय अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा नेपाल सरकारले जीडीपीको करिब ८ प्रतिशतसम्म पूँजीगत खर्च गरेको थियो । त्यसबेला देशको जीडीपी करिब दुई दशककै उच्च दर अर्थात् ९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा बजेटमा पूँजीगत खर्च अनुपात लगातार घट्दै गएको छ । त्यसमाथि वास्तविक खर्च केवल ३५–४० प्रतिशत हाराहारी रहेकाले यो आर्थिक वर्ष जीडीपीको करिब १ प्रतिशतमात्र खर्च हुने देखिन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको संरचनागत समस्या

नेपालका बैंकहरू छोटो अवधिको निक्षेपमा आधारित हुँदा पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने दशकौंसम्मको दीर्घकालीन लगानी जुटाउन सक्दैनन् । यसले बैंकहरूको सम्पत्ति र दायित्वबीच गम्भीर असन्तुलनको जोखिम बढाउँछ । यद्यपि, ठूला आयोजनाका लागि बैंकिङ कन्सोर्टियमको विकल्प रहे पनि हरेक बैंकको आफ्नै प्रक्रिया र जोखिम विश्लेषण हुने हुँदा पर्याप्त ऋण जुटाउन थप जटिलता उत्पन्न हुने गरेको छ ।

पूँजीबजारको अविकसित अवस्था

विकसित देशहरूमा पूर्वाधारको ठूलो लगानी बन्ड बजार (ऋणपत्र बजार) बाट जुट्छ । तर, नेपालको पूँजी बजार अझै पनि सेयरमा मात्रै केन्द्रित छ । ऋणपत्र बजारको तरलता (सजिलै किनबेच गर्न सकिने अवस्था) र नियमन कमजोरीले गर्दा पूर्वाधारले पूँजीबजारबाट स्रोत जुटाउन सकेको छैन ।

खनिज स्रोत विकास आवश्यकता

नेपालमा फलाम, तामा, सुन, दुर्लभ खनिजजस्ता विशाल स्रोत छन् । तर, यी स्रोत अन्वेषणदेखि उत्पादनसम्म लैजान अर्बौंको लगानी आवश्यक पर्छ । यस्तो चरणबद्ध र दीर्घकालीन लगानी परम्परागत बजेट वा बैंकिङ प्रणालीले धान्न सक्दैन । यस्ता परियोजनाका लागि वैकल्पिक वित्तीय संयन्त्र मार्फत मात्रै आवश्यक ठूलो पूँजी जुटाउन सम्भव हुन्छ ।

कोषको संरचना र सञ्चालन

‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८१ को मुटु भनेकै यसले प्रस्ताव गरेको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोष’ हो । यो कोषको संरचना र सञ्चालन विधिले नै यसको सफलता र प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने छ । विधेयकले कोषलाई एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरेको छ, जसको अर्थ हो– यो सरकारी मन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तो नभई, आफ्नै निर्णय लिन सक्ने व्यावसायिक संस्था हुनेछ ।

पूँजीगत संरचना, विश्वास र सामर्थ्यको आधारस्तम्भ

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोषको मेरुदण्ड त्यसको बलियो पूँजीगत संरचना हो । विधेयकमा कोषको अधिकृत पूँजी १ खर्ब रुपैयाँ र तत्काल चुक्ता पूँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहने प्रस्ताव गरिएको छ । कोषको प्रमुख विशेषता भनेकै यसको मिश्रित सेयर स्वामित्व मोडेल हो, जुन यस्ता कोषको सफलताका लागि विश्वव्यापी रूपमा सफल मानिएको मोडेल हो । विधेयकको दफा ८ अनुसार सरकारको कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी रहने हुँदा कोषले राज्यको पूर्ण संरक्षण प्राप्त गर्छ । यसले विदेशी लगानीकर्ताका लागि ‘सार्वभौम ग्यारेन्टी’ को काम गर्दै उनीहरूको लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ । भविष्यमा सरकारको लगानी क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीतिले कोषलाई थप व्यावसायिक र बजारमुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसका साथै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा कम्पनीजस्ता दीर्घकालीन प्रकृतिका संस्थाको लगानीले कोषको वित्तीय आधारलाई थप बलियो र दिगो बनाउने छ ।

