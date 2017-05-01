+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमालेको ११ औं महाधिवेशन आज

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २७ गते ७:३४

काठमाडौं । नेकपा एमालेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै छ । भक्तपुरको सल्लाघारीमा उदघाटन र काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा बन्दसत्र हुँदै छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको साँस्कृतिक झल्को दिने गरी तयार पारिएको मञ्चबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिमोट कन्ट्रोलमार्फत् महाधिवेशन उदघाटन गर्नेछन् । महाधिवेशन उदघाटन मध्याह्नपछि हुने एमालेले जनाएको छ ।

महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरबाट एमाले नेता कार्यकर्ताहरु काठमाडौं उपत्यका आइसकेका छन् । जेनजी आन्दोलनका कारण सरकारबाट हट्न बाध्य भएको एमालेले तीन महिनापछि हुन लागेको महाधिवेशनलाई भव्य र सानदार बनाउने जनाएको छ ।

उदघाटन समारोहअघि उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट जुलुस निकालेर ती जुलुस सल्लाघारीमा पुगेर सभामा परिणत हुने छ ।

सल्लाघारीको उदघाटनपछि भृकुटीमण्डपमा बन्दसत्र सुरु हुनेछ । सोही बन्दसत्रबाट एमालेले नयाँ नेतृत्व पनि चुन्ने छ । नेतृत्वका लागि हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

बन्दसत्रमा ईश्वर पोखरेलले छुट्टै डकुमेन्ट पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । हिजो बेलुका बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पोखरेललाई डकुमेन्ट पेस गर्न दिने तर त्यसमा छलफल नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले महाधिवेशनमा चर्को प्रतिस्पर्धा
यो पनि पढ्नुहोस

१०८ रोपनी चौरमा उपत्यकाको संस्कृति झल्कने एमाले मञ्च (भिडियो)
एमाले महाधिवेशन नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

१०८ रोपनी चौरमा उपत्यकाको संस्कृति झल्कने एमाले मञ्च (भिडियो)

१०८ रोपनी चौरमा उपत्यकाको संस्कृति झल्कने एमाले मञ्च (भिडियो)
पाँचौं महाधिवेशनदेखि एमालेको मञ्च बनाइरहेका विनोद (भिडियो)

पाँचौं महाधिवेशनदेखि एमालेको मञ्च बनाइरहेका विनोद (भिडियो)
मतमात्र होइन, एजेन्डा पनि बोकेर आएका छन् एमाले युवा

मतमात्र होइन, एजेन्डा पनि बोकेर आएका छन् एमाले युवा
एमाले महाधिवेशन : १०८ जना प्रतिनिधि मनोनयन

एमाले महाधिवेशन : १०८ जना प्रतिनिधि मनोनयन
एमाले महाधिवेशन : थापागाउँदेखि च्यासलसम्म इतर पक्षको ‘रेड मार्च’

एमाले महाधिवेशन : थापागाउँदेखि च्यासलसम्म इतर पक्षको ‘रेड मार्च’
च्यासलमा बढ्यो चहलपहल, प्रतिनिधि फकाउँदै नेताहरू (तस्वीरहरू)

च्यासलमा बढ्यो चहलपहल, प्रतिनिधि फकाउँदै नेताहरू (तस्वीरहरू)

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित