यु–२२ कराते च्याम्पियनसिपमा भाग लिन नेपाली कराते टोली चीन जाने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- एकेएफ यु–२२ कराते च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन नेपाली टोली चीनको शाओगाउँ जाने भएको छ।
- प्रतियोगिता सेप्टेम्बर ५ देखि ७ सम्म हुने र पुरुष ६ र महिला ३ गरी ९ खेलाडीले नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्ने छन्।
१६ भदौ, काठमाडौं । एकेएफ यु–२२ कराते च्याम्पियनसिपको २३ औं संस्करणमा सहभागी हुन ९ खेलाडीसहित १० सदस्यीय नेपाली टोली मंगलबार चीनको शाओगाउँ जाने भएको छ ।
सेप्टेम्बर ५ देखि ७ तारिखसम्म हुने प्रतियोगितामा ६ पुरुष र ३ महिला गरी ९ खेलाडीले नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्ने छन् ।
पुरुष ६७ केजीमुनि प्रदीप बइजाली मगर, कातामा जावेद रेहान, ५५ केजीमुनि साइमन श्रेष्ठ, ६८ केजीमुनि निशान तामाङ, ६१ क्ेजीमुनि सन्दिप तामाङ र ७६ केजीमाथि निगम तिम्सिनाले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् ।
महिला ६१ केजीमुनि मनीषाकुमारी बोहरा, ५० केजीमुनि अन्जली मगर र ५३ केजीमुनि सोनाम शेर्पाले खेल्ने छन् । अफिसियलमा राजेन्द्र बराल र प्रशिक्षकमा कुशल श्रेष्ठ छन् । कुशल भने चीन पुगिसकेका छन् ।
टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले सोमबार एक कार्यक्रमबीच बिदाइ गरे ।
प्रतिक्रिया 4