+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

२०८२ कात्तिक २६ गते १९:१५ २०८२ कात्तिक २६ गते १९:१५

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निमोनिया भाइरस, ब्याक्टेरिया वा फङ्गस संक्रमणबाट हुन्छ र स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनी बालबालिकामा प्रमुख कारण हो।
  • जन्मेपछि ६ महिना आमाको दूध खुवाउने र खोप लगाउनेले बालबालिकालाई निमोनियाबाट बचाउन मद्दत गर्छ।

निमोनिया फोक्सोसँग सम्बन्धित गम्भीर संक्रमण हो । यो अवस्थामा फोक्सोमा पिप र तरल पदार्थ भरिन सक्छ, जसले सास फेर्न कठिनाइ उत्पन्न गर्छ । परिणामत: फोक्सोलाई कम अक्सिजन प्राप्त हुन्छ ।

विश्वभर बालबालिकाको मृत्युको सबैभन्दा ठूलो कारण निमोनिया हो । भारतमा मात्र पनि  ५ देखि ६ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएका बालबालिकामध्ये १५ प्रतिशतको मृत्यु निमोनियाका कारण भएको छ ।

यता विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को रिपोर्टमा पनि यस्तै तथ्यांक छ । सन २०१९ मा निमोनियाका कारण ५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको मृत्युदर १४ प्रतिशत रहेको डब्ल्यूएचओले जनाएको छ ।

कसरी हुन्छ निमोनिया ?

चिसो लाग्यो भने निमोनिया हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ । तर  चिसोकै कारणले मात्रै निमोनिया हुने होइन । भाइरस, ब्याक्टेरिया वा फङ्गसको संक्रमण निमोनियाको कारण बन्न सक्छ । ‘स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनी’ नामक किटाणु बालबालिकामा ब्याक्टेरियल निमोनियाको सबैभन्दा प्रमुख कारण हो ।

हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा टाइप बी (एचआईबी) ब्याक्टेरियल निमोनियाको दोस्रो कारण हो । यिनका अतिरिक्त, रेस्पिरेटरी सिन्सिसियल भाइरस र न्युमोसिस्टिस जिरोवेसी फङ्गस पनि निमोनियाको कारण बन्छन् । एचआईभी संक्रमित नवजात शिशुहरूमा निमोनियाबाट हुने एक चौथाइ मृत्युको कारण न्युमोसिस्टिस जिरोवेसी फङ्गस हुन्छ ।

लक्षणमा ध्यान दिनु आवश्यक

निमोनियाका लक्षणलाई चिनेर सुरुआती चरणमा उपचार गरेमा अवस्थालाई गम्भीर हुन र ज्यान जानबाट बचाउन सकिन्छ । यसका लक्षण सामान्य इन्फ्लुएन्जा जस्तै हुन्छन् । पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाहरू, जसलाई लामो समयदेखि खोकी लागेको छ र सास फेर्न कठिनाइ छ, तिनमा निमोनिया हुने सम्भावना रहन्छ ।

यस्तोमा सास फेर्दा फोक्सो खुम्चिने र छिटो सास चल्ने जस्ता लक्षणहरू  निमोनियाका संकेत हुन सक्छन् । भाइरल निमोनियाको मामिलामा प्रायः सास फेर्दा आवाज आउँछ । अवस्था गम्भीर भएमा साना बच्चाहरूलाई खान पिउनमा पनि कठिनाइ हुन्छ, जसले तिनको अवस्था थप बिग्रने सम्भावना रहन्छ ।

यसकारण बढ्छ खतरा

सामान्यतया बच्चाहरूको प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणालीले नै संक्रमणसँग लडेर तिनलाई बचाउँछ, तर यदि कुनै कारणले बच्चाको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भयो भने तिनका लागि अवस्था जटिल बन्छ । कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका बच्चाहरूमा निमोनियाको खतरा बढी रहन्छ ।

एचआईभी वा दादुराजस्तो कुनै रोग पहिलेदेखि छ भने पनि निमोनियाको सम्भावना बढ्छ । घरमा दाउराको चुलोमा खाना पकाइन्छ भने, आमा बुबामध्ये कसैले धूम्रपान गर्छ भने वा बच्चा अत्यधिक धुलाे, धुवाँमा वा भीडभाडमा बस्छ भने पनि निमोनियाको खतरा बढ्छ ।

बचाव र उपचारका उपायहरू

सामान्यतया कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका बच्चाहरू निमोनियाको बढी शिकार हुन्छन् । त्यसैले तिनको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाएर यसबाट बचाउन सकिन्छ । जन्मेपछि ६ महिना आमाको दूध खुवाउने र त्यसपछि बच्चाको पोषणको पूरा ध्यान राख्दा उसको प्रतिरक्षा प्रणाली मजबुत हुन्छ र संक्रमणको खतरा कम हुन्छ ।

