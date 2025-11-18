उच्च शिक्षा मापदण्ड विधेयकको मस्यौदा परिवर्तन गर्न कार्यदल गठन

५ मंसिर, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले उच्च शिक्षा मापदण्ड विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन गरेका छन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो । अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार कार्यदलमा १४ जना सदस्य छन् ।
‘वर्तमान र पूर्वभीसीहरू पनि कार्यदलमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउने विषय पनि यही विधेयकमा समावेश गर्ने तयारी छ ।
मन्त्रालयले सुरुमा उच्च शिक्षा विधेयक बनाएको थियो । विधेयक परिस्कृत गर्न कानुन आयोग पठाइएको थियो ।
कानुन आयोगबाट मापदण्ड विधेयक बनाउनेगरी मन्त्रालयमा आएको हो । अब यो विधेयकलाई विज्ञले थप परिस्कृत बनाउने छन् ।
