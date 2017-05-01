एमाले महाधिवेशन उदघाटन स्थलमा बिहानै पुगे कार्यकर्ताहरु

काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटन समारोह स्थलमा कार्यकर्ताहरु बिहानै आइपुगेका छन् । विभिन्न जिल्लाबाट आएका कार्यकर्ताहरू सल्लाघारी क्षेत्रमा देखिन्छन् ।
उदघाटन समारोह स्थल वरपर भेला भएकाहरु साँस्कृतिक विशेषतासहितको आकर्षक मञ्चमा पुगेर फोटो खिचाउने इच्छा व्यक्त गरिरहेका छन् ।
तर मञ्च स्थलमा भने जान दिइएको छैन । त्यहाँ जान खोज्नेहरुलाई प्रहरीले अहिले रोकेको छ ।
एमालेको महाधिवेशन उदघाटन समारोह मध्याह्न १२ बजे सुरु गर्ने तयारी छ । त्यसअघि विभिन्न ठाउँबाट जुलुस निकाल्ने तयारी छ ।
उदघाटन समारोहमा पाहुनाको रुपमा १६ दलका नेताहरुलाई निम्तो दिइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4