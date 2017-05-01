+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमाले महाधिवेशन उदघाटन तयारी : जगाती र गठ्ठाघरमा पार्किङ, सर्भिस लेनबाट जुलुस

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २७ गते ८:०२

काठमाडौं । नेकपा एमालेले महाधिवेशन उदघाटन समारोहमा सहभागी हुन आउनेहरुका सवारी साधनको पार्किङ गठ्ठाघर र जगाती क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

काठमाडौंतर्फबाट जानेलाई गठ्ठाघर क्षेत्र र पूर्वी नाका हुँदै आउनेहरुलाई जगाती क्षेत्रमा पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको हो । जगाती क्षेत्रका इँटाभट्टा, प्लटिङ आदि स्थलमा पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको छ । काठमाडौं र ललितपुरतर्फबाट आउने सवारी साधन गठ्ठाघरसम्मामात्र लैजान पाइने छ । त्यसका लागि सानोठिमीतर्फको खुला चौरमा पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

उदघाटन समारोहमा सहभागीहरु पार्किङ स्थलबाट जुलुससहित सल्लाघारीसम्म पुग्ने छन् । एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले जुलुसहरू सकेसम्म मुल सडकको दायाँ–बायाँ रहेका सर्भिस लेन प्रयोग गरी अघि बढाउने तयारी गरिएको बताए ।

उदघाटन समारोहमा कम्तिमा तीन लाख मानिस उतार्ने लक्ष्य एमालेले राखेको छ ।

महाधिवेशन उदघाटन समारोह हुने मञ्च साँस्कृतिक झल्को दिने खालको बनाइएको छ । त्यहाँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिमोट कन्ट्रोलबाट झण्डत्तोलन गरी महाधिवेशन उदघाटन गर्नेछन् ।

बन्दसत्र भने काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुने एमालेले जनाएको छ । महाधिवेशनका लागि देशभरबाट एमालेका प्रतिनिधिहरू काठमाडौं उपत्यकामा भेला भएका छन् । प्रतिनिधिहरूले एमालेको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छन् ।

अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीसँग ईश्वर पोखरेलले प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाएका छन् ।

एमाले महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमालेको ११ औं महाधिवेशन आज

एमालेको ११ औं महाधिवेशन आज
१०८ रोपनी चौरमा उपत्यकाको संस्कृति झल्कने एमाले मञ्च (भिडियो)

१०८ रोपनी चौरमा उपत्यकाको संस्कृति झल्कने एमाले मञ्च (भिडियो)
पाँचौं महाधिवेशनदेखि एमालेको मञ्च बनाइरहेका विनोद (भिडियो)

पाँचौं महाधिवेशनदेखि एमालेको मञ्च बनाइरहेका विनोद (भिडियो)
मतमात्र होइन, एजेन्डा पनि बोकेर आएका छन् एमाले युवा

मतमात्र होइन, एजेन्डा पनि बोकेर आएका छन् एमाले युवा
एमाले महाधिवेशन : १०८ जना प्रतिनिधि मनोनयन

एमाले महाधिवेशन : १०८ जना प्रतिनिधि मनोनयन
एमाले महाधिवेशन : थापागाउँदेखि च्यासलसम्म इतर पक्षको ‘रेड मार्च’

एमाले महाधिवेशन : थापागाउँदेखि च्यासलसम्म इतर पक्षको ‘रेड मार्च’

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित