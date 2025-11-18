+
काठमाडौंको नारायणटारमा एक महिला मृत फेला

२०८२ मंसिर २५ गते १६:१७
२०८२ मंसिर २५ गते १६:१७

  • काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६ नारायणटारमा ४९ वर्षीया पासाङ डोल्मा तामाङ बिहीबार मृत भेटिएकी छिन्।
  • नेपाल प्रहरीले उनको कोठामै मृत भेटिएको र अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ।

२५ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६ नारायणटारमा एक महिला मृत भेटिएकी छिन् ।

मृत भेटिनेमा ४९ वर्षीया पासाङ डोल्मा तामाङ रहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ ।

उनी बिहीबार मृत भेटिएकी हुन् । नारायणटारमा डेराकोठा गरी बस्ने उनी कोठामै मृत भेटिएको प्रहरीले बताएको छ ।

घटनाबारे अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया
