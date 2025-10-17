+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

२०८२ कात्तिक २३ गते १४:२१ २०८२ कात्तिक २३ गते १४:२१
प्रवीण भट्टराई

प्रवीण भट्टराई पोषणविद्

Shares
प्रवीण भट्टराई

प्रवीण भट्टराई पोषणविद्

Shares
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ओट्स पूर्णअन्न हुन् जसमा फाइबर, प्रोटिन र एन्टिअक्सिडेन्ट उच्च मात्रामा हुन्छन् र कोलेस्टेरोल तथा रक्तचाप नियन्त्रणमा मद्दत गर्छन्।

ओट्स र मुस्ली दुवैलाई स्वस्थ खाजाको रूपमा लिइन्छ, तर तिनीहरूको पोषण मूल्य, प्रशोधन प्रक्रिया र स्वास्थ्य लाभहरूमा उल्लेखनीय भिन्नता हुन्छ । सामान्यतया, सादा ओट्सलाई मुस्लीभन्दा बढी स्वस्थकर मानिन्छ, किनकि ओट्स पूर्णअन्न हो जसमा उच्च मात्रामा फाइबर, प्रोटिन र एन्टिअक्सिडेन्टहरू हुन्छन् । व्यावसायिक मुस्लीमा अतिरिक्त चिनी, प्रशोधित सामग्री र प्रिजर्वेटिभ्स मिसाइएको हुन्छ ।

तथापि, मुस्ली पनि ओट्समा आधारित हुन सक्छ र यसमा नट्स, सिड्स र सुकेका फलहरू मिसाइएको हुन्छ, जसले यसको पोषण मूल्य बढाउन सक्छ । तर, मुस्ली कस्तो प्रकारको छ भन्ने कुरा घरेलु वा व्यावसायिक त्यसले फरक पर्छ । विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार, ओट्सले कोलेस्टेरोल नियन्त्रण, रक्तचाप व्यवस्थापन र तौल नियन्त्रणमा बढी योगदान दिन्छ ।

पोषण मूल्यहरूको तुलना

ओट्स र मुस्लीको पोषण मूल्यहरू उत्पादनको प्रकारमा निर्भर गर्दछ । सादा रोल्ड ओट्सलाई आधार मान्दा, १०० ग्राममा निम्नानुसार पोषक तत्वहरू हुन्छन् । मुस्लीको हकमा, यो विविध हुन्छ किनकि यसमा ओट्ससँगै अन्य सामग्रीहरू मिसाइन्छ ।

सामान्य व्यवसायिक मुस्ली र सादा ओट्सको तुलना:

 

यो तुलना अनुसार ओट्समा फाइबर र प्रोटिनको मात्रा सामान्यतया बढी हुन्छ, जबकि मुस्लीमा सुकेका फलहरूबाट चिनी बढी हुन सक्छ । ओट्समा फाइबरको मात्रा मुस्लीभन्दा करिब दोब्बर हुन सक्छ, जसले पाचन प्रक्रिया सुधार्छ र लामो समयसम्म भोक लाग्न दिँदैन ।

प्रोटिनको हिसाबमा, ओट्समा प्रति १०० ग्राम १३–१७ ग्राम हुन्छ जबकि मुस्लीमा नट्स र बीउहरूबाट यसलाई बढाउन सकिन्छ तर व्यवसायिक उत्पादनहरूमा यो कम हुन्छ । फ्याटको कुरा गर्दा, ओट्समा स्वस्थ अनस्याचुरेटेड फ्याट जस्तै ओमेगा–६ बढी हुन्छ, जसले मुटु स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ।

 ओट्स किन बढी फाइदाजनक ?

