नेपाल र बंगलादेशबीचको दुई खेलपछि विजेता टोलीले ट्रफी पाउने

१९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीच २१ र २४ भदौमा हुने दुई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलपछि समग्र विजेताले पुरस्कार पाउने भएका छन् ।
एन्फाले बिहीबार खेलका बारेमा जानकारी दिन आयोजन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुरा उल्लेख गरेको हो ।
दशरथ रङ्गशालामा हुने नेपाल र बंगलादेशबीचको दुवै खेल साँझ ५:३० बजे सुरु हुनेछ । समग्र परिणामको आधारमा विजेता घोषणा गरिनेछ।
यदि दुवै खेलबाट स्पष्ट नतिजा नआए दोस्रो खेलपछि पेनाल्टी सुटआउटमार्फत विजेता टुंग्याइने एन्फाले जनाएको छ। विजेताले ट्रफी र पदक प्राप्त गर्नेछन्।
एन्फाले खेलका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको जनाएको छ। खेलको टिकट दर सामान्य पारापिटका लागि रु ५०० र भिआइपी पारापिटका लागि रु १,००० तोकिएको छ।
यस अन्तर्गत ९,००० सामान्य र १,००० भिआइपी टिकट बिक्री गरिनेछ, जसलाई दर्शकहरूले खल्ती डिजिटल वालेटमार्फत खरिद गर्न सक्नेछन्।
दर्शकहरूको सहजताका लागि खेल हुने दिनमा दशरथ रंगशालाका सबै गेट खोलिनेछन्। टिकटमा उल्लेख भएको गेट र सिट नम्बरअनुसार दर्शकहरूलाई बस्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बङ्गलादेशको राष्ट्रिय टोली सेप्टेम्बर ३ मा नै काठमाडौं आइसकेको छ र टोलीले भद्रकाली र च्यासल रंगशालामा अभ्यास गरिरहेको छ।
एन्फाले करीब १ करोड २७ लाख रुपैयाँ अनुमानित बजेटसहित यी खेलहरू भव्य बनाउन तयारी गरेको जनाएको छ।
