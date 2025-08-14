+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निजामती विधेयक कुर्दै राष्ट्रियसभा बैठक स्थगित, भोलि दिउँसोका लागि आह्वान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १६ गते १६:५३

१६ भदौ, काठमाडौं । आइतबार राष्ट्रियसभामा संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची थियो । तर, राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयक पास नै गर्न सकेन ।

त्यसपछि सोमबारको कार्यसूची नै प्रभावित भयो । सभाध्यक्ष नारायण दाहालले निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्ने विषय कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी दिए ।

सोमबार पेश हुन नसकेको विधेयकको प्रतिवेदन मंगलबार सभामा अगाडि बढाउने तयारी रहेको छ । यसका लागि भोलि दिउँसो सवा १ बजेका लागि राष्ट्रियसभाको बैठक राखिएको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको सचिवालयका अनुसार राष्ट्रियसभाले निजामती सेवा विधेयक पारित गर्नुपर्ने समयाअवधि भोलि नै अन्तिम दिन हो । किनभने, प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर प्राप्त भएको विधेयक राष्ट्रियसभाले दुई महिनाभित्र पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १११ को उपधारा ५ मा यस्तो व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘ प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रियसभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महीनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।’

यो विधेयक १५ असार २०८२ मा प्रतिनिधिसभाले पास गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । यसअनुसार विधेयक भोलिसम्म पास गरिसक्नुपर्ने बाध्यतामा राष्ट्रियसभामा छ । अन्यथा प्रतिनिधिसभाले विधेयक अगाडि बढाउन सक्छ । यस्तोमा प्रतिनिधिसभाले निर्णय गर्न सक्नेछ ।

संविधानको धारा १११ को उपधारा ५ मै लेखिएको छ, ‘त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रियसभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।’

विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसा कुमारी दाहाल संघीय निजामती सेवा विधेयक भोलि पास हुने बताउँछिन् । आज बिहान साढे ११ बजेदेखि दिउँसो साढे २ बजेसम्म बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा कुरा नमिलेपछि निजामती सेवा विधेयक पास हुन सकेन ।

बैठकपछि सभापति दाहालले भनिन्, ‘निजामती विधेयक भोलि हामी पास गर्छौं ।’ उनका अनुसार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक भोलि बिहान ९ बजेका लागि राखिएको छ ।

बिहान संसदीय समितिबाट विधेयक पारित गर्ने र दिउँसो सभामा लैजाने तयारी समिति सचिवालयको छ ।

निजामती विधेयक राष्ट्रियसभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

समय मागेर बैठकबाट हिँडिन् मन्त्री न्यौपाने, फुकेन निजामती विधेयकमाथिको गाँठो

समय मागेर बैठकबाट हिँडिन् मन्त्री न्यौपाने, फुकेन निजामती विधेयकमाथिको गाँठो
निजामती विधेयकमाथि एकसरो छलफल सकियो, अवकाशको उमेर हदबारे अनौपचारिक छलफल चल्दै

निजामती विधेयकमाथि एकसरो छलफल सकियो, अवकाशको उमेर हदबारे अनौपचारिक छलफल चल्दै
निजामती विधेयक ४ दिनभित्र पास गर्नैपर्ने दबाबमा राष्ट्रिय सभा

निजामती विधेयक ४ दिनभित्र पास गर्नैपर्ने दबाबमा राष्ट्रिय सभा
कानुन निर्माणको विसङ्गति : निजामती विधेयकका ७१ ठाउँमा ‘तोकिए बमोजिम’

कानुन निर्माणको विसङ्गति : निजामती विधेयकका ७१ ठाउँमा ‘तोकिए बमोजिम’
राष्ट्रिय सभामा अघि बढ्यो निजामती विधेयक : चासोमा कुलिङ पिरियड

राष्ट्रिय सभामा अघि बढ्यो निजामती विधेयक : चासोमा कुलिङ पिरियड
निजामती, भूमि र शिक्षा विधेयकले बढाउँदैछ कांग्रेस र एमालेबीच अविश्वास

निजामती, भूमि र शिक्षा विधेयकले बढाउँदैछ कांग्रेस र एमालेबीच अविश्वास

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित