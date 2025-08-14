+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

टिकटकमा हतियार प्रदर्शन गर्ने व्यक्ति ठमेलको होटलबाट समातिए

पक्राउ पर्नेमा मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिनाथ क्षेत्र गाउँपालिका–१ घर भएका २१ वर्षीय कर्म साङ्पो ठकुरी छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १९ गते १४:२९

१९ भदौ, काठमाडौं। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा अवैध हतियार प्रदर्शन गर्ने एक जना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिनाथ क्षेत्र गाउँपालिका–१ घर भएका २१ वर्षीय कर्म साङ्पो ठकुरी छन् ।

काठमाडौंको स्वयम्भू बस्दै आएका उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र प्रहरी वृत्त लैनचौरबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

उनले टिकटकमा हर्नेट जस्तो देखिने हतियार प्रदर्शन गरेको परिसरका एसपी तथा प्रवक्ता अपील राज बोहराले बताए ।

ठमेलको एक होटलमा उनले हतियार लुकाएर राखेको भन्ने सूचनाका आधारमा खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

उनले ठमेलको एक होटलको चौथो तलामा सिरकभित्र लुकाएर १९७६ मोडलको टीएम–०७के.के लेखिएको मेड इन हतियार लुकाएर राखेको पाइएको प्रहरीले बताएको छ ।

हतियारसहित पक्राउ परेका उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट हातहतियार तथा खरखजनाको कसुरमा ५ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

टिकटक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

टिकटक स्टार अंश वर्माले थाले विपिन जोशीलाई रिहा गराउन ‘ग्लोबल ट्रेन्ड’

टिकटक स्टार अंश वर्माले थाले विपिन जोशीलाई रिहा गराउन ‘ग्लोबल ट्रेन्ड’
भारतमा टिकटकसहितका चिनियाँ प्लाटफर्महरु आंशिक फुकुवा

भारतमा टिकटकसहितका चिनियाँ प्लाटफर्महरु आंशिक फुकुवा
टिकटकले नेपालमा यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी जनचेतना जगाउन सुरु गर्‍यो ‘सर्च गाइड’

टिकटकले नेपालमा यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी जनचेतना जगाउन सुरु गर्‍यो ‘सर्च गाइड’
टिकटक बन्यो एभरेष्ट महिला भलिबल लिगको ‘इन्टरटेनमेन्ट पार्टनर’

टिकटक बन्यो एभरेष्ट महिला भलिबल लिगको ‘इन्टरटेनमेन्ट पार्टनर’
टिकटक बन्यो ‘शार्क ट्यांक नेपाल’को मनोरञ्जन पार्टनर

टिकटक बन्यो ‘शार्क ट्यांक नेपाल’को मनोरञ्जन पार्टनर
टिकटक खाता मेट्न नमानेपछि बाबुले गरे छोरीको हत्या

टिकटक खाता मेट्न नमानेपछि बाबुले गरे छोरीको हत्या

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित