नेपाल र बंगलादेशबीचको खेलको टिकट मूल्य पाँच सय र एक हजार

१६ भदौ, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आयोजनामा नेपाल र बंगलादेशबीच २१ र २४ भदौमा दशरथ रंगशालामा हुने मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि टिकट मूल्य तोकिएको छ ।
एन्फाले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर टिकट दरका बारेमा जानकारी दिँदै खेलका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको हो ।
टिकट दर सामान्य पारापिटतर्फ रु ५०० र भिआइपी पारापिटतर्फ रु १,००० तोकिएको छ। टिकटको सम्पूर्ण अधिकार एन्फाकै स्वामित्वमा रहने जनाइएको छ।
खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण एक्सन स्पोर्ट्स एचडी बाट हुनेछ भने मार्केटिङ तथा डिजिटल अधिकार एडी रिलिज प्रालि ले पाएको छ।
एन्फाका अनुसार बंगलादेश टोली सेप्टेम्बर ३ गते काठमाडौं आइपुग्नेछ। उनीहरू भद्रकालीस्थित नेपाली सेनाको खेलमैदान र च्यासल रंगशालामा अभ्यास गर्ने कार्यक्रम छ।
खेलको अनुमानित बजेट करिब रु १ करोड २७ लाख छ।
