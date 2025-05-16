खाद्य र पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि ऋणात्मक, महँगी १.१ प्रतिशतमा सीमित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कात्तिक २०८२ मा मुद्रास्फीति १.११ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ र खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि ३.३२ प्रतिशतले ऋणात्मक छ।
- तरकारीको मूल्य १४.४३ प्रतिशतले घटेको छ भने मरसमला र दाल तथा गेडागुडीको मूल्य क्रमशः ७.८५ र ५.३६ प्रतिशतले घटेको छ।
- सहरी क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि १.२६ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ०.६६ प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेशगत रूपमा कोशीमा सबैभन्दा बढी १.८० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ।
२९ मंसिर, काठमाडौं । खाद्य र पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि ३.३२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिक २०८२ मा मुद्रास्फीति १.११ प्रतिशतमा सीमित छ । यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ३.३२ प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।
गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति भने ३.६९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा समग्र मुद्रास्फीति ५.६० प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्ष खाद्य र पेय पदार्थको मुद्रास्फीति ९.१० प्रतिशत थियो ।
गैरखाद्य र सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.६५ प्रतिशत थियो । पछिल्लो चार महिनाको औसत मूल्यवृद्धि १.५३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको औसत मूल्यवृद्धि ४.५० प्रतिशत थियो ।
तरकारीको मूल्य सबैभन्दा अधिक गिरावट
राष्ट्र बैंकका अनुसार तरकारीको मूल्यमा यस वर्ष सबैभन्दा धेरै गिरावट आएको छ । तरकारी उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १४.४३ प्रतिशतले घटेको छ ।
मरसमलाको ७.८५ प्रतिशत र दाल तथा गेडागुडीको मूल्य ५.३६ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । घिउ तथा तेल पदार्थको ५.२५ प्रतिशत, गैरमदिराजन्य पेय पदार्थको ३.६१ प्रतिशत र दुग्ध तथा अन्डाको १.९७ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ ।
गैरखाद्यतर्फ विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १५.१७ प्रतिशत, शिक्षा ७.५६, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पल ६.२९ र सुर्तीजन्यको ४.८४ प्रतिशतले बढेको छ ।
बीमा तथा वित्तीय सेवा उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ०.२३ प्रतिशतले घटेको छ ।
सहरी क्षेत्रमा १.२६ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि हुँदा ग्रामीण भेगमा ०.६६ प्रतिशत छ । प्रदेशगत हेर्दा कोशीमा १.८०, मधेश १.७३, बागमती ०.८१, गण्डकी ०.३७, लुम्बिनी १.२७, कर्णाली १.०८ र सुदूरपश्चिममा ०.२६ प्रतिशत छ ।
त्यस्तै काठमाडौंमा १.१६, तराई १.२४, पहाड ०.८८ प्रतिशत र हिमालमा १.०६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ ।
