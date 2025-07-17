+
नुवाकोटमा पहिरोले एक विद्यालय र तीन घरमा क्षति, पाँच घर जोखिममा

पाँच घर उच्च जोखिममा छन्। पहिरोले सरमथलीस्थित भगवान आधारभूत विद्यालयको चारवटा कोठामा क्षति पुर्‍याएको छ ।

२०८२ भदौ १६ गते १९:३२
१६ भदौ, नुवाकोट । लगातारको वर्षाका कारण नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका–३ सरमथलीमा पहिरोले एक विद्यालयसहित तीन घरमा क्षति पुगेको छ।

पाँच घर उच्च जोखिममा छन्। पहिरोले सरमथलीस्थित भगवान आधारभूत विद्यालयको चारवटा कोठामा क्षति पुर्‍याएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय गोकर्ण थापा, कुमार थापा र निर्मलजङ्ग थापाको घरमा क्षति पुर्‍याएको वडा नं ३ का वडाध्यक्ष ध्रुवकर केसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार क्षति भएका घरका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको प्रयास थालिएको छ।

बाँकी जोखिममा रहेका घरधुरीलाई पनि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

आइतबार रातिदेखि बगेको पहिरोले सरमथली–हुङ्ग सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। पहिरोले सडक बगाएकाले सवारीसाधन सञ्चालन हुन नसकेको र पैदल यात्रु आउजाउ गर्न समेत कठिनाइ भएको छ।

आज नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै जोखिममा रहेकालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न र उनीहरूको गाँस–बाँसको व्यवस्था गर्न सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

