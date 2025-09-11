अन्तर्राष्ट्रिय स्केटिङ प्रतियोगितामा सहभागी हुन नेपाली टोली माल्दिभ्स जाँदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अन्तर्राष्ट्रिय स्केटिङ प्रतियोगितामा सहभागी हुन ६ खेलाडीसहित ९ सदस्यीय नेपाली टोली बुधबार माल्दिभ्स प्रस्थान गर्दै छ।
- प्रतियोगिता सेप्टेम्बर ४ देखि ६ तारिखसम्म हुनेछ।
- टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले बिदाइ गरे।
१६ भदौ, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय स्केटिङ प्रतियोगितामा सहभागी हुन ६ खेलाडीसहित ९ सदस्यीय नेपाली टोली बुधबार माल्दिभ्स प्रस्थान गर्दै छ ।
सेप्टेम्बर ४ देखि ६ तारिखसम्म हुने प्रतियोगितामा रोज बडू, जुन बडू, समिरन भुसाल, प्रिसा खाँड, जेहाना अर्याल र कस्वि भट्टराई सहभागी हुने छन् ।
अफिसियलमा निलम बानियाँ बडू र सानी महर्जन छन् । टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले सोमबार एक कार्यक्रमबीच बिदाइ गरे ।
हेड कोच दिलिपराज बराल पनि समापन समारोहमा सहभागी हुन माल्दिभ्स जाने छन् ।
