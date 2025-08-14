दुईवटा प्रतिवेदनमाथिको जवाफ सकियो, खाना ब्रेकपछि ओली बोल्ने  

२२ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा जारी छ ।
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा जारी महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रतिवेदन र महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
जसमध्ये उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पाखेरेलले आ–आफ्ना प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिइसकेका छन् ।
अहिले खाना ब्रेक भएको छ । खाना खाएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् ।
अन्य आयोगहरूले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नबारे जवाफ दिने कार्यक्रम राखिएको छैन ।
