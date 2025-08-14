सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको असर : गीत रिलिज धमाधम रोक्दै कलाकार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले फेसबुक र युट्युबसहितका सामाजिक संजालमा रोक लगाएको छ जसले संगीत र फिल्म क्षेत्रलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ।
- दशैंमा प्रदर्शन तयारीमा रहेको फिल्म 'बलिदान'ले सामाजिक संजाल प्रतिबन्धका कारण 'आमा' गीतको रिलिज स्थगित गरेको छ।
- गायिका तृष्णा गुरुङले अप्रत्याशित परिस्थितिका कारण नयाँ गीत 'लै बरी' को सार्वजनिक योजना तत्कालका लागि स्थगित भएको सामाजिक संजालमार्फत जनाएकी छन्।
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यसको असर सांगीतिक र फिल्म वृत्तमा देखिन थालेको छ ।
प्रतिबन्धको असरका बाछिटा क्रमशः देखिन थालेका छन् । दशैंमा प्रदर्शन तयारीमा रहेको फिल्म ‘बलिदान’ ले ‘आमा’ शीर्षकको गीतको रिलिज स्थगित गरेको छ ।
निर्देशक सन्तोष सेनले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध भएको कारण गीत रिलिज रोक्नुपरेको बताएका छन् । प्रतिबन्ध हटेपछि मात्र गीत सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ ।
चर्चित गायिका तृष्णा गुरुङ शुक्रबार नयाँ गीत ‘लै बरी’ सार्वजनिक गर्ने तयारीमा थिइन् । गीतको रिलिज स्थगित भएको र नयाँ मिति चाँडै सार्वजनिक हुने जनाइएको छ ।
‘अप्रत्याशित परिस्थितीको कारण गीत सार्वजनिक योजना तत्काललाई पर सारिएको छ,’ तृष्णाले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएकी छन् ।
यसबाहेक केही कलाकार र फिल्मले तत्काल गीत र प्रवर्धन सामग्री सार्वजनिक गर्ने योजना रोकेको खबर छ । यसबाहेक सांगीतिक क्षेत्रका कलाकारले सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारले फेसबुक र युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेपाली संगीत रिलिज र प्रवर्द्धन दुई प्रमुख प्ल्याटफर्म नै बन्द हुने भएपछि यसले संगीत र फिल्म क्षेत्रलाई ठूलै धक्का लाग्ने देखिएको छ ।
युट्युब त संगीतको प्रमुख प्ल्याटफर्म हो । यो माध्यममा रिलिज भएपछि मात्र टिकटक र स्पोटीफाईमा गीत सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
