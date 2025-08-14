+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हुम्लामा घरपालुवा चाैँरीसँगै भेटिन थाले वनचाैँरी

0Comments
Shares
नरजन तामाङ नरजन तामाङ
२०८२ भदौ १७ गते १५:४०

१७ भदाै, हुम्ला । विश्वकै लाेपाेन्मुख मानिएकाे जंगली वनचाैँरी हुम्लामा घरेलु चाैँरीसँग भेटिन थालेका छन् ।

हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका- ६ स्थित लिमी उपत्यकामा भेटिने वनचाैँरी घरपालुवा चाैँरीसँगै चरिररहेको भेटिएका हुन् ।

हुम्लाको लिमी क्षेत्रमा भेटिने गरेका वनचाैँरी पछिल्लो केही समययता संख्या पनि बढी देखिन थालेकाे नाम्खा गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष पाल्जाेर तामाङले जानकारी दिए ।

सुरुका वर्ष फाटफुट देखिए पनि हाल संख्या बढेकाे वडाध्यक्ष तामाङले बताए । उनका अनुसार सुरूका वर्ष ५ वटा देखिए पनि पछिल्लो समय ७ वटा संख्या पुगेकाे बताए ।

विशेषगरी वनचाैँरी पुल्कु छाला लाग्ना, साक्याखाेला, गेउखाेला,मरकुखाेला बासस्थान रहेकाे वडाध्यक्ष तामाङले  बताए ।

घरपालुवा चाैँरीसँग पुल्कु छालामा भेटिएको बताए । यसलाई चाेरी सिकारीबाट जाेगाउन गाह्राे भएकाे यसलाई संरक्षणमा जाेड दिनुपर्ने बताए ।

चाैरी वनचाैरी हुम्ला
लेखक
नरजन तामाङ

तामाङ हुम्लाबाट पत्रकारिता गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लाभांश सिजनमा पनि सेयर बजारमा थपिएन उत्साह, नेप्से घट्यो २० अंक

लाभांश सिजनमा पनि सेयर बजारमा थपिएन उत्साह, नेप्से घट्यो २० अंक
सिरहाको लहानमा आमा-छोरा मृत भेटिए, ९ महिने शिशु सिकिस्त

सिरहाको लहानमा आमा-छोरा मृत भेटिए, ९ महिने शिशु सिकिस्त
स्रोतमाथिको द्वन्द्व : संघले सुल्झाउँदैन, स्थानीय-प्रदेशमै छैन समन्वय

स्रोतमाथिको द्वन्द्व : संघले सुल्झाउँदैन, स्थानीय-प्रदेशमै छैन समन्वय
सरकारले खोल्यो दशैंको खसी, बोका र च्याङ्ग्राको अनलाइन बुकिङ

सरकारले खोल्यो दशैंको खसी, बोका र च्याङ्ग्राको अनलाइन बुकिङ
लिमीका जनताको पीडा : घाम लागे फाेन सम्पर्क हुन्छ, पानी परे ठप्प

लिमीका जनताको पीडा : घाम लागे फाेन सम्पर्क हुन्छ, पानी परे ठप्प
गोंगबुको एक घरमा प्रहरीको छापा, करिब ४ करोड नगद र सुन बरामद

गोंगबुको एक घरमा प्रहरीको छापा, करिब ४ करोड नगद र सुन बरामद

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित