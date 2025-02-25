सीसीआरसीको दुवै टोली थ्री बाइ थ्री बास्केटबलको क्वाटरफाइनलमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१६ भदौ, काठमाडौं । क्यापिटल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर (सीसीआरसी) एस आईबीएस थ्री बाइ थ्री बास्केटबल प्रतियोगिताको ब्वाइजमा सोमबार क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
एस इन्टरनेसनल बिजनस स्कुल (एस आईबीएस) को आयोजनामा त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा भइरहेको प्रतियोगितामा सीसीआरसी ‘ए’ ले मनास्लु ‘ए’ लाई १३–११ तथा सीसीआरसी ‘बी’ ले एलआरआईलाई १९–१० ले पराजित गरे ।
ब्वाइजमै जेभियर ‘ए’ ले लालीगुराँस नेसनल एकेडेमीलाई २१–१४, टाइम्सले एनजेवाइएसलाई ११–९, प्लेबक्सले बीभीएसलाई ९–७, प्रिमियरले मनास्लु ‘बी’ लाई २१–१३ र जेभियर ‘बी’ ले गोल्डेनगेट ‘बी’ लाई १२–१० ले हराउदै क्वाटरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरे ।
क्वाटरफाइनल जेभियर ‘ए’ ले र सेन्ट जेभियर्स, सीसीआरसी ‘बी’ ले टाइम्स, सीसीआरसी ‘ए’ ले प्लेबक्स तथा जेभियर ‘बी’ ले प्रिमियर विरुद्ध खेल्ने छन् ।
गर्ल्समा पनि क्वाटरफाइनल समीकरण तयार भएको छ । क्वाटरफाइनल टिम क्वासन र चेल्सी, गोल्डेनगेट र साइपाल, जेम्स र हिमशिला तथा बलर्स र एलआरआईबीच हुनेछ ।
प्रतियोगिताको ब्वाइजमा ३२ तथा गर्ल्समा १२ टिम सहभागी छन् । ब्वाइजतर्फ विजेताले २० हजार र उपविजेताले १० हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् ।
गर्ल्समा पहिलो हुनेलाई १५ हजार तथा दोश्रोलाई ८ हजार नगदबाट पुरस्कृत गरिने छ ।
नेपाल बास्केटबल संघको सहकार्यमा भइरहेको प्रतियोगिता मंगलबार सम्पन्न हुनेछ ।
