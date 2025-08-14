‘स्वर्ग र नर्क’को थिममा हिमालय रोडिजको सातौं सिजन आजदेखि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- एड्भेन्चर रियालिटी शो ‘हिमालय रोडिज’ सातौं सिजन आजदेखि सोमबार राती ९ बजेदेखि प्रसारण सुरु हुँदैछ।
- सातौं सिजनमा ७५ प्रतिस्पर्धीबाट ४४ ब्याटल राउण्डमा पुग्ने र अन्ततः एकजना विजेता छनोट हुनेछन्।
- ग्याङ लिडरमा कविता नेपाली, अनुपविक्रम शाही, प्रियंका कार्की र आशिष रानामगर छन् भने होस्टमा रेमनदास श्रेष्ठ छन्।
काठमाडौं । एड्भेन्चर रियालिटी शो ‘हिमालय रोडिज’ सातौं सिजनको प्रसारण आजदेखि सुरु हुँदैछ । ‘हेल अर हेभन’ थिमसहित आउन लागेको नयाँ सिजनको सुरुवात पीआई राउण्डदेखि सुरु हुनेछ ।
पाँच एपिसोडसम्म हुने यो राउण्डमा ७५ जनाले यो प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । त्यहाँबाट छनोट हुने ४४ जना ब्याटल राउण्डमा पुग्नेछन् ।
ब्याटलबाट छनोट हुने २० जना जर्नी राउण्डमा प्रवेश गर्नेछन् । उनीहरूले विभिन्न टास्कमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यसबाट एकजना विजेता हुनेछन् ।
सातौं सिजन कूल १८ एपिसोडको हुनेछ । ग्याङ लिडरको रुपमा कविता नेपालीको प्रवेश भएको छ । होस्टमा रेमनदास श्रेष्ठ छन् भने अन्य ग्याङ लिडरमा अनुपविक्रम शाही, प्रियंका कार्की र आशिष रानामगर छन् ।
‘आजको एपिसोडमा हेल को भन्ने रहस्य दर्शकले थाहा पाउनुहुनेछ’ निर्देशक सिमोस सुनुवारले भने, ‘हेभनको रुपमा रेमनदास हुनुहुन्छ भने हेल को होला ?’
‘हेल र हेभन’को थिममा नयाँ विषय र प्रस्तुति दिन खोजेको निर्देशक सुनुवारले बताए ।
उनका अनुसार, आफ्नो जीवन र क्षेत्रमा संघर्ष र त्याग गर्ने प्रतिस्पर्धी यसपटक पनि देखिनेछन् । ‘हिमालय रोडिज’को सातौं सिजन प्रत्येक सोमबार राती ९ बजेदेखि सुरु हुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4