व्यावसायिक व्यवस्थापकीय संरचना

कोषको सफलता सुनिश्चित गर्न विधेयकमा यसको व्यवस्थापनलाई स्वतन्त्र, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउन विशेष जोड दिइएको छ, किनकि यस किसिमको मेगा फन्डको सफलता त्यसको कुशल व्यवस्थापनमा पूर्ण रूपमा निर्भर गर्दछ । यसका लागि दुई तहको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । सबैभन्दा माथि नीतिगत निर्देशन दिन अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने छ, जसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर जस्ता उच्च अधिकारीहरू रहनेछन् । कोषको दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मा भने अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा रहने सञ्चालक समितिलाई दिइएको छ । समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सेयरधनी र स्वतन्त्र विज्ञको प्रतिनिधित्वले सरकारी समन्वय र व्यावसायिकताबीच सन्तुलन कायम गर्ने विश्वास लिइएको छ । कोषको व्यावसायिक नेतृत्वका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को व्यवस्था छ । सीईओ नियुक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले एक जना नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । यसबाट योग्य नेतृत्व चयन हुने अपेक्षा छ । विधेयकको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष पहिलो पटकका लागि विदेशी नागरिकलाई समेत सीईओ बनाउन सकिने लचिलो व्यवस्था हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता भित्र्याउने बाटो खुला गर्ने छ ।

लगानीको दायरा र सीमा

कोषको स्रोत छरिन नदिन र यसको प्रभाव अधिकतम बनाउन विधेयकले लगानीका लागि स्पष्ट दायरा र सीमा तोकेको छ । यस अनुसार कोषले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने छैन । यसले कोषलाई साना आयोजनाहरूमा अल्झिनबाट रोकेर राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव पार्ने ठूला र रूपान्तरणकारी आयोजनामा मात्र केन्द्रित हुन मद्दत गर्छ । त्यस्तै विधेयकले लगानीका लागि निषेधित क्षेत्र पनि स्पष्ट पारेको छ । वित्तीय प्रतिफल न्यून हुने, कोषले दिने ऋण वा जमानतको धितो राख्न नसकिने र कोषले जारी गरेको ऋणपत्र नै धितो राखेर ऋण माग्नेजस्ता आयोजनामा लगानी नगरिने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसले कोषलाई वित्तीय रूपमा विवेकशील र जोखिमप्रति सचेत रहन बाध्य बनाउँछ ।

आधुनिक वित्तीय उपकरण

यो विधेयकको सबैभन्दा नवीन र शक्तिशाली पक्ष भनेको यसले कोषलाई परम्परागत ऋण र सेयर लगानीभन्दा बाहिर गएर विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार दिनु हो । यी उपकरणले बजारबाट ठूलो मात्रामा स्रोत परिचालन गर्न मद्दत गर्नेछन् । जस्तै :

आयोजना विशेष ऋणपत्र

कोषले कुनै निश्चित आयोजनाका लागि मात्रै ऋणपत्र जारी गरेर सिधै बजारबाट पैसा उठाउन सक्छ । विधेयकको यो प्रावधानले यस्ता ऋणपत्रलाई ‘सरकारी ऋणपत्र सरह’ मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि यस्ता ऋणपत्र किन्न आकर्षित गर्छ ।

विप्रेषण कोष र सम्पत्ति मौद्रिकीकरण

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बचत देश निर्माणमा लगाउन एक समर्पित ‘विप्रेषण कोष’ स्थापना गर्ने बाटो यस विधेयकले खोलेको छ । त्यस्तै सरकारको स्वामित्वमा रहेका तर पूर्णक्षमतामा सञ्चालन नभएका सम्पत्तिहरूलाई धितो राखेर वा त्यसबाट भविष्यमा आउने आम्दानीको आधारमा बजारबाट पैसा जुटाउने ‘सम्पत्ति मौद्रिकीकरण’ को नवीन अवधारणा पनि यसमा समावेश छ ।

