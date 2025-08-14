रूपन्देही–३ मा राप्रपा नेपालका उम्मेदवार अर्जुन थापा

१७ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालले रूपन्देही–३ को उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय गरेको छ ।
कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले रूपन्देही–३ का लागि अर्जुन थापालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।
रुपन्देही–३ मा आगामी कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । राप्रपा सांसद दीपक बोहोराको निधनपछि यहाँ उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
उपनिर्वाचनका लागि केही दलहरूले उम्मेदवार छनोट गरिसकेका छन् भने केही दलहरू प्रक्रियामा छन् ।
