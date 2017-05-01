एमाले महाधिवेशन उदघाटन स्थलमा कडा सुरक्षा जाँच (तस्वीरहरु)

२७ मंसिर, भक्तपुर । एमाले महाधिवेशनमा सहभागी हुन आएकाहरुलाई उदघाटन समारोहस्थलमा प्रवेश गर्नुअघि कडा सुरक्षा जाँच गरिएको छ ।
गेटमा तैनाथ प्रहरीहरुले मेटल डिटेक्टर उपकरणले जाँच गरेर मात्रै भित्र प्रवेश गर्न दिइरहेका छन् । उनीहरुले झोला र शरीर खानतलासी समेत गरेका छन् ।
साथै विष्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउने उपकरण र विशेष तालिमप्राप्त कुकुरसहितको टोली पनि परिचालन गरिएको छ ।
एमालेको महाधिवेशनको उदघाटन समारोह भक्तपुर सल्लाघारीमा आज मध्याह्न १२ बजेपछि सुरु हुनेछ । त्यसअघि साँस्कृतिक कार्यक्रम सुरु हुने छ । महाधिवेशनमा सहभागी हुन विभिन्न जिल्लाबाट मानिसहरु गाडी रिजर्भ गरेर आएका छन् ।
औपचारिक समारोह सुरु हुनुअघि विभिन्न ठाउँबाट साँस्कृतिक झाँकीसहितको जुलुस निकाल्ने तयारी छ ।
गाडीमा चढेर आएकाहरुलाई गठ्ठाघर, सानोठिमी, जगाती लगायतका स्थानमा पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