एकीकृत कोष र आयोजना नै धितो

कोषले आफैं लगानी नगरेर पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थापना भएका अन्य कोषहरूमा लगानी गर्ने ‘माउ कोष’ को भूमिका पनि खेल्न सक्छ । यसले समग्र लगानीको इकोसिस्टमलाई नै प्रोत्साहित गर्छ । यसका साथै बैंकले जस्तै अन्य ठोस सम्पत्ति नखोजेर कोषले प्रस्तावित आयोजना नै धितो मानेर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाले नयाँ र ठूला परियोजनाका लागि लगानीको ढोका खोल्छ ।

हरित ऋणपत्र

विश्वव्यापी रूपमा समेत हरित पूर्वाधारका लागि विभिन्न स्रोत र उपकरण प्रचलनमा आइरहेका छन् । विगतको एक दशकमा ग्रिन बन्डको बजार झन्डै २७ खर्ब ९० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ भने त्यसको वृद्धि २० देखि ३० प्रतिशत वार्षिक रहेको छ ।

परिणाममुखी व्यवस्थापन : अनिवार्य सर्त

नेपालमा सरकारी लगानीका संस्थाहरूको इतिहास हेर्दा धेरैजसो राजनीतिक हस्तक्षेप वा गैरव्यावसायिक सञ्चालनका कारण असफल भएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको दुर्दशा होस् वा जनकपुर चुरोट कारखानाको पतन, यस्ता उदाहरणले कर्मचारीतन्त्र वा राजनीतिक नेतृत्वले व्यावसायिक संस्था चलाउन सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट पार्छन् । त्यसैले, यो ‘महाकोष’ को सफलताका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सर्त भनेकै यसलाई परिणाममुखी बनाउनु हो । यो विगतका सरकारी संस्थानजस्तो बन्नु हुँदैन, जहाँ प्रक्रिया पूरा गर्नु नै सफलता मानिन्छ । यसको हरेक निर्णय, लगानी र कर्मचारीको मूल्यांकन, नाफा, प्रतिफल र परियोजना सम्पन्नताको आधारमा हुनुपर्छ ।

विधेयकले सीईओसँग वार्षिक कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्था गरे पनि यो संस्कृति संस्थाको हरेक तहमा स्थापित हुनुपर्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण कोषको नेतृत्व कुनै अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारी वा बहालवाला कर्मचारीले होइन, बरु लगानी, वित्त र परियोजना व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुभव हासिल गरेको अब्बल व्यावसायिक व्यक्तिले गर्नुपर्छ । यो कोष कुनै पनि हालतमा राजनीतिक कार्यकर्ता वा आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने केन्द्र बन्नु हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले कोषलाई नीतिगत निर्देशन दिन सक्छ, तर कुन परियोजनामा लगानी गर्ने भन्ने दैनिक व्यावसायिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी एउटा बलियो कानुनी र संस्थागत ‘फायरवाल’ खडा गरिनुपर्छ ।

सकारात्मक प्रभाव

यदि यो विधेयक कानुन बनेर कोष प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आयो भने यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक र दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

विदेशी लगानी आकर्षण

यो कोषले विदेशी लगानी भित्र्याउने नेपालको प्रयास सफल बनाउन सक्छ । कोषमा सरकारको ५१ प्रतिशत लगानी हुनुले विदेशी लगानीकर्ताका लागि एक प्रकारको सार्वभौम ग्यारेन्टीको काम गर्छ । यसले लगानी राजनीतिक कारणले नडुब्नेमा उनीहरूलाई विश्वास दिलाउँछ ।

पूर्वाधार निर्माणमा क्रान्ति

जब कोषमार्फत ठूला आयोजना एकैसाथ अघि बढ्छन्, यसले निर्माण क्षेत्रमा अभूतपूर्व गतिविधि सिर्जना गर्न सक्छ । पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको अर्थतन्त्रमा गुणक प्रभाव हुन्छ । राम्रो सडक, पर्याप्त बिजुली र आधुनिक विमानस्थल जस्ता पूर्वाधारले ढुवानी लागत घटाउने, उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउने र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता बहुआयामिक लाभ दिन्छन्, जसले देशको जीडीपी वृद्धिदरलाई माथि उकास्न मद्दत गर्न सक्छ ।

