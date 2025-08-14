+
एमाले विधान महाधिवेशनमा कर्ण थापालाई फरक मत पेस गर्न रोक

एमालेको विधान महाधिवेशनमा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको फरक मत पेश गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रोक लगाएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २१ गते १३:०१

  • एमाले विधान महाधिवेशनमा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको फरक मत पेश गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रोक लगाए ।
  • अध्यक्ष ओलीले प्रतिनवेदनमाथि १० समूहमा छलफल भइरहेकोले त्यही कुरा गर्नुस् भनेका छन् ।
  • थापाले विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता रोक्ने र ७० वर्षे उमेर हद हटाउने प्रवाधानमा फरक मत राखेका छन् ।

२१ भदौ, काठमाडौं । एमालेको विधान महाधिवेशनमा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको फरक मत पेस गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रोक लगाएका छन् ।

महाधिवेशनको हलमा उनले पेस गर्न चाहेका थिए । तर, अध्यक्ष ‌ओलीले हलमा पेश गर्नु पर्दैन समूहमा जानुस् भन्दै रोकेका छन् । विद्यादेवी भण्डारीको पक्षबाट थापाले फरक मत पेश गर्ने तयारी गरेका थिए ।

अध्यक्ष ओलीले प्रतिनवेदनहरूमाथि १० समूहमा छलफल भइरहेकोले त्यही कुरा गर्नुस् भनेका छन् । थापाको प्रतिवेदन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई बाँडिएको छ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले अब थापाको मतबारे महाधिवेशनको हलमा कुरा नहुने समूहमा कुरा राख्न सक्ने बताए । ‘उहाँलाई समूहमा कुरा राख्नुहोस् भनिएको छ । छलफलमा रोक लगाइएको छैन’ गौतमले भने ।

थापाले विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता रोक्ने, ७० वर्षे उमेर हद हटाउने लगायतका प्रवाधानमा फरक मत राखेका छन् ।

कर्ण थापाको ३२ पृष्ठ लामो फरक मतमा के छ ? (पूर्णपाठ)
एमाले विधान महाधिवेशन विद्यादेवी भण्डारी
