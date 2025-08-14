हुम्लामा घरपालुवा चाैँरीसँगै भेटिन थाले वनचाैँरी

१७ भदाै, हुम्ला । विश्वकै लाेपाेन्मुख मानिएकाे जंगली वनचाैँरी हुम्लामा घरेलु चाैँरीसँग भेटिन थालेका छन् ।
हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका- ६ स्थित लिमी उपत्यकामा भेटिने वनचाैँरी घरपालुवा चाैँरीसँगै चरिररहेको भेटिएका हुन् ।
हुम्लाको लिमी क्षेत्रमा भेटिने गरेका वनचाैँरी पछिल्लो केही समययता संख्या पनि बढी देखिन थालेकाे नाम्खा गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष पाल्जाेर तामाङले जानकारी दिए ।
सुरुका वर्ष फाटफुट देखिए पनि हाल संख्या बढेकाे वडाध्यक्ष तामाङले बताए । उनका अनुसार सुरूका वर्ष ५ वटा देखिए पनि पछिल्लो समय ७ वटा संख्या पुगेकाे बताए ।
विशेषगरी वनचाैँरी पुल्कु छाला लाग्ना, साक्याखाेला, गेउखाेला,मरकुखाेला बासस्थान रहेकाे वडाध्यक्ष तामाङले बताए ।
घरपालुवा चाैँरीसँग पुल्कु छालामा भेटिएको बताए । यसलाई चाेरी सिकारीबाट जाेगाउन गाह्राे भएकाे यसलाई संरक्षणमा जाेड दिनुपर्ने बताए ।
