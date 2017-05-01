+
कुनै पदमा नबस्ने एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालको घोषणा

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २८ गते १८:४१
फाइल तस्वीर

२८ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले पार्टीका कुनै पनि पदमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । उनले अब पदभन्दा बाहिर रहेर पार्टीको हितको काममा समर्पित रहने बताए ।

एमालेको ११औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा बोल्दै बडालले पछिल्लो समय आफूले जिम्मेवारी अपेक्षित रूपमा पूरा गर्न नसकेको आत्मस्वीकृति व्यक्त गर्दै यस महाधिवेशनबाट पार्टीको कुनै पनि पदमा नबस्ने निर्णय घोषणा गरेका हुन् ।

‘अब पदभन्दा बाहिर रहेर, भुँइस्तरमा बसेर पार्टी र जनताको हितमा समर्पित भावनाका साथ काम गर्छु,’ उनले भने ।

केशव बडाल नेकपा एमाले
प्रतिक्रिया

