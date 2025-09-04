+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

२०८२ भदौ १९ गते १९:०९ २०८२ भदौ १९ गते १९:०९
आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

Shares
आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

Shares
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमा बच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्मले दूध पिउने प्रचलन छ, तर हरेक उमेरमा दूध अनिवार्य भने हुँदैन।
  • दूधमा क्याल्सियम, प्रोटिन र भिटामिन डी हुन्छ, जसले हड्डीको स्वास्थ्य र विकासमा सहयोग गर्छ।

नेपालमा बिहान उठ्नासाथ बच्चाहरूलाई दूध पिलाउनु प्रचलन जस्तै हो । शरीरलाई शक्ति दिनका लागि भन्दै बालकदेखि वयस्क र वृद्धवृद्धाहरूलाई हड्डी बलियो बनाउन भन्दै दूध पिउन दिइन्छ । जब बच्चाले ठोस खाना सुरु गर्छन् त्यसपछि पनि दुध अनिवार्य जस्तै गरी दिइन्छ । अर्थात्, दूधलाई पोषणको पर्यायवाची मानिएको छ ।

तर के साँच्चै हरेक उमेरमा दूध पिउनु आवश्यक छ ? वा यो केवल बाल्यकालसम्म मात्र सीमित हुनुपर्छ ?

दूधमा क्याल्सियम, प्रोटिन, भिटामिन डी र फस्फोरस जस्ता आवश्यक पोषक तत्वहरू पाइन्छन्, जुन शरीरको विकास र स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । यद्यपि, आजकाल धेरै मानिसहरू दूध नपिउने विकल्पहरू खोजिरहेका छन् ।

कतिपयलाई ल्याक्टोज असहिष्णुता हुन्छ, जसले गर्दा दूध पिउँदा ग्यास, पेट दुख्ने वा दिसा लाग्ने समस्या हुन्छ । त्यस्तै, कतिपयले हरियो सागसब्जी, दही, तिल, बादाम, सोया जस्ता विकल्पहरूबाट पनि उत्तिकै पोषण प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्छन् । यही कारणले यो बहस बारम्बार सुनिन्छ ।

के हरेक उमेरमा दूध पिउनु आवश्यक छ ?

दूध पोषणको उत्कृष्ट स्रोत हो, तर हरेक उमेरमा यसको आवश्यकता फरक–फरक हुन्छ । यदि कसैलाई दूध पचाउन समस्या छ भने जबरजस्ती पिउनु आवश्यक छैन, बरु यसका अन्य विकल्पहरू अपनाउन सकिन्छ । दूध वा दुग्धजन्य उत्पादनहरूले क्याल्सियम र भिटामिन डी जस्ता तत्वहरू प्रदान गर्छन्, जसले हड्डीको स्वास्थ्य सुधार्छ र उमेरसँगै आउने समस्याहरूबाट बचाउँछ । तर, दूधलाई अनिवार्य नमान्दा पनि सन्तुलित आहारबाट यी तत्वहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

बच्चाहरूका लागि दूध

बच्चाहरूका लागि दूध आवश्यक छ किनभने यसमा भएको क्याल्सियम र प्रोटिनले उनीहरूको वृद्धि, हड्डीको बलियोपन र दिमागी विकासमा सहयोग गर्छ । यसले उनीहरूको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई पनि समर्थन गर्छ र उचाइसँगै हड्डीको विकासमा सहयोगी हुन्छ । तर, १ वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाहरूलाई गाईको दूध दिनु हुँदैन, किनकि यसले आइरनको कमी निम्त्याउन सक्छ ।

किशोरावस्थामा दूध

किशोरावस्थामा शरीरमा तीव्र परिवर्तन हुन्छ । यो समयमा हड्डीको घनत्व बलियो बनाउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ताकि भविष्यमा ओस्टियोपोरोसिस जस्ता रोगहरूबाट बच्न सकियोस् । विशेषगरी किशोरीहरूका लागि किशोरावस्थामा दूधको सेवन गर्नु आवश्यक छ किनभने रजोनिवृत्तिपछि क्याल्सियमको कमीले हड्डीहरू कमजोर हुन्छन् । यदि किशोरावस्थादेखि नै दूध पिउने बानी छ भने, भविष्यमा शरीर बलियो रहन्छ ।

