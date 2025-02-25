+
दशरथ रंगशाला सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुने स्तरको छ : एन्फा

२०८२ भदौ १९ गते २१:३३ २०८२ भदौ १९ गते २१:३३

  • अखिल नेपाल फुटबल संघले दशरथ रंगशाला सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउने स्तरको रहेको दाबी गरेको छ।
  • एन्फाका प्रतियोगिता निर्देशक सञ्जीव मिश्रले एएफसीको रेगुलेसन पूरा नहुँदा दशरथ रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल हुन नसकेको बताए।
  • नेपाल र बंगलादेशबीचको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बंगलादेशको टोली नेपाल आइसकेको छ र नेपाली टोली घोषणा भइसकेको छ।

१९ भदौ, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले काठमाडौंस्थित दशरथ रंगशाला सुरक्षित रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउने स्तरको रहेको दाबी गरेको छ ।

एन्फाका प्रतियोगिता निर्देशक सञ्जीव मिश्रले एएफसीको कम्पिटसन डिपार्टमेन्टले तय गरेको रेगुलेसन पूरा नहुँदा दशरथ रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल हुन नसकेको बताउँदै उक्त कुरा उल्लेख गरेका हुन् ।

बिहीबार रंगशालामा नेपाल र बंगलादेशबीचको मैत्रीपूर्ण खेलको अन्तिम तयारीबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अहिले फिफा टाइरको फर्म भरेर नै यी दुई मैत्रीपूर्ण खेल तय भएको हो, दशरथ रंगशाला असुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय म्याच नै नहुने खालको त छैन’ मिश्रले भने ।

उनले साफको प्रतियोगिता, साफको क्लब च्याम्पियनसिप भएको र क्लब च्याम्पियनसिपको क्वालिफायरका लागि एएफसीले पनि यो रंगशालामा खेल्न दिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

यसले गर्दा एएफसीकै कतिपय निर्णय नै एकआपसमा बाझिने खालको रहेको उनको भनाइ छ । मिश्रले आवश्यकभन्दा मापदण्ड नेपालसँग मागेको हो कि भन्ने आफूलाई लागेको उल्लेख गरेका छन् ।

मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बंगलादेशको टोली नेपाल आइसकेको छ । गोलकिपर किरण चेम्जोङको कप्तानीमा नेपाली राष्ट्रिय टोली पनि घोषणा भइसकेको छ ।

एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले मैत्रीपूर्ण खेलको तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिए ।

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

