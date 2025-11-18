+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

पायल्स भएका व्यक्तिका लागि कस्तो खानपान उपयुक्त ?

२०८२ मंसिर ९ गते १४:४६ २०८२ मंसिर ९ गते १४:४६
आस्था कार्की

आस्था कार्की पोषणविद्

Shares
आस्था कार्की

आस्था कार्की पोषणविद्

Shares
पायल्स भएका व्यक्तिका लागि कस्तो खानपान उपयुक्त ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पायल्स मलद्वारमा दबाब परेर हुने समस्या हो जसमा दिसा गर्न गाह्रो र मलद्वारबाट रगत बग्ने लक्षण देखा पर्छ।
  • कब्जियत, मोटोपना, गर्भावस्था, कम फाइबरयुक्त खानपानले पायल्सको समस्या हुनसक्छ।
  • पायल्सको व्यवस्थापनमा फाइबरयुक्त खाना, पर्याप्त पानी पिउनु र जीवनशैली परिवर्तन आवश्यक हुन्छ।

पायल्स मलद्वारमा हुने समस्या हो । जब मलद्वारमा दबाब पर्छ, यो समस्या आउन सक्छ । पायल्स भएपछि दिसा गर्न गाह्रो हुन्छ । मलद्वारबाट रगत बग्छ । मलद्वारमा घाउ हुन्छ । मासु पलाउँछ ।

दीर्घकालीन कब्जियत, दिसा नलाग्ने समस्या, मोटोपना, गर्भावस्था, अत्यधिक व्यायाम वा कम फाइबरयुक्त खानपानको कमीले पायल्सको समस्या हुनसक्छ ।

यो समस्यालाई खानपान र जीवनशैली परिवर्तन गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

के खाने ?

पाइल्सको व्यवस्थापनमा फाइबरयुक्त खाना र पर्याप्त पानीको सेवन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सोल्युबल र इनसोल्युबल फाइबरको सन्तुलित मिश्रणले दिसालाई नरम बनाउँछ र कब्जियत कम गर्छ, जसले पाइल्सको लक्षणलाई कम गर्न मद्दत गर्छ ।

फाइबरयुक्त खानेकुराहरू

सोल्युबल फाइबर युक्त खानेकुरा जस्तो ओट्स, मुङ्ग, मुसुरोको दाल, स्याउ, केरा, आलुबखडा जस्ता मौसमी फलहरू खाँदा पायल्स भएका व्यक्तिलाई फाइदा गर्छ । आलु र सखरखण्डमा पनि सोल्युबल फाइबर प्रशस्त हुन्छ।

इनसोल्युबल फाइबर

अन्नहरू खैरो चामल, कोदो, जौ, फापर । बदाम, चिया सिड्स जस्ता नट्स र सिड्स । साथै सागपात, ब्रोकाउली, बन्दागोभी, गाजर, काँक्रो जस्ता तरकारी । खानामा फाइबरको मात्रा बिस्तारै बढाउनुपर्छ । एकैचोटि धेरै फाइबर खाँदा ब्लोटिङ र ग्यासको समस्या हुन सक्छ ।

हाइड्रेशन

पायल्सको समस्या भएका व्यक्तिले दिनमा कम्तीमा २–३ लिटर पानी पिउनुपर्छ । फाइबरले राम्रोसँग काम गर्न पानीको मात्रा पर्याप्त हुनुपर्छ । साथै नरिवल पानी र मोही पनि पायल्समा लाभदायक हुन्छ । राति सुत्नुअघि एक चम्चा घिउ मिसाएर मनतातो पानी पिउनाले दिसा नरम हुन्छ ।

अन्य खानेकुराहरु

आलुबखडा कब्जियत कम गर्न लाभदायक हुन्छ । खैरो चामल र क्विनोआ जस्ता फाइबरयुक्त अनाजहरू पाइल्समा लाभकारी हुन्छन् ।

के नखाने ?

पाइल्सको लक्षणलाई बढाउन सक्ने खानेकुराहरू सकेसम्म कम गर्नुहोस् वा पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्छ ।

पिरो र मसालेदार खाना

पिरो मसला, खुर्सानी आदिले पाचन प्रणालीलाई इरिटेट गर्छ र पाइल्सको लक्षणलाई झनै बिगार्छ ।

डिप फ्राइड र तारेको खाना

तेलमा तारेको खाना जस्तैः पकौडा, फ्रेन्च फ्राइजले पाचन प्रक्रियालाई गाह्रो बनाउँछ ।

क्याफिनयुक्त र सफ्ट ड्रिंक्स

कफी, चिया, कोल्ड ड्रिंक्स आदिले डिहाइड्रेशन गराउँछ, जसले कब्जियतको जोखिम बढाउँछ ।

प्रशोधित खाना

चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ जस्ता खानामा फाइबर कम हुन्छ । सोडियम तथा ट्रान्स फ्याट धेरै हुन्छ, जसले कब्जियतलाई बढाउँछ ।

