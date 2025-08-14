निजामती विधेयक पारित गर्न राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठक बस्दै

१७ भदौ, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्न राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठक बस्दैछ ।
पहिलो बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसा कुमारी दाहालले विधेयकको प्रतिवेदन पेश गरेकी छन् ।
त्यसपछि विधेयक पारित गर्नका लागि अध्यक्ष नारायण दाहालले दोस्रो बैठक राखेका हुन् ।
दोस्रो बैठक १० मिनेटपछि बस्ने तय भएको छ । दोस्रो बैठकबाट विधेयक पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा जान्छ ।
प्रतिनिधिसभाले यही भदौ १९ गते विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । निजामती विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा जानेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4