पूँजीबजार विकास

यो कोषले विभिन्न प्रकारका सुरक्षित ऋणपत्र जारी गरेर नेपालको ऋणपत्र बजारलाई जीवन्त बनाउन सक्छ । बैंक, बीमा कम्पनी, अवकाश कोष र सर्वसाधारणले समेत लगानी गर्न सक्ने नयाँ वित्तीय उपकरण बजारमा आउन सक्छन् । यसले नेपालको पूँजीबजारलाई सेयरमा मात्र निर्भर हुने अवस्थाबाट बाहिर निकालेर वित्तीय क्षेत्रलाई थप गहिरो र परिपक्व बनाउन योगदान पुऱ्याउन सक्छ ।

चुनौती

यो विधेयक जतिसुकै आकर्षक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा केही गम्भीर चुनौती र जोखिम छन् जसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप जोखिम

नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक हस्तक्षेप हो । कोष सञ्चालक समितिमा सरकारी अधिकारीहरूको बाहुल्य र सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्वले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले कोषलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । यदि कोषले व्यावसायिक निर्णयभन्दा राजनीतिक दबाबमा काम गर्न थाल्यो भने यो ‘सेतो हात्ती’ मा परिणत हुन बेर लाग्दैन ।

सुशासन र भ्रष्टाचार जोखिम

खर्बौंको लगानी परिचालन गर्ने संस्थामा भ्रष्टाचारको जोखिम पनि त्यति नै ठूलो हुन्छ । आयोजना छनोट, ठेक्कापट्टा र भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम राख्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

कार्यान्वयन क्षमता अभाव

पैसा हुनुमात्र विकास हुनु होइन । पैसालाई समयमै र प्रभावकारी रूपमा परियोजनामा रूपान्तरण गर्ने क्षमता पनि चाहिन्छ । नेपालमा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र अन्तरनिकाय समन्वयमा हुने ढिलासुस्तीले गर्दा आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

वित्तीय दिगोपना प्रश्न

कोषले लगानी गर्ने आयोजनाहरू उच्च प्रतिफल दिने खालका हुनुपर्छ भनिए पनि सबै ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू तत्कालै नाफामा जाँदैनन् । यदि कोषले केही ठूला तर घाटामा जाने आयोजनामा लगानी गर्‍यो भने त्यसले कोषको समग्र वित्तीय स्वास्थ्यलाई नै धराशायी बनाउन सक्छ । ‘राष्ट्रिय गौरव’ का नाममा आर्थिक रूपमा अव्यावहारिक आयोजनामा लगानी गर्ने दबाबलाई कोषको व्यवस्थापनले कसरी प्रतिरोध गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

मेगा प्रोजेक्ट मेगा-कोष वैकल्पिक विकास वित्त
लेखक
राजन कुमार झा

बेलायतबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका र १५ वर्षभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका झा आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

फिलिपिन्सको आप्रवासी श्रमिक प्रणालीबाट यस्तो छ नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

फिलिपिन्सको आप्रवासी श्रमिक प्रणालीबाट यस्तो छ नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ
माओवादी आन्दोलनको इपिसेन्टरमा तीज विस्तारको कथा

माओवादी आन्दोलनको इपिसेन्टरमा तीज विस्तारको कथा
अष्ट्रेलिया पलायन भएकी कविता भट्ट भन्छिन्–रहर होइन बाध्यता हो

अष्ट्रेलिया पलायन भएकी कविता भट्ट भन्छिन्–रहर होइन बाध्यता हो
लुम्बिनीको राजधानी क्षेत्रको जग्गा शर्तसहित फुकुवा गर्न केन्द्रमा सिफारिस

लुम्बिनीको राजधानी क्षेत्रको जग्गा शर्तसहित फुकुवा गर्न केन्द्रमा सिफारिस
तीज दाम्पत्य जीवन सुदृढीकरणको उत्सव : प्रधानमन्त्री ओली

तीज दाम्पत्य जीवन सुदृढीकरणको उत्सव : प्रधानमन्त्री ओली
पहिलो अभ्यास टी-२० : आसिफको अर्धशतकमा नेपालले एसीटीलाई दियो १७८ रनको लक्ष्य

पहिलो अभ्यास टी-२० : आसिफको अर्धशतकमा नेपालले एसीटीलाई दियो १७८ रनको लक्ष्य

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित