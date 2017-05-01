एमालेको ११ औं महाधिवेशन आज

काठमाडौं । नेकपा एमालेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै छ । भक्तपुरको सल्लाघारीमा उदघाटन र काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा बन्दसत्र हुँदै छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको साँस्कृतिक झल्को दिने गरी तयार पारिएको मञ्चबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिमोट कन्ट्रोलमार्फत् महाधिवेशन उदघाटन गर्नेछन् । महाधिवेशन उदघाटन मध्याह्नपछि हुने एमालेले जनाएको छ ।
महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरबाट एमाले नेता कार्यकर्ताहरु काठमाडौं उपत्यका आइसकेका छन् । जेनजी आन्दोलनका कारण सरकारबाट हट्न बाध्य भएको एमालेले तीन महिनापछि हुन लागेको महाधिवेशनलाई भव्य र सानदार बनाउने जनाएको छ ।
उदघाटन समारोहअघि उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट जुलुस निकालेर ती जुलुस सल्लाघारीमा पुगेर सभामा परिणत हुने छ ।
सल्लाघारीको उदघाटनपछि भृकुटीमण्डपमा बन्दसत्र सुरु हुनेछ । सोही बन्दसत्रबाट एमालेले नयाँ नेतृत्व पनि चुन्ने छ । नेतृत्वका लागि हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
बन्दसत्रमा ईश्वर पोखरेलले छुट्टै डकुमेन्ट पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । हिजो बेलुका बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पोखरेललाई डकुमेन्ट पेस गर्न दिने तर त्यसमा छलफल नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4