ओट्समा केही विशेष तत्वहरू हुन्छन् जसले यसलाई मुस्लीभन्दा बढी स्वस्थ बनाउँछ । जस्तै बिटा–ग्लुकान, यो सोलुबल फाइबर ओट्समा उच्च मात्रामा प्रति १०० ग्राममा ३–४ ग्राम पाइन्छ । यसले कोलेस्टेरोलको स्तर कम गर्छ, ब्लड सुगर नियन्त्रण गर्छ र मुटु रोगको जोखिम घटाउँछ ।

अध्ययनहरूका अनुसार, दैनिक ३ ग्राम बीटा–ग्लुकान सेवनले कोलेस्टेरोल ५–१० प्रतिशत कम गर्न सक्छ । मुस्लीमा पनि ओट्स मिसाइएको हुन्छ तर यसको मात्रा कम हुन्छ, र प्रशोधन प्रक्रियाले यसको प्रभाव कम हुन सक्छ। बीटा–ग्लुकानले इम्युन सिस्टमलाई पनि बलियो बनाउँछ र मधुमेह नियन्त्रणमा मद्दत गर्छ ।

एभेनान्थ्रामाइड्स ओट्समा मात्र पाइने एन्टिअक्सिडेन्ट हो, जसमा एन्टि–इन्फ्लेमेटरी, एन्टि–एजिङ र एन्टि–इचिङ गुणहरू हुन्छन् । यसले रक्तनलीहरूलाई स्वस्थ राख्छ, सुन्निने समस्या कम गर्छ र क्यान्सर तथा मधुमेह जस्ता रोगहरूबाट बचाउँछ । मुस्लीमा यो तत्व हुँदैन वा कम हुन्छ किनकि यो ओट्सको विशेषता हो । अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि एभेनान्थ्रामाइड्सले तौल बढ्न रोक्छ र आन्तरिक सूजन नियन्त्रण गर्छ ।

ओट्सको सटाइटी इन्डेक्स उच्च हुन्छ, जसले थोरै खाँदा पनि लामो समयसम्म पेट भरिएको महसुस गराउँछ ।

प्रशोधन र संरक्षणका चुनौतीहरू

ओट्स सामान्यतया कम प्रशोधित हुन्छ – यसलाई पूर्ण अन्नको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । यसको विपरीत, व्यावसायिक मुस्लीमा प्रिजर्वेटिभ्स जस्तै सल्फर डाइअक्साइड, पोटासियम मेटाबिसल्फाइट , क्याल्सियम प्रोपियोनेट वा मिक्स्ड टोकोफेरलहरू प्रयोग हुन्छन्, जसले एलर्जी वा पाचन समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

केही मुस्लीमा पाम आयल वा ट्रान्स फ्याट पनि मिसाइन्छ, जसले मुटु स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउँछ । घरेलु मुस्ली बनाउँदा यी समस्या हट्छन्, तर व्यावसायिक उत्पादनहरूमा सधैं लेबल जाँच्नुपर्छ ।

ओट्स र मुस्ली किन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

सादा रोल्ड ओट्स वा स्टिल–कट ओट्स छान्नुपर्छ, जसमा अतिरिक्त चिनी हुँदैन । इन्स्ट्यान्ट ओट्सबाट बच्नुपर्छ किनकि यसमा चिनी र प्रशोधन बढी हुन्छ । न्यूट्रिसन लेबल हेरेर चिनी नभएको रोज्नुपर्छ ।

मुस्ली किन्दा चिनीरहित र कम प्रिजर्वेटिभ्स भएको छान्नुपर्छ । यदि सकिन्छ भने घरमै बनाउनुपर्छ– ओट्समा नट्स, सिड्स र ताजा फलहरू मिसाएर ।

ओट्स मुस्ली
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
प्रवीण भट्टराई
लेखक
प्रवीण भट्टराई
पोषणविद्

भट्टराई पोषणविद् हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

प्रवीण भट्टराई

प्रवीण भट्टराई पोषणविद्

सन् २०३४ पछि दाँतको फिलिङमा पारोको प्रयोग गर्न नपाइने

सन् २०३४ पछि दाँतको फिलिङमा पारोको प्रयोग गर्न नपाइने

अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. टंक बाराकोटीले दिए राजीनामा

अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. टंक बाराकोटीले दिए राजीनामा

नेपालमा फिजियोथेरापी सेवा आवश्यक पर्ने ५ मुख्य स्वास्थ्य समस्या

नेपालमा फिजियोथेरापी सेवा आवश्यक पर्ने ५ मुख्य स्वास्थ्य समस्या

बिनय कँडेल

बिनय कँडेल सह-प्रमुख फिजियोथेरापिस्ट

‘बिरामीले चिउरा, घिउदेखि कुकुरसम्म गिफ्ट दिए’ (भिडियो)

‘बिरामीले चिउरा, घिउदेखि कुकुरसम्म गिफ्ट दिए’ (भिडियो)

कसरी भएको थियो एक्स-रे प्रविधिको आविष्कार ? दुई प्रसिद्ध तस्बिरको कथा

कसरी भएको थियो एक्स-रे प्रविधिको आविष्कार ? दुई प्रसिद्ध तस्बिरको कथा

ट्रेन्डिङ

‘बिरामीले चिउरा, घिउदेखि कुकुरसम्म गिफ्ट दिए’ (भिडियो)

‘बिरामीले चिउरा, घिउदेखि कुकुरसम्म गिफ्ट दिए’ (भिडियो)
क्यान्सरसँग लडिरहेकी कल्पना भन्छिन्, ‘यो एक रोग हो, जीवनको अन्त्य होइन’

क्यान्सरसँग लडिरहेकी कल्पना भन्छिन्, ‘यो एक रोग हो, जीवनको अन्त्य होइन’
महिलाले बढी गर्छन् आत्महत्या प्रयास, धेरै मृत्यु पुरुषको

महिलाले बढी गर्छन् आत्महत्या प्रयास, धेरै मृत्यु पुरुषको
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ? विशेषज्ञहरू यसो भन्छन्

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ? विशेषज्ञहरू यसो भन्छन्
अमेरिकीले दियो जीएसकेलाई रक्त क्यान्सर उपचार गर्न स्वीकृति

अमेरिकीले दियो जीएसकेलाई रक्त क्यान्सर उपचार गर्न स्वीकृति
ट्रान्सजेन्डर पुरुषका लागि महिनावारी हुनु सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्था हो

ट्रान्सजेन्डर पुरुषका लागि महिनावारी हुनु सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्था हो

वेबस्टोरिज

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories
‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

12 Stories

फिचर

सबै
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?
आहार तथा पोषण

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

प्रवीण भट्टराई

प्रवीण भट्टराई पोषणविद्
नेपालमा फिजियोथेरापी सेवा आवश्यक पर्ने ५ मुख्य स्वास्थ्य समस्या
प्राकृतिक चिकित्सा (अकुप्रेसर, अकुपन्चर, फिजियोथेरापी)

नेपालमा फिजियोथेरापी सेवा आवश्यक पर्ने ५ मुख्य स्वास्थ्य समस्या

बिनय कँडेल

बिनय कँडेल सह-प्रमुख फिजियोथेरापिस्ट
‘बिरामीले चिउरा, घिउदेखि कुकुरसम्म गिफ्ट दिए’ (भिडियो)

‘बिरामीले चिउरा, घिउदेखि कुकुरसम्म गिफ्ट दिए’ (भिडियो)

कसरी भएको थियो एक्स-रे प्रविधिको आविष्कार ? दुई प्रसिद्ध तस्बिरको कथा
स्वास्थ्य समाचार

कसरी भएको थियो एक्स-रे प्रविधिको आविष्कार ? दुई प्रसिद्ध तस्बिरको कथा

क्यान्सरसँग लडिरहेकी कल्पना भन्छिन्, ‘यो एक रोग हो, जीवनको अन्त्य होइन’

क्यान्सरसँग लडिरहेकी कल्पना भन्छिन्, ‘यो एक रोग हो, जीवनको अन्त्य होइन’

मोबाइल स्क्रोलिङले निद्रामा पार्छ प्रभाव, वैज्ञानिक तथ्यले के भन्छ ?
स्वास्थ्य समाचार

मोबाइल स्क्रोलिङले निद्रामा पार्छ प्रभाव, वैज्ञानिक तथ्यले के भन्छ ?