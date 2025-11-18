+
कुलमान घिसिङ संलग्न दल दर्ताको अन्तिम तयारी

प्रस्तावित नाम ‘नेपाल जनसेवा पार्टी’

एक नेताले भने, 'त्यही पार्टीको नाम र चिन्हमा विवाद थियो । उज्यालो नेपाल नाम जेनजी, बालेन र सुमनाजीले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । मलाई लाग्छ, अब यो विषयमा सहमति भएपछि सुमनाजी आउनुहुन्छ । आज नै टुंगो लाग्छ ।'

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २३ गते १८:५०

२३ कात्तिक, काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका उर्जामन्त्री रहेका कुलमान घिसिङ पार्टी निर्माणको लागि अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

जेनजीहरूलाई समेत समेटेर पार्टी दर्ता गर्ने उनको योजनाअनुरुप पार्टी निर्माणको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको हो । स्रोतका अनुसार अहिलेसम्मको तयारीमा पार्टीको नाम ‘नेपाल जनसेवा पार्टी’ राख्नेबारे मोटामोटी सहमति भइसकेको छ भने चुनाव चिन्ह बिजुलीको बल्ब (चिम) हुनेछ ।

नयाँ बन्ने जनसेवा पार्टीमा कुलमान घिसिङ, सुदन गुरुङ समूह, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को सचिवालय र संयूक्त पहिचानवादी मोर्चा जोडिने सम्भावना छ ।

पहिचानवादी मोर्चामा आठ घटकका पहिचानवादी समूह छन् ।

जेनजी अगुवाको समर्थनमा खुल्दैछ नयाँ दल, यी हुन् सम्भावित अनुहार

पूर्वरास्वपा नेता सूमना श्रेष्ठ सुमना श्रेष्ठ भने जोडिने कि नजोडिने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । आइतबार साँझबाट बस्ने निर्णायक बैठकबाट उनको टुंगो लाग्नेछ ।

‘सुमनाजी आउने कुराको सम्भावना धेरै छ । तर, पनि केही कुरामा मतभिन्नता हुँदा उहाँ के गर्नुहुन्छ थाहा छैन । आज (आइतबार) रातीको निर्णायक वार्तापछि यी सबै कुरा फाइनल हुन्छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

यसअघि कुलमानले उज्यालो नेपाल पार्टी राख्नको लागि प्रयास गरिरहेका थिए । त्यसले पनि सहमतिको लागि केही ढिला भएको हो ।

एक नेताले भने, ‘त्यही पार्टीको नाम र चिन्हमा विवाद थियो । उज्यालो नेपाल नाम जेनजी, बालेन र सुमनाजीले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । मलाई लाग्छ, अब यो विषयमा सहमति भएपछि सुमनाजी आउनुहुन्छ । आज नै टुंगो लाग्छ ।’

नेपाल जनसेवा पार्टी सोमबार दर्ताको लागि निर्वाचन आयोग जाने तयारी भइरहेको पनि स्रोतले जनायो । ‘अब जे भएपनि सोमबार दर्ता गर्ने हाम्रो तयारी छ,’ पार्टी निर्माण प्रक्रियामा लागेका एक नेताले भने ।

तत्काल कुलमान घिसिङ नै नेतृत्वमा रहने कुरामा विवाद भएको खण्ड अन्य कोही संयोजक तोकेर अघि बढ्ने ती नेताको दाबी छ ।

‘हामी छलफलको लागि गइरहेका छौँ । दिउँसोसम्मको कुरामा कुलमान जीले नै नेतृत्व लिने भन्ने थियो । यदि विवाद भयो भने तत्काललाई कोही संयोजक तोकेर जान्छौँ,’ उनले भने ।

वैकल्पिक धारहरू एकत्रित नगरी कुलमानले दल दर्ता गर्न लागेका हुन् ?

कुलमान घिसिङ
सम्बन्धित खबर

कुलमान र प्राधिकरण प्रमुख सिलवालको सेटिङमा विद्युत आयात गर्दा ४३ करोड गडबडी

कुलमान र प्राधिकरण प्रमुख सिलवालको सेटिङमा विद्युत आयात गर्दा ४३ करोड गडबडी
वैकल्पिक धारहरू एकत्रित नगरी कुलमानले दल दर्ता गर्न लागेका हुन् ?

वैकल्पिक धारहरू एकत्रित नगरी कुलमानले दल दर्ता गर्न लागेका हुन् ?
बुढीगण्डकीको लगानी मोडालिटी टुंग्याउने तयारी, मन्त्री घिसिङको प्रतिबद्धता

बुढीगण्डकीको लगानी मोडालिटी टुंग्याउने तयारी, मन्त्री घिसिङको प्रतिबद्धता
हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा २१ कात्तिकमा अन्तरिम आदेशको छलफल

हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा २१ कात्तिकमा अन्तरिम आदेशको छलफल
यातायात र भान्साको विद्युतीकरण सुधारमा लागेका छौं : मन्त्री घिसिङ

यातायात र भान्साको विद्युतीकरण सुधारमा लागेका छौं : मन्त्री घिसिङ
बन्चरेडाँडामा अब रात्रिकालीन फोहोर व्यवस्थापन, राख्न थालियो बत्ती

बन्चरेडाँडामा अब रात्रिकालीन फोहोर व्यवस्थापन, राख्न थालियो बत्ती

