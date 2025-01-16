एन्फा र क्लबबीच छलफल : ए डिभिजन लिग होम एण्ड अवे प्रणालीमा गर्न प्रस्ताव

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अखिल नेपाल फुटबल संघले ए डिभिजन लिग २०८२ पुस ९ गतेदेखि होम एण्ड अवे प्रणालीमा सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
- एन्फा र ए डिभिजनका १४ क्लबहरूले मोफसलका विभिन्न जिल्लामा घरेलु मैदान बनाउन छलफल गरेका छन्।
- ए डिभिजन लिगको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय विषयमा भदौ ३१ गते कार्यशाला आयोजना गर्ने सहमति भएको छ।
१५ भदौ, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ए डिभिजन क्लबहरुबीच आइतबार शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आयोजनाको विषयमा छलफल भएको छ । एन्फाले आगामी पुष दोस्रो साता देखि लिग सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
एन्फा र ए डिभिजन क्लबहरूबीच सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको ए डिभिजन लिग २०८२ सञ्चालनबारे छलफल भएको थियो । जसमा एन्फाले शीर्ष डिभिजनको लिग पुष ९ गतेदेखि सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको छ र लिगलाई होम एण्ड अवे पणाली गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको एन्फाले जनाएको छ ।
‘बैठकमा एन्फा महासचिव किरण राईले लिग २०८२ पुस ९ गतेदेखि सुरु गर्ने प्रस्ताव राख्दै यसलाई होम एण्ड अवे प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने योजना प्रस्तुत गर्नुभयो ।’ एन्फाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा गरेको पोष्टमा उल्लेख छ ।
एन्फाले बैशाखमा धुलिखेलमामा भएको साधारण सभाबाट क्यालेन्डर पारित गर्दै ए डिभिजन लिग पुष १ गतेदेखि २०८३ जेठ ३१ गतेसम्म गर्ने तय गरेको थियो । त्यसपछि क्लबहरुसँग छलफलमा एन्फाले पुष ९ देखि लिग सुरु गर्ने प्रस्ताव राखेको हो ।
फुटबलको मेरुदण्डको रुपमा रहेको शीर्ष डिभिजन लिग नभएको पनि दुई वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । पछिल्लो दुई सिजन ए डिभिजन लिग आयोजना हुन सकेन ।
पछिल्लो पटक २०७९-८० मा ए डिभिजन लिग भएको थियो । २०८० जेठ अन्तिममा सम्पन्न भएको उक्त लिग चर्च ब्वाइज युनाइटेडले जितेको थियो । त्यसपछि २०८०-८१ को सिजन ए डिभिजन लिग भएन ।
अनी २०८१-८२ को सिजन पनि लिग हुन सकेन । बी डिभिजन लिग नहुँदा लिग साइकल पूरा नभएको भन्दै ए डिभिजन लिग नभएको एन्फाले जनाएको थियो । दुई सिजन लिग गर्न नसकेको एन्फा २०८२-८३ को सिजनको लिग गर्ने तयारीमा जुटेको हो । अहिले बी डिभिजन लिग समेत भइसकेको छ ।
यस्तै छलफलमा महासचिव राईले लिगको मोडालिटी, मार्केटिङ र अन्य व्यवस्थापकीय पक्षबारे पनि विस्तृत प्रस्ताव क्लबहरु सामु पेश गरेको एन्फाले जनाएको छ । ‘एन्फाको प्रस्तावलाई सहभागी क्लबहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।’ एन्फाले भनेको छ ।
एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले बैठकमा ए डिभिजनका सबै क्लबहरुलाई मोफसलका विभिन्न जिल्लामा रहेका मैदानहरुलाई घरेलु मैदान बनाउनका लागि प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।
‘ए डिभिजनका १४ वटै क्लबहरुलाई मोफसलमा आफ्नो होम मैदान बनाउनका लागि हाम्रो प्रस्ताव हो । झापा, मोरङ, सिमरा, हेटौँडा, चितवन, पोखरा, सुर्खेत, नेपालगन्ज, धरान लगायत स्थानमा मैदानहरु छ ।’ शाहले अनलाइनखबरसँग भने ।
शाहले छलफलमा ए डिभिजनका १४ वटै क्लबहरु सहभागि भएको बताए ।
छलफलमा सहभागि हिमालयन शेर्पा क्लबका अध्यक्ष तथा एन्फाका पूर्व अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले एन्फाले गरेको प्रस्ताव अनुसार मोफसलमा गएर होम मैदान बनाउन सहज नभएको बताए । ‘होम एण्ड अवे प्रणालीमा गर्ने भएपछि कुन-कुन भेन्यु हुने हो त्यसमा सबै क्लबको सहमतिमा हुनुपर्छ । कति वर्षको लागि मैदान लिने स्पष्ट हुनुपर्छ । कम्तीमा पनि ५ वर्षका लागि मैदान उपलब्ध गराउने गरी सहमति गर्नुपर्छ । लेगल डकुमेन्टहरु हुनुपर्छ ।’ ति पदाधिकारीले भने । ‘होम ग्राउण्ड बनाउने हो भने लिग विकेण्डमा खेलाउने कि कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
यस्तै अब ए डिभिजन लिग आयोजना गर्दा इन्डिपेन्डेन्ट लिग कमिटी बनाएर लिग गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘स्वतन्त्र कमिटी बनाएर लिग आयोजना गर्नुपर्छ । एन्फा र लिग कमिटीबीच कम्तीमा पनि ४ वर्षको सम्झौता हुनुपर्छ ।’ शेर्पाले भने । ‘क्लबहरुसँग बृहत छलफल गरेर प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्छ । लिग आयोजना गर्दा सिस्टेमटिक रुपमा गर्नुपर्छ ।’
यस्तै क्लबहरु तयारी खर्च नदिने एन्फाको प्रस्ताव पनि ठिक नभएको उनले बताए ।
एन्फाले ए डिभिजन लिगको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय विषयमा अझ छलफल गर्न यही भदौ ३१ गते कार्यशाला पनि आयोजना गर्ने भएको छ । उक्त कार्यशालामा एन्फा र क्लबहरूले संयुक्त रुपमा थप छलफल गर्ने सहमति भएको एन्फाले जनाएको छ ।
तस्बिर : एन्फा
प्रतिक्रिया 4