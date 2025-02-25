आईसीसी टी-२०आई वरीयता : नाबी दोस्रोमा उक्लँदा दीपेन्द्र तेस्रोमा झरे

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आईसीसीले बुधबार सार्वजनिक गरेको टी-२०आई अलराउण्डर वरियतामा दीपेन्द्रसिंह ऐरी तेस्रो स्थानमा खस्किएका छन्।
- अफगानिस्तानका मोहम्मद नाबी दोस्रो स्थानमा उक्लिएपछि दीपेन्द्र दोस्रोबाट तेस्रोमा झरेका हुन्।
- नेपालले सेप्टेम्बरको अन्त्यमा वेस्ट इन्डिजसँग टी-२०आई शृंखला खेल्ने तयारी गरिरहेको छ।
१८ भदौ, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउण्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरी आईसीसी टी-२०आई अलराउण्डर वरियतामा फेरि तेस्रो स्थानमा खस्किएका छन् ।
आईसीसीले बुधबार सार्वजनिक गरेको वरियता अनुसार दीपेन्द्र तेस्रोमा छन् । यसअघि तेस्रो स्थानमा रहेका अफगानिस्तानका अलराउण्डर मोहम्मद नाबी दोस्रो स्थानमा उक्लिएपछि दीपेन्द्र दोस्रोबाट तेस्रोमा झरेका हुन् ।
नेपाली टोलीले करिब ३ महिनादेखि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छैन । यसबीचमा हुने अन्य टोलीका खेलाडीहरूको प्रदर्शनले पनि अन्यको स्थानमा फेरबदल ल्याउने गर्छ ।
अफगानिस्तानले हाल यूएईमा पाकिस्तान र यूएईसँग त्रिकोणात्मक शृंखला खेलिरहेको छ । त्यहाँ नाबीले गरिरहेको प्रदर्शनबाट उनको वरियता बढेको हो ।
नाबीको २३१ रेटिङ छ भने दीपेन्द्रको २०९ रेटिङ छ ।
अलराउण्डर वरियताको शीर्ष स्थानमा हार्दिक पान्ड्या यथावत् छन् । चौथोमा वेस्ट इन्डिजका रस्टन चेज छन् ।
नेपालले सेप्टेम्बरको अन्तिममा वेस्ट इन्डिजसँग टी-२०आई शृंखला खेल्दैछ ।
प्रतिक्रिया 4