रातो मासु

खसी, राँगा, सुँगुर आदिको मासु अर्थात रातो मासुलाई पचाउन गाह्रो हुन्छ । सिभियर पाइल्सको अवस्थामा मासुको सेवन कम गर्नुपर्छ ।

दुग्ध उत्पादन

केही व्यक्तिहरूलाई दूध र दूधजन्य पदार्थले कब्जियत बढाउँछ । यदि यस्तो समस्या छ भने डेरी प्रोडक्ट कम गर्नुपर्छ वा पातलो खालको मोही सेवन गर्न सकिन्छ ।

नुनिलो खाना

धेरै नुन भएको खानाले पानीको अवशोषण बढाउँछ र ब्लोटिङको जोखिम हुन्छ, जसले पाइल्समा दबाब बढाउँछ ।

कम फाइबरयुक्त खाना

मैदा, सेतो पाउरोटी र अन्य प्रशोधित अनाजले कब्जियतलाई बढावा दिन्छ ।

रक्सी

रक्सीले पाचन प्रणालीलाई असर गर्छ र डिहाइड्रेशन गराउँछ ।

चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ

चुरोट र सुर्तीले रक्तसञ्चारमा असर गर्छ र पाइल्सको लक्षणलाई झन् गम्भीर बनाउन सक्छ ।

फास्ट फुड

बर्गर, पिज्जा जस्ता फास्ट फुडले पाचन प्रक्रियालाई बिगार्छ र पाइल्सको लक्षणलाई बढाउँछ ।

मसला

पायल्सको समस्यामा अदुवा, मरिच र दालचिनी जस्ता मसलाहरु पनि नखानु राम्रो हुन्छ । यस्ता मसलाले शरीरमा तापक्रम बढाउँछ जसले गर्दा बिरामीको दुखाइ र जलन हुने समस्या बढ्छ ।

एक दिनको नमुना डाइट चार्ट

बिहान सबेरै

मनतातो पानी – १ गिलास

काँक्रो, गोलभेडा र थोरै धनिया ब्लेन्ड गरी ।

कागतीको रस कालो नुन मिसाएर ।

बिहानको खाजा

जौको सातु २ चम्चा सामान्य पानीमा हल्का नुन÷कागती हालेर ।

१ सिजनल फलफूल

२ भिजेको बदाम, १ ओखर

१० भिजेको किस्मिस । किस्मिसको पानी पनि पिउन सकिन्छ ।

बिहानको खाना

मुंग दालको खिचडी : थोरै तरकारी र आधा चम्चा घिउ राखेर ।

सलाद : गाजर, काक्रो

दही सादा, थोरै मात्रामा । यदि केही हानी गर्दैन भने मात्र ।

मध्यान्हको खाना

नरिवल पानी– १ गिलास वा ताजा फलफूल प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

ओट्स खिचडी, पानीमा पकाएको गाजर, सागपात मिसाएर ।

बेलुकाको खाना

तरकारी सुप र तोफू टुक्रा वा पानी रोटी थोरै तरकारी सँग

सुत्नुभन्दा अगाडि

मनतातो पानी १ गिलास, सकेसम्म आधा चम्चा घिउ हालेर पिउने ।

थप सुझावहरू

-खाना राम्ररी चपाएर खानुपर्छ जसले पाचन प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ ।

-हल्का व्यायाम गर्ने । हल्का हिँडडुल वा योगाले कब्जियत कम गर्न मद्दत गर्छ ।

-शौचालयमा लामो समयसम्म नबस्ने । प्यान–शैलीको शौचालयमा लामो समयसम्म नबस्नुहोस्, यसले पाइल्समा दबाब बढाउँछ ।

-लामो समयसम्म एकै ठाउँमा बसेर काम गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक ३०–४० मिनेटमा उठेर हल्का हिँड्ने गर्ने लामो समयसम्म बस्दा पाइल्समा दबाब बढ्छ ।

-मुंग दाल, ओट्स, गाजर, नरिवल पानी, सातु जस्ता पचाउन सजिला खाना प्राथमिकतामा राख्ने ।

-खानामा फाइबरको मात्रा बिस्तारै बढाउने । एक्कासी धेरै फाइबर नखाने ।

-यदि पाइल्सको समस्या गम्भीर छ रक्तस्राव, अत्यधिक दुखाइ वा सुन्निने समस्या छ भने चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्छ । खानपान र जीवनशैलीले मात्र पूर्ण समाधान नहुन सक्छ ।

खाना डाइट पायल्स
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
आस्था कार्की
लेखक
आस्था कार्की
पोषणविद्

पोषणविद् आस्था कार्की मिताहारा न्यूट्रिसनल सर्भिस एण्ड रिसर्च सेन्टरकी संस्थापक हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

पायल्स भएका व्यक्तिका लागि कस्तो खानपान उपयुक्त ?

