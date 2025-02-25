News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२० भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को दोस्रो संस्करणका लागि सुदूरपश्चिम रोयल्सले अस्ट्रेलियाका ब्याटर क्रिस लिनलाई पहिलो विदेशी खेलाडीका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ ।
यसअघि बुधबार टोलीले दिएको हिन्टका आधारमा अनलाइनखबरले उक्त खेलाडी लिन भएको समाचार ब्रेक गरेको थियो । रोयल्सले आज आधिकारिक रूपमा नै लिनलाई पहिलो विदेशी खेलाडीका रूपमा सार्वजनिक गरेको हो ।
अस्ट्रेलियाका लागि उनले १८ टी-२०आई खेलमा २९१ रन बनाएका छन् । सबैखाले टी-२० मा उनले ५ शतकसहित २९३ खेलमा ८३५५ रन बनाएका छन् ।
उनले आईपीएल, बीबीएल, सीपीएल लगायत विश्वका चर्चित क्रिकेट लिगहरूमा खेलेका छन् ।
एनपीएलको दोस्रो संस्करण यही मंसिर १ देखि सुरु हुँदैछ ।
