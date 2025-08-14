+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

समय मागेर बैठकबाट हिँडिन् मन्त्री न्यौपाने, फुकेन निजामती विधेयकमाथिको गाँठो

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १६ गते १४:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती विधेयकको छलफलमा समय मागेर समिति बैठकबाट बाहिरिएकी छिन्।
  • सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्षमा गर्ने र अर्को वर्ष ६० वर्षमा लागू गर्ने प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन्।
  • माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पहिलेको निर्णय उल्ट्याउन नहुने अडान लिएका छन् र बिना निर्णय समिति उठ्न नमिल्ने बताएका छन्।

१५ भदौ, काठमाडौं । निजामती विधेयकको छलफल चलिरहेको बेलामा समय मागेर संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने समिति बैठकबाट बाहिरिएकी छिन् ।

अनिवार्य अवकाशबारे सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरू दुईतर्फ लागेपछि यो विषय पेचिलो बनेको छ । सोमबार छलफल चलिरहँदा मन्त्री न्यौपानेले समय मागेको सभापति तुलसीकुमारी दाहालले बताइन् ।

‘मन्त्रीले समय माग्नुभयो र मैले नाइँ भन्न सकिनँ,’ सभापति दाहालले भनिन्, ‘कि मन्त्रालयले आफ्नो कुरा छोड्नुपर्यो कि माननीयहरुले सरकारको प्रस्ताव मान्नुपर्‍यो ।’

समय मागेर संघीय मामिलामन्त्री भगवती न्यौपाने बाहिरिएपछि पनि सांसदहरू भने बैठकमै छन् । उनीहरूले आजै निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद लागू गर्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले निजामती सेवा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५९ वर्षमा अवकाश हुने र अर्को बर्ष ६० वर्षको प्राबधान लागू गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

अनिवार्य अवकाशबारे एमाले-कांग्रेस एकातिर, माओवादी र समाजवादी अर्कातिर

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने यसअघि नै यो विषयमा निर्णय भइसकेको र भइसकेको निर्णय उल्ट्याउन नसकिने अडान लिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्षमा अवकाशको उमेरहद लागू हुने प्रावधान पास गरेर पठाएको छ ।

यसलाई सदर गरेर जाने निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्दै माओवादी सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले संसदलाई सरकारले निर्देशित गर्न लागेको बताए ।

‘सर्वसम्मत निर्णय उल्ट्याउन सरकार प्रस्ताव लिएर आउने र आफुले भने अनुसार नभए छोडेर हिँड्ने कुरा गलत छ,’ उनले भने ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले पनि बिना निर्णय समिति उठ्न नमिल्ने बताए ।

निजामती विधेयक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निजामती विधेयकमाथि एकसरो छलफल सकियो, अवकाशको उमेर हदबारे अनौपचारिक छलफल चल्दै

निजामती विधेयकमाथि एकसरो छलफल सकियो, अवकाशको उमेर हदबारे अनौपचारिक छलफल चल्दै
निजामती विधेयक ४ दिनभित्र पास गर्नैपर्ने दबाबमा राष्ट्रिय सभा

निजामती विधेयक ४ दिनभित्र पास गर्नैपर्ने दबाबमा राष्ट्रिय सभा
कानुन निर्माणको विसङ्गति : निजामती विधेयकका ७१ ठाउँमा ‘तोकिए बमोजिम’

कानुन निर्माणको विसङ्गति : निजामती विधेयकका ७१ ठाउँमा ‘तोकिए बमोजिम’
राष्ट्रिय सभामा अघि बढ्यो निजामती विधेयक : चासोमा कुलिङ पिरियड

राष्ट्रिय सभामा अघि बढ्यो निजामती विधेयक : चासोमा कुलिङ पिरियड
निजामती, भूमि र शिक्षा विधेयकले बढाउँदैछ कांग्रेस र एमालेबीच अविश्वास

निजामती, भूमि र शिक्षा विधेयकले बढाउँदैछ कांग्रेस र एमालेबीच अविश्वास
कुलिङ पिरियडको गडबडीबारे संसद्का महासचिव पाण्डेसँग सोधपुछ

कुलिङ पिरियडको गडबडीबारे संसद्का महासचिव पाण्डेसँग सोधपुछ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित