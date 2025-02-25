अग्रता जोगाउन नसक्दा म्यान्चेस्टर सिटीको हार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटीले घरेलु मैदानमा ब्राइटनसँग २-१ ले पराजित भएको छ।
- खेलको ३४औं मिनेटमा एर्लिङ हालान्डले गोल गरेपछि सिटीले अग्रता पाएको थियो।
- ब्राइटनका जेम्स मिल्नर र ब्राजान गुडाले दोस्रो हाफमा गोल गर्दै जित सुनिश्चित गरे।
१५ भदौ, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ । अग्रता जोगाउन नसक्दा सिटी ब्राइटनसँग २-१ ले पराजित भएको हो ।
घरेलु मैदानमा ब्राइटनको जितमा जेम्स मिल्नर र ब्राजान गुडाले १-१ गोल गरे । सिटीका एर्लिङ हालान्डले एक गोल गरे ।
खेलको ३४औं मिनेटमा ओमर मरमाउशको एसिस्टमा हालान्डले गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
दोस्रो हाफमा ब्राइटनले पुनरागमन गर्यो । ६७औं मिनेटमा मिल्नरले पेनाल्टीमार्फत गोल गरे भने ८९औं मिनेटमा गुडाले गोल गर्दै ब्राइटनको जित पक्का गरे ।
यस हारपछि ३ खेलमा ३ अंक भएको सिटी १३औं स्थानमा छ भने ३ खेलमा ४ अंक जोडेको ब्राइटन १०औं स्थानमा छ ।
