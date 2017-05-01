+
English edition
+
ओलीलाई ईश्वर पोखरेलले भने- अभिभावक भएर बस्नुस्, नेतृत्व हामीलाई दिनुस्

‘११ वर्ष पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो । ६ वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अब उहाँले गर्नु पर्ने नयाँ काम केही बाँकी छ जस्तो लाग्दैन,’ पोखरेलले भने ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २८ गते १८:०७

२८ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको अभिभावक भएर बस्न सुझाव दिएका छन् ।

११ वर्ष पार्टी अध्यक्ष बनिसकेको र ६ वर्ष प्रधानमन्त्री भइसकेकोले उनले गर्नुपर्ने नयाँ काम केही बाँकी नरहेको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् ।

‘११ वर्ष पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो । ६ वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अब उहाँले गर्नु पर्ने नयाँ काम केही बाँकी छ जस्तो लाग्दैन,’ पोखरेलले भने ।

महाधिवेशनको बन्द सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले अगाडि भने, ‘अब कमरेड ओलीले यो पार्टीको अभिभावक हुनपर्छ भन्ने ठान्छु । आम रूपमा त्यही परिस्थिति छ ।’

उपाध्यक्ष पोखरेलले नेतृत्वको जिम्मा आफूहरूलाई दिनुपर्ने बताए ।

‘अब नेतृत्वको जिम्मा हामीलाई दिनुस् भन्न चाहन्छु । मेरो अवधारणा पढ्नुस् । साथ र समर्थनको अपेक्षा छ,’ उनले भने ।

उपाध्यक्ष पोखरेलले यो महाधिवेशनले एकताको महाधिवशेन हो भनेर सन्देश दिनु पर्ने बताए ।

उनले भने, ‘विगतका महाधिवेशनको स्मरण भइरहेको छ । खासगरी ५औँ महाअधिवेशन । त्यो महाधिवेशनमा जबज प्रस्ताव भएको थियो । त्यो महाधिवेशनले फरक मतको संरक्षण गर्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेको थियो, जुन ऐतिहासिक पनि थियो । ५औँ महाधिवेशनले फरक मतलाई स्वीकार्ने कुरा कति महत्त्वपूर्ण रहेछ, आज पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेछ ।’

उनले अगाडि भने, ‘पार्टी सञ्चालनबारे हामीले पुनर्विचार गर्नु नपर्ने, वाह्य षडयन्त्रलाई जिम्मा लगायो हाम्रो कार्यभार सकियो, ५औँ महाधिवेशनपछि किन पार्टी फुट्यो छलफल भएन ।’

‘२०७१ सालमा कमरेड केपी वोली निर्वाचत हुनुभयो । हामी कुन सन्दर्भ थियो भने कमरेड ओली बिरामी हुनुहुन्थ्यो । हामी कमरेड ओली अध्यक्ष हुनपर्छ भन्न् ठान्थ्यौँ । उहाँले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण र जबज भनेर एउटा किताब लेख्नु भएको छ । त्यसमा किन उमेरहद किन २ कार्यकाल उल्लेख छ । त्यसमा भूराजनीतिक भार लगायतका विषयमा गहन कुराहरू छन् । जुन कमरेडहरूले एकपटक पढ्नुस् भन्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

१०औँ महाधिवेशन एउटा बाध्यता थियो भन्दै उनले नेकपामा समस्या आयो, तर त्यसबारे आत्मसमीक्षा नभएको बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘अब हामी ११औँ महाधिवेशनको हलमा छौं । गत २२ भदौमा हामी जुन निष्कर्षमा पुगेका थियौँ, त्यो ठाँउमा रहेनछौं । सबै ध्वस्त भयो । वाह्य कारण प्रमुख हो कि आन्तरिक कारण निर्णायक हो यो प्रश्नको निराकारण गर्नैपर्छ ।’

हामीले सबै राम्रै राम्रो गर्यौं भन्दै आए पनि तर असफल किन भयौं भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘हामीसँग राज्य संयन्त्र थियो । के राज्य संयन्त्र निकम्मा हो ? वा हामीबाट कमजोरी भयो ? कमजोरी भयो भन्नेतिर ध्यान दिनै पर्छ । हामीमा पर्याप्त कमजोरी थिए ।’

आफूले अध्यक्षसँग सल्लाह नै गरेरै अवधारणा पेस गरेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो नीति र बिधीमा समस्या छैन । हाम्रो नीति र व्यवहारमा समस्या रह्यो भन्ने कुरा स्वीकार्नै पर्छ,’ उनले भने ।

ईश्वर पोखरेल एमाले महाधिवेशन नेकपा एमाले