वयस्क अवस्थामा दूध

वयस्क अवस्थामा दूध आवश्यक त छ, तर अनिवार्य भने होइन । यो उमेरमा यदि सन्तुलित आहार लिइरहेको छ, जसमा हरियो सागसब्जी जस्तै ब्रोकली, पालुङ्गो दाल, दही, तिल, सोयाबिन, बादाम र तोफु लगाउत छन् भने दूध नपिउँदा पनि पोषणको कमी हुँदैन । धेरै वयस्कहरूले दूधलाई आवश्यक नमान्दा पनि अन्य स्रोतहरूबाट क्याल्सियम र प्रोटिन प्राप्त गर्न सक्छन्, तर अत्यधिक दूधले पनि स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

वयस्कहरूका लागि दैनिक २–३ कप दूध पर्याप्त हुन सक्छ, तर यदि पूर्ण शाकाहारी आहार हो भने सोया मिल्क जस्ता विकल्पहरू राम्रा हुन्छन्, जसमा प्रोटिन र क्याल्सियम उत्तिकै हुन्छ ।

वृद्धवृद्धाका लागि दूध

वृद्धवृद्धाहरूले दिनमा एक गिलास दूध पिउन सक्छन् । यसले क्याल्सियम र भिटामिन डीको कमी पूरा गर्छ र निद्रा पनि राम्रो हुन्छ । वृद्धावस्थामा मांसपेशीको स्वास्थ्य र हड्डीको बलियोपनका लागि दुग्ध उत्पादनहरू फाइदाजनक हुन्छन्, जसले ओस्टियोपोरोसिस र मांसपेशी कमजोरीबाट बचाउँछ । तर, अमेरिकी पोषण दिशानिर्देशहरूका अनुसार, वृद्धहरूले पनि दूधलाई अनिवार्य नमान्दा अन्य स्रोतहरूबाट पोषण लिन सक्छन्, विशेष गरी यदि दूधको सेवनले समस्या निम्त्याउछ भने । वृद्धहरूमा दूधको सेवनले मांसपेशीको संरक्षणमा सहयोग गर्छ, तर कम चिल्लो भएको दूध छनोट गर्नु राम्रो हुन्छ ।

दूधको सेवन कहिले गर्नुहुँदैन ?

दूध सबैका लागि लाभकारी हुँदैन । ल्याक्टोज असहिष्णुता भएका व्यक्तिहरूलाई दूध पिउँदा पेट दुख्ने, ग्यास, फुलेको महसुस, दिसा लाग्ने वा वान्ता जस्ता समस्या हुन सक्छ । यो अवस्थामा ल्याक्टोज–रहित दूध, ल्याक्टेज एन्जाइम सप्लिमेन्ट वा बादाम, सोया र ओट्सको दूध जस्ता विकल्पहरू अपनाउन सकिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा ६५ प्रतिशत वयस्कहरूमा ल्याक्टोज असहिष्णुता हुन्छ, विशेष गरी एसियाली र अफ्रिकी मूलका मानिसहरूमा ।

त्यस्तै, मिर्गौलाको समस्या भएका व्यक्तिहरूले चिकित्सकको सल्लाहबिना धेरै दूध पिउनु हुँदैन किनभने यसमा भएको प्रोटिन, फस्फोरस र पोटासियमले मिर्गौलामा दबाब पार्न सक्छ । दीर्घकालीन मिर्गौला रोग भएकाहरूका लागि दूधको सेवन सीमित गर्नुपर्छ, र अलमन्ड मिल्क वा राइस मिल्क जस्ता कम फस्फोरस भएका विकल्पहरू राम्रा हुन्छन् ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा

दूध पिउनु हरेक उमेरमा फाइदाजनक छ, तर यसलाई अनिवार्य भन्न सकिँदैन । बच्चाहरू र वृद्धवृद्धाहरूका लागि यो धेरै आवश्यक छ, जब कि युवा र वयस्कहरूका लागि सन्तुलित आहार पर्याप्त हुन सक्छ । यदि दूध शरीरलाई हानी गर्दैन भने दैनिक एक गिलास पिउनु राम्रो हुन्छ, तर यदि समस्या हुन्छ भने विकल्पहरूको सहारा लिन सकिन्छ ।

स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूका अनुसार, दूधलाई अन्य पोषक स्रोतहरू जस्तै हरियो तरकारी, बीउहरू र दालहरूबाट प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । नेपालमा दूधको परम्परागत महत्व छ, तर आधुनिक विज्ञानले यसलाई वैकल्पिक बनाएको छ । सधैं चिकित्सक वा पोषणविद्सँग सल्लाह लिनु उत्तम हुन्छ ।

दूध पोषण
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
आयुष अधिकारी
लेखक
आयुष अधिकारी
पोषणविद्

अधिकारी हाल काठमाडौं हेल्दी च्वाइसमा कार्यरत छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्

क्यान्सरले खुट्टा काट्नुपर्ने स्थितिमा थिए, अहिले गाडी कुदाउँछन्

क्यान्सरले खुट्टा काट्नुपर्ने स्थितिमा थिए, अहिले गाडी कुदाउँछन्

एन्जाइटी कि डिप्रेसन कसरी थाहा पाउने ?

एन्जाइटी कि डिप्रेसन कसरी थाहा पाउने ?

डा. आशिष ढकाल

डा. आशिष ढकाल मानसिक रोग विशेषज्ञ

तारेको खानेकुरा छाड्दा स्वास्थ्यमा हुने ६ फाइदा

तारेको खानेकुरा छाड्दा स्वास्थ्यमा हुने ६ फाइदा

घरमा नियमित औषधि सेवन गर्ने वृद्धावृद्धा छन् ? ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा

घरमा नियमित औषधि सेवन गर्ने वृद्धावृद्धा छन् ? ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा

मानसिक विकारको समस्यामा देखिन्छन् यी लक्षण, कसरी बच्ने ?

मानसिक विकारको समस्यामा देखिन्छन् यी लक्षण, कसरी बच्ने ?

डा. सुमनप्रसाद अधिकारी

डा. सुमनप्रसाद अधिकारी वरिष्ठ नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ

ट्रेन्डिङ

‘घुर्ने समस्याले थाहै नपाई भित्रभित्रै शरीरका भागहरू बिगार्न सक्छ’ (भिडियो)

‘घुर्ने समस्याले थाहै नपाई भित्रभित्रै शरीरका भागहरू बिगार्न सक्छ’ (भिडियो)
प्रसूति गृहको इतिहासदेखि आधुनिक सेवासम्मको यात्रा

प्रसूति गृहको इतिहासदेखि आधुनिक सेवासम्मको यात्रा
डेंगु स्थायी प्रकोप : रोकथामको एक मात्र उपाय ‘खोज र नष्ट’ अभियान

डेंगु स्थायी प्रकोप : रोकथामको एक मात्र उपाय ‘खोज र नष्ट’ अभियान
नेपालको खोप अभियानको सफलता : रुबेला निवारण घोषणा

नेपालको खोप अभियानको सफलता : रुबेला निवारण घोषणा
युरिक एसिडको समस्या भएका व्यक्तिले के खाने के नखाने ?

युरिक एसिडको समस्या भएका व्यक्तिले के खाने के नखाने ?
मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट प्राप्त अंग २ महिला र १ पुरुषमा प्रत्यारोपण

मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट प्राप्त अंग २ महिला र १ पुरुषमा प्रत्यारोपण

वेबस्टोरिज

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

फिचर

सबै
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?
आहार तथा पोषण

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

आयुष अधिकारी

आयुष अधिकारी पोषणविद्
क्यान्सरले खुट्टा काट्नुपर्ने स्थितिमा थिए, अहिले गाडी कुदाउँछन्

क्यान्सरले खुट्टा काट्नुपर्ने स्थितिमा थिए, अहिले गाडी कुदाउँछन्

एन्जाइटी कि डिप्रेसन कसरी थाहा पाउने ?
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)

एन्जाइटी कि डिप्रेसन कसरी थाहा पाउने ?

डा. आशिष ढकाल

डा. आशिष ढकाल मानसिक रोग विशेषज्ञ
तारेको खानेकुरा छाड्दा स्वास्थ्यमा हुने ६ फाइदा
आहार तथा पोषण

तारेको खानेकुरा छाड्दा स्वास्थ्यमा हुने ६ फाइदा

घरमा नियमित औषधि सेवन गर्ने वृद्धावृद्धा छन् ? ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा
औषधि ज्ञान

घरमा नियमित औषधि सेवन गर्ने वृद्धावृद्धा छन् ? ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा

मानसिक विकारको समस्यामा देखिन्छन् यी लक्षण, कसरी बच्ने ?
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)

मानसिक विकारको समस्यामा देखिन्छन् यी लक्षण, कसरी बच्ने ?

डा. सुमनप्रसाद अधिकारी

डा. सुमनप्रसाद अधिकारी वरिष्ठ नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