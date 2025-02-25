ग्रीसकी इभान्जेलिया चान्टाभा नेपालमा, कर्णाली यशविसबाट खेल्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ग्रीसकी राष्ट्रिय महिला भलिबल खेलाडी इभान्जेलिया चान्टाभा पोखरामा आयोजना हुने एभरेस्ट महिला भलिबल लिग खेल्न नेपाल आइपुगेकी छन्।
- चान्टाभाले कर्णाली यशविसबाट खेल्नेछिन् र दोस्रो पटक च्याम्पियन बनाउने लक्ष्य राखेकी छन्।
- कर्णाली यशविसले ब्राजिलियन खेलाडी आना फ्लाभिया र मायरा भिटोरियालाई अनुबन्ध गरेको छ।
१६ भदौ, काठमाडौं । ग्रीसकी राष्ट्रिय महिला भलिबल खेलाडी इभान्जेलिया चान्टाभा एभरेस्ट महिला भलिबल लिग खेल्न नेपाल आइपुगेकी छन् ।
आगामी भदौ २० गतेदेखि २८ गतेसम्म पोखरामा आयोजना हुने प्रतियोगितामा उनी कर्णाली यशविसबाट खेल्नेछिन् ।
सन् २००५ देखि व्यवसायिक खेल जीवन सुरु गरेकी चान्टाभाले ग्रिसका अलवा इटली, टर्की, थाइल्याण्ड, रोमानिया, ब्राजिल, इण्डोनेसिया, जापान लगायतका देशको विभिन्न क्लबमा आबद्ध भएर खेलिसकेकी छन् ।
खेल जीवनमा उनको टिम दर्जनौं पटक विजेता बनेको छ भने दर्जनौ अवार्ड समेत पाइसकेकी छन् । आउटसाइट हिटर चान्टाभाका लागि नेपाली क्लब र मैदान पहिलो हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै चान्टाभाले नेपालमा आएर भलिबल खेल्न पाउँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले आफू आबद्ध कर्णाली यशभिसलाई दोस्रो पटक च्याम्पियन बनाउने गरी खेल्ने बताइन् ।
कर्णाली यशभिसले ब्राजिलियन दुई खेलाडी आना फ्लाभिया र मायरा भिटोरियालाई पनि अनुबन्ध गरेको छ । उनीहरु सोमबार साँझ नेपाल आइपुग्ने जनाइएको छ ।
महानायक राजेश हमाललाई ब्रान्ड एम्बासडर बनाएको कर्णाली यशभिसले प्रशिक्षकको रूपमा कुमार राई र मार्की खेलाडी सुमित्रा रेग्मीलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिदै लिगको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।
