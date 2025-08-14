समय मागेर बैठकबाट हिँडिन् मन्त्री न्यौपाने, फुकेन निजामती विधेयकमाथिको गाँठो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती विधेयकको छलफलमा समय मागेर समिति बैठकबाट बाहिरिएकी छिन्।
- सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५९ वर्षमा गर्ने र अर्को वर्ष ६० वर्षमा लागू गर्ने प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन्।
- माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पहिलेको निर्णय उल्ट्याउन नहुने अडान लिएका छन् र बिना निर्णय समिति उठ्न नमिल्ने बताएका छन्।
१५ भदौ, काठमाडौं । निजामती विधेयकको छलफल चलिरहेको बेलामा समय मागेर संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने समिति बैठकबाट बाहिरिएकी छिन् ।
अनिवार्य अवकाशबारे सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरू दुईतर्फ लागेपछि यो विषय पेचिलो बनेको छ । सोमबार छलफल चलिरहँदा मन्त्री न्यौपानेले समय मागेको सभापति तुलसीकुमारी दाहालले बताइन् ।
‘मन्त्रीले समय माग्नुभयो र मैले नाइँ भन्न सकिनँ,’ सभापति दाहालले भनिन्, ‘कि मन्त्रालयले आफ्नो कुरा छोड्नुपर्यो कि माननीयहरुले सरकारको प्रस्ताव मान्नुपर्यो ।’
समय मागेर संघीय मामिलामन्त्री भगवती न्यौपाने बाहिरिएपछि पनि सांसदहरू भने बैठकमै छन् । उनीहरूले आजै निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद लागू गर्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले निजामती सेवा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५९ वर्षमा अवकाश हुने र अर्को बर्ष ६० वर्षको प्राबधान लागू गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन् ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने यसअघि नै यो विषयमा निर्णय भइसकेको र भइसकेको निर्णय उल्ट्याउन नसकिने अडान लिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्षमा अवकाशको उमेरहद लागू हुने प्रावधान पास गरेर पठाएको छ ।
यसलाई सदर गरेर जाने निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्दै माओवादी सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले संसदलाई सरकारले निर्देशित गर्न लागेको बताए ।
‘सर्वसम्मत निर्णय उल्ट्याउन सरकार प्रस्ताव लिएर आउने र आफुले भने अनुसार नभए छोडेर हिँड्ने कुरा गलत छ,’ उनले भने ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले पनि बिना निर्णय समिति उठ्न नमिल्ने बताए ।
