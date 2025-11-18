मानसिक रूपले थाके धुर्मुस, प्राकृतिक उपचार खोज्दै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चर्चित हास्य कलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) मानसिक र शारीरिक थकानबाट पीडित छन् र प्राकृतिक उपचार लिइरहेका छन्।
चर्चित हास्य कलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) पछिल्लो समय मानसिक तथा शारीरिक थकानबाट पीडित भएका छन् । धुर्मुसकी पत्नी तथा कलाकार कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) ले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको एउटा फोटोसहितको स्टाटसले यसबारे खुलासा गरेको छ । फोटोमा धुर्मुस एउटा म्याटमा सुतिरहेको अवस्थामा देखिएका छन्, जसमा प्राकृतिक उपचारको सन्दर्भ उल्लेख छ ।
कुञ्जनाले लेखेकी छिन् ‘सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय रजहर, नवलपरासीमा बिहानको उपचार लिँदै । शारीरिक अनि मानसिक दुवै रूपले धेरै नै गल्नुभएको छ तर हजुरहरूको मायाले उहाँ छिट्टै पहिलेकै सामान्य अवस्थामा फर्किनुहुनेछ भन्ने आशा जागेको छ ।’
यो स्टाटसले धुर्मुसको स्वास्थ्य अवस्थालाई व्यक्त गरेको छ । पछिल्लो केही समययता धुर्मुस आफैँले पनि खुलारूपमा भनेका छन्, उनी डिप्रेसनको औषधि सेवन गर्दै आएका छन् । र, मानसिक रूपले निकै कमजोर महसुस गरिरहेका छन् । उनले पटक–पटक आफू उपचार खोज्दै हिँडिरहेको जस्तो अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् ।
तनाव कारण : क्रिकेट रंगशाला निर्माणको विवाद
धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले २०१९ मा घोषणा गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला (भरतपुर) निर्माण अभियान देशव्यापी चर्चामा थियो । यो रंगशाला नेपालको खेलकुद विकासको प्रतीक बन्ने अपेक्षा थियो, तर निर्माण सुरु भएसँगै विवादहरू सुरु भए । सोचअनुसार सहयोग नजुट्नु, सरकारी सहयोगको अभाव, जस्ता कारणले क्रिकेट रंगशाला निर्माणको काम बीचैमा अलपत्र पर्यो ।
यही समस्या सल्टाउनका लागि हरेक दिन सिंहदरबार धाउनुपरेको गुनासो धुर्मुसको छ । उक्त रंगशाला धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनबाट सरकारले जिम्मा लिएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर पनि त्यसको तनावले धुर्मुसलाई छाडेको छैन । यसको कारण हो उक्त रंगशाला निर्माणका क्रममा लागेको ऋण । रंगशाला निर्माणका लागि ल्याइएका सामानको १८ करोड बढी तिर्न बाँकी रहेको धुर्मुसले बताउँदै आएका छन् । उक्त रकम सरकारले तिर्ने सहमति भइसके पनि उनले पाउन सकेका छैनन् ।
धुर्मुसका भाइ कुमार कट्टेलले पनि हिजो फेसबुकमा एउटा भावुक पोस्ट गर्दै लेखेका थिए ‘रातदिन सिंहदरबारको बास । अनि अहिलेको दाइको अवस्था, देश बनाउनुपर्छ भन्ने युवाले पाएको प्रोत्साहन।’ कुमारको यो पोस्टले धुर्मुसको समर्पणलाई प्रश्न गर्दै सरकारी असहयोगको आलोचना गरेको छ । सम्भवतः यो रंगशाला विवाद नै धुर्मुसको मानसिक स्वास्थ्य बिगार्ने मुख्य कारण हो ।
रंगशालाको काम बीचमा छाडेपछि चौतर्फी आलोचना, आर्थिक बोझ र सामाजिक तनावले उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको अनुमान गरिएको छ । धुर्मुसको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै हास्य कालाकार मनोज गजुरेलले लेखेका छन् ‘प्यारो भाइ सिताराम ‘धुर्मुस’ ! आरोह अवरोहहरू, घटना-दुर्घटनाहरू आउँछन्, जान्छन् तर जीवन सबैभन्दा मूल्यवान हो । शारीरिक र मानसिक थकानबाट उठ्ने आत्मविश्वास तिमीमा थियो, छ, र रहनुपर्दछ । सिघ्र स्वास्थ्यलाभको प्रार्थना ।’
त्यस्तै अर्का हास्यकालकार हिमेस पन्तले पनि धुर्मुसको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै लेखेका छन् ‘देश बनाउछु भनेर एउटा मान्छे उठ्यो, हातमा कोदाली, मुटुमा सपना र आँखामा स्टेडियम । तर आज त्यही मान्छे उपचारको बेडमा छ, खुट्टाभरि पट्टी बाँधिएको छ । कसैले आफैंका लागि होइन, देशका लागि दौडिन खोज्यो तर बाटोमा साथ दिनुपर्ने नेताहरूले नै साथ हैन, ढुंगा हानिदिए ।’
राष्ट्रका लागि पसिना बगाउने मान्छेहरूको फोटो भने यही हालतमा देखिनु दु:खद् भएको उनले बताएका छन् । उनले थप लेखेका छन् ‘गेग वेल सुन दाइ, देशलाई तपाईं जस्ता मान्छे अझै धेरै चाहिन्छ ।’
