निजामती विधेयक पारित गर्न राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठक बस्दै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १७ गते १७:५६

१७ भदौ, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्न राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठक बस्दैछ ।

पहिलो बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसा कुमारी दाहालले विधेयकको प्रतिवेदन पेश गरेकी छन् ।

त्यसपछि विधेयक पारित गर्नका लागि अध्यक्ष नारायण दाहालले दोस्रो बैठक राखेका हुन् ।

दोस्रो बैठक १० मिनेटपछि बस्ने तय भएको छ । दोस्रो बैठकबाट विधेयक पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा जान्छ ।

प्रतिनिधिसभाले यही भदौ १९ गते विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । निजामती विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा जानेछ ।

