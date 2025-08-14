ललितपुर ग्वार्कोमा ‘भीजी सुजुकी शोरुम’, विशेष एक्स्चेन्ज अफर

१६ भदौ, काठमाडौं । सुजुकीका दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको आधिकारिक वितरक भीजी अटोमोबाइल्स प्रालिले आफ्नो सेवा सञ्जाल विस्तार गर्दै ललितपुर ग्वार्कोमा नयाँ ‘भीजी सुजुकी’ शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सोमबार एक विशेष समारोहबीच गुणा सिनेमा हल अगाडि अवस्थित उक्त नयाँ शोरुमको उद्घाटन गरिएको छ । शोरुम उद्घाटन भीजी अटोमोबाइल्स प्रालिका महाप्रबन्धक पारस जैनले गरे ।
उद्घाटनमा कम्पनीले ग्राहकका लागि आकर्षक अफर पनि सार्वजनिक गरेको छ । यस योजना अन्तर्गत ग्राहकले कुनै पनि पुरानो मोटरसाइकल वा स्कुटर एक्स्चेन्ज गर्दा छानिएका सुजुकीका नयाँ मोडेलमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त मूल्यांकन प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
कम्पनीले सम्पूर्ण सुजुकीप्रेमी तथा इच्छुक ग्राहकलाई नयाँ शोरुम भ्रमण गरी सुजुकीका मोटरसाइकल र स्कुटरको विस्तृत रेन्ज अवलोकन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
