एमाले महाधिवेशन उद्घाटन : कुन दलबाट को-को जाँदैछन् ?

२७ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ । अतिथि सत्कार समितिका अनुसार भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित खुल्लाचौरमा मध्यान्हमा हुने उद्घाटन समारोहमा विभिन्न १६ वटा राजनीतिक दल र ६ वटा सामाजिक संघ/संस्थालाई बोलाइएको छ ।
समितिी सदस्य सुनिता बरालका अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आमन्त्रण गरिएको छ ।
तर, महाधिवेशनको उद्घाटनमा कांग्रेसबाट कार्यवहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सहभागी हुँदैछन् । खड्काको सचिवालयले यसको पुष्टि गरेको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाइएको थियो । तर, नेता देव गुरुङ सहभागी हुने भएका छन् । प्रचण्डका प्रमुख स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले सुर्खेतमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकता सन्देश सभा छ । यसकारण एमालेको महाधिवेशनको उद्घाटनमा गुरुङ जान लागेका हुन् ।
अतिथि सत्कार समितिका सदस्य बरालका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी उपस्थित हुने भएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय प्रजतन्त्र पार्टी (राप्रपा) राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, नेपाल कम्युनिस्ीट पार्टी (माओवादी)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ उपस्थित हुँदैछन् ।
अतिथि सत्कार समितिका अनुसार नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । तर, उनले अनुपस्थित हुने जानकारी गराएका छन् ।
जनमत पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई समेत आमन्त्रण गरिएको छ ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले भने काठमाडौं बाहिर रहेको सन्देश पठाएका छन् ।
सत्कार समितिका अनुसार नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल वार एशोसिएसन, नेपाल उद्योग परिसंघसहितका ६ वटा सामाजिक संस्थालाई समेत बोलाएको छ ।