पायल्स भएका व्यक्तिका लागि कस्तो खानपान उपयुक्त ?

आस्था कार्की

आस्था कार्की पोषणविद्

तीन हप्तादेखि वीरको रेडिएसन थेरापी सेवा ठप्प, रुँदै फर्किन्छन् बिरामी

तीन हप्तादेखि वीरको रेडिएसन थेरापी सेवा ठप्प, रुँदै फर्किन्छन् बिरामी

वीरमा छ श्रवणशक्ति फर्काउने उपचार ‘कक्लियर इम्प्लान्ट’, तर आउँदैनन् बिरामी

वीरमा छ श्रवणशक्ति फर्काउने उपचार ‘कक्लियर इम्प्लान्ट’, तर आउँदैनन् बिरामी

डा.मंगल रावलले चिकित्सक संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने

डा.मंगल रावलले चिकित्सक संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने

किष्ट अस्पताल र दिल्लीको मेदान्त अस्पतालबीच सहकार्यका लागि सम्झौता

किष्ट अस्पताल र दिल्लीको मेदान्त अस्पतालबीच सहकार्यका लागि सम्झौता

फोक्सोका रोगी चन्द्रशमशेर, गरेका थिए स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्झनलायक काम

फोक्सोका रोगी चन्द्रशमशेर, गरेका थिए स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्झनलायक काम

डा. झलक गौतम

डा. झलक गौतम जनस्वास्थ्यविद्

ट्रेन्डिङ

‘बिरामीले चिउरा, घिउदेखि कुकुरसम्म गिफ्ट दिए’ (भिडियो)

‘बिरामीले चिउरा, घिउदेखि कुकुरसम्म गिफ्ट दिए’ (भिडियो)
एजेन्ट खटाएर कलेजमा किशोरी खोजिन्थ्यो, होप ल्याएर डिम्ब झिकिन्थ्यो

एजेन्ट खटाएर कलेजमा किशोरी खोजिन्थ्यो, होप ल्याएर डिम्ब झिकिन्थ्यो
महान्यायाधिवक्ताको स्वार्थ : आफू र छोरी जोडिएको संस्थालाई डिम्ब तस्करी मुद्दामा ‘क्लिन चिट’

महान्यायाधिवक्ताको स्वार्थ : आफू र छोरी जोडिएको संस्थालाई डिम्ब तस्करी मुद्दामा ‘क्लिन चिट’
तीन हप्तादेखि वीरको रेडिएसन थेरापी सेवा ठप्प, रुँदै फर्किन्छन् बिरामी

तीन हप्तादेखि वीरको रेडिएसन थेरापी सेवा ठप्प, रुँदै फर्किन्छन् बिरामी
डाक्टरमुखी निर्णयले बदनाम मेडिकल काउन्सिल : अबको निर्वाचनले जित्ला विश्वास ?

डाक्टरमुखी निर्णयले बदनाम मेडिकल काउन्सिल : अबको निर्वाचनले जित्ला विश्वास ?
दुई महिनादेखि कोमामा दौलत, परिवारको थाप्लोमा ७ लाख ऋण

दुई महिनादेखि कोमामा दौलत, परिवारको थाप्लोमा ७ लाख ऋण

वेबस्टोरिज

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories

फिचर

सबै
पायल्स भएका व्यक्तिका लागि कस्तो खानपान उपयुक्त ?
पायल्स, फिसर, फिस्टुला

पायल्स भएका व्यक्तिका लागि कस्तो खानपान उपयुक्त ?

आस्था कार्की

आस्था कार्की पोषणविद्
तीन हप्तादेखि वीरको रेडिएसन थेरापी सेवा ठप्प, रुँदै फर्किन्छन् बिरामी

तीन हप्तादेखि वीरको रेडिएसन थेरापी सेवा ठप्प, रुँदै फर्किन्छन् बिरामी

वीरमा छ श्रवणशक्ति फर्काउने उपचार ‘कक्लियर इम्प्लान्ट’, तर आउँदैनन् बिरामी
नाक, कान तथा घाँटीरोग

वीरमा छ श्रवणशक्ति फर्काउने उपचार ‘कक्लियर इम्प्लान्ट’, तर आउँदैनन् बिरामी

डा.मंगल रावलले चिकित्सक संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने

डा.मंगल रावलले चिकित्सक संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने

फोक्सोका रोगी चन्द्रशमशेर, गरेका थिए स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्झनलायक काम
स्वास्थ्य समाचार

फोक्सोका रोगी चन्द्रशमशेर, गरेका थिए स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्झनलायक काम

डा. झलक गौतम

डा. झलक गौतम जनस्वास्थ्यविद्
एजेन्ट खटाएर कलेजमा किशोरी खोजिन्थ्यो, होप ल्याएर डिम्ब झिकिन्थ्यो

एजेन्ट खटाएर कलेजमा किशोरी खोजिन्थ्यो, होप ल्याएर डिम्ब झिकिन्थ्यो