English edition
कोटेश्वरको महादेवस्थान मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मृत भेटिए

२०८२ मंसिर २५ गते १६:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित महादेवस्थापन मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ५२ वर्षीय बैजुहरि भट्टराई बागमती नदी किनारमा मृत भेटिएका छन्।
  • जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले उनी मदिरा सेवन गरी सडकबाट बागमती किनारमा खसेर मृत भएको आशंका गरिएको बताए।
  • बैजुहरि भट्टराई कोटेश्वरकै पञ्चशील सहकारीका ऋण अधिकृत समेत थिए।

२५ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित महादेवस्थान मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बागमती नदी किनारमा मृत भेटिएका छन् ।

मृत भेटिनेमा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ५२ वर्षीय बैजुहरि भट्टराई रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताए ।

उनी शंखमुलस्थित बागमती नदी किनारमा मृत भेटिएको प्रहरीले बताएको छ । मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा सडकबाट बागमती किनारमा खसेर मृत भएको हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ ।

उनी कोटेश्वरकै पञ्चशील सहकारीका ऋण अधिकृत समेत हुन् ।

महादेवस्थान मन्दिर
