एमाले महाधिवेशन उद्घाटनस्थलमा बम डिटेक्टर उपकरण र विशेष तालिमप्राप्त कुकुरसहित प्रहरी परिचालन

काठमाडौं । नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशन उद्घाटन समारोह स्थलको सुरक्षाका लागि विशेष तालिमप्राप्त कुकुरसहित प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ ।
विस्फोटक पदार्थ तथा हतियार सुँघेर पत्ता लगाउने कुकुरहरु र बम डिकेक्टर उपकरणसहित प्रहरीहरु बिहानैदेखि परिचालित छन् ।
प्रहरीले उद्घाटन समारोहको मञ्च तथा समारोह स्थल वरपर कुकुर डुलाइरहेका छन् ।
अरनिको राजमार्गसँगै जोडिएको भक्तपुर सल्लाघारीको सार्वजनिक जग्गामा महाधिवेशन उद्घाटन समारोह हुँदैछ । उद्घाटन समारोह आज मध्याह्न १२ बजेदेखि सुरु हुने एमालेले जनाएको छ ।
उद्घाटन समारोह स्थल वरपर आज बिहानैदेखि एमाले कार्यकर्ताहरु आइपुगेका छन् ।