यसका साथै न्युमोकोकस, दादुरा र लहरे खाेकी (पर्ट्युसिस) बाट बच्नका लागि लगाइने खोपहरूले बच्चाहरूलाई निमोनियाबाट पनि बचाउन मद्दत गर्छन् । बच्ने उपायको साथै सही समयमा जाँच र उचित उपचारले पनि बच्चाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ ।

निमोनिया
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

सोध्न डर लाग्ने तर जान्न इच्छा हुने यौनसम्बन्धी ७ प्रश्न र उत्तर

सोध्न डर लाग्ने तर जान्न इच्छा हुने यौनसम्बन्धी ७ प्रश्न र उत्तर

डा. ऋत पौडेल

डा. ऋत पौडेल मनोचिकित्सक तथा यौनविद्

दहीदेखि पाउरोटीसम्म, पत्तै नपाई दैनिक खाइरहेका हुन्छौं धेरै चिनी

दहीदेखि पाउरोटीसम्म, पत्तै नपाई दैनिक खाइरहेका हुन्छौं धेरै चिनी

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

प्रवीण भट्टराई

प्रवीण भट्टराई पोषणविद्

सन् २०३४ पछि दाँतको फिलिङमा पारोको प्रयोग गर्न नपाइने

सन् २०३४ पछि दाँतको फिलिङमा पारोको प्रयोग गर्न नपाइने

अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. टंक बाराकोटीले दिए राजीनामा

अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. टंक बाराकोटीले दिए राजीनामा

ट्रेन्डिङ

‘बिरामीले चिउरा, घिउदेखि कुकुरसम्म गिफ्ट दिए’ (भिडियो)

‘बिरामीले चिउरा, घिउदेखि कुकुरसम्म गिफ्ट दिए’ (भिडियो)
क्यान्सरसँग लडिरहेकी कल्पना भन्छिन्, ‘यो एक रोग हो, जीवनको अन्त्य होइन’

क्यान्सरसँग लडिरहेकी कल्पना भन्छिन्, ‘यो एक रोग हो, जीवनको अन्त्य होइन’
महिलाले बढी गर्छन् आत्महत्या प्रयास, धेरै मृत्यु पुरुषको

महिलाले बढी गर्छन् आत्महत्या प्रयास, धेरै मृत्यु पुरुषको
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ? विशेषज्ञहरू यसो भन्छन्

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ? विशेषज्ञहरू यसो भन्छन्
अमेरिकीले दियो जीएसकेलाई रक्त क्यान्सर उपचार गर्न स्वीकृति

अमेरिकीले दियो जीएसकेलाई रक्त क्यान्सर उपचार गर्न स्वीकृति
ट्रान्सजेन्डर पुरुषका लागि महिनावारी हुनु सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्था हो

ट्रान्सजेन्डर पुरुषका लागि महिनावारी हुनु सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्था हो

वेबस्टोरिज

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories

फिचर

सबै
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?
दम एवं अस्थमा (श्वासप्रश्वास)

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

सोध्न डर लाग्ने तर जान्न इच्छा हुने यौनसम्बन्धी ७ प्रश्न र उत्तर
यौन तथा प्रजनन रोग

सोध्न डर लाग्ने तर जान्न इच्छा हुने यौनसम्बन्धी ७ प्रश्न र उत्तर

डा. ऋत पौडेल

डा. ऋत पौडेल मनोचिकित्सक तथा यौनविद्
दहीदेखि पाउरोटीसम्म, पत्तै नपाई दैनिक खाइरहेका हुन्छौं धेरै चिनी
आहार तथा पोषण

दहीदेखि पाउरोटीसम्म, पत्तै नपाई दैनिक खाइरहेका हुन्छौं धेरै चिनी

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?
आहार तथा पोषण

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

प्रवीण भट्टराई

प्रवीण भट्टराई पोषणविद्
नेपालमा फिजियोथेरापी सेवा आवश्यक पर्ने ५ मुख्य स्वास्थ्य समस्या
प्राकृतिक चिकित्सा (अकुप्रेसर, अकुपन्चर, फिजियोथेरापी)

नेपालमा फिजियोथेरापी सेवा आवश्यक पर्ने ५ मुख्य स्वास्थ्य समस्या

बिनय कँडेल

बिनय कँडेल सह-प्रमुख फिजियोथेरापिस्ट
‘बिरामीले चिउरा, घिउदेखि कुकुरसम्म गिफ्ट दिए’ (भिडियो)

‘बिरामीले चिउरा, घिउदेखि कुकुरसम्म गिफ्ट दिए’ (भिडियो)