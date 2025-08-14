+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लिमी उपत्यकामा भेटियाे वन बाख्रा

0Comments
Shares
नरजन तामाङ नरजन तामाङ
२०८२ भदौ १७ गते १७:०८

१७ भदाै, हुम्ला । हिमालपारिकाे गाउँ भनेर चिनिने उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका- ६ काे लिमी उपत्यकामा नयाँ जनावर वन बाख्रा भेटिएकाे छ ।

लिमी उपत्यकाकाे लिमी लाप्चा क्षेत्रमा जंगली जनावर वन बाख्रा फेला परेकाे छ ।

याे क्षेत्रमा अझै पहिचान हुन नसकेका जनावर भेटिने गरेकाे नाम्खा गाउँपालिका-६ वडाध्यक्ष पाल्जाेर तामाङले अनलाइन खबरसँग जानकारी दिए ।

लिमी उपत्यका वन चाैरी, वनघाेडा, वन बाख्रा लगायत रहेकाे वडाध्यक्ष तामाङले बताए। यस क्षेत्र अध्ययन गर्नुपर्न अवस्था रहेकाे तामाङले बताए ।

नयाँ नयाँ जनावर, विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी , लिमी उपत्यकामा फेला पर्न गरेकाे वडाध्यक्ष तामाङको भनाइ छ। यस क्षेत्रमा जंगली जनावरकाे चाेरी सिकारी खतरा रहेकाे उनकाे भनाइ छ ।

लिमी उपत्यका वन बाख्रा
लेखक
नरजन तामाङ

तामाङ हुम्लाबाट पत्रकारिता गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेपालसँग श्रम सम्झौता भएका देशहरूमा हुलाक सेवा सम्झौता गर्नुपर्छ : सञ्चारमन्त्री गुरूङ

नेपालसँग श्रम सम्झौता भएका देशहरूमा हुलाक सेवा सम्झौता गर्नुपर्छ : सञ्चारमन्त्री गुरूङ
घरमै लुकाइएको थियो करिब ४ करोड, पक्राउ परेका व्यक्ति ७७ वर्षीय घरधनी

घरमै लुकाइएको थियो करिब ४ करोड, पक्राउ परेका व्यक्ति ७७ वर्षीय घरधनी
कोरियास्थित नेपाली दूतावासले भन्यो- सीपयुक्त श्रमिक पठाउने मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आवेदन आएन

कोरियास्थित नेपाली दूतावासले भन्यो- सीपयुक्त श्रमिक पठाउने मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आवेदन आएन
हुम्लाको लिमी : पुल नहुँदा गुड्दैन गाडी, स्थानीयले बोक्नुपर्छ भारी

हुम्लाको लिमी : पुल नहुँदा गुड्दैन गाडी, स्थानीयले बोक्नुपर्छ भारी
एभरेष्ट महिला भलिबल लिग : उद्घाटन खेलमा साविक विजेता कर्णालीले पोखरासँग खेल्ने

एभरेष्ट महिला भलिबल लिग : उद्घाटन खेलमा साविक विजेता कर्णालीले पोखरासँग खेल्ने
अदालतको अवहेलना मुद्दामा माओवादी नेता श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

अदालतको अवहेलना मुद्दामा माओवादी नेता